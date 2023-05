Is de Dacia Spring ook geschikt voor buiten de stad?

Met de 44 pk leverende basisversie van de Dacia Spring doe je er goed aan binnen de bebouwde kom te blijven; met 44 pk kom je in de drukke stad nog prima met het verkeer mee, daarbuiten schiet hij echter al snel te kort. Dat onderkennen ze bij Dacia nu zelf ook. Om van het kleine EV’tje iets meer een allrounder te maken hebben de Roemenen hem een vermogensboost gegeven: de elektromotor piekt voortaan bij 65 pk, een vermogenssprong van maar liefst 45 procent. Overigens blijft de Spring 45 gewoon leverbaar, hij is er dan als instapmodel in de Essential-uitvoering. Met de 65 pk-motor is de Spring juist alleen verkrijgbaar als de rijker aangeklede Extreme.

Hoe extreem zijn Dacia’s Extreme-versies?

De naam Extreme gebruikt het doorgaans zo no-nonsense Dacia sinds kort ook als uitvoeringsniveau bij zijn andere modellen. Hoewel de naam Extreme misschien meer doet vermoeden, moet je geen techniek verwachten waarmee je de woestijn bedwingt of ronderecords op het circuit verbreekt. De Extreme-versies zijn gewoon iets completer uitgerust en onderscheiden zich van de andere uitvoeringen met een kenmerkende blauwe of groene lak, koperkleurige accenten en een afwerking met topografische prints (hoogtelijnen zoals die in de cartografie gebruikt worden). Die prints en accenten vind je ook terug in het interieur. Het maakt het voorkomen van de auto’s net even avontuurlijker.

Waar komen de extra pk’s vandaan?

De motor in de Spring 65 is geen compleet nieuwe constructie. Integendeel zelfs, de vermogensstijging is gerealiseerd met een aantal relatief eenvoudige aanpassingen aan de bestaande krachtbron. Vermogen is het product van draaimoment (koppel) maal toerental. Om tot een hoger vermogen te komen hebben ze bij Dacia simpelweg het maximum toerental opgevoerd: van 8.500 naar maar liefst 14.700 toeren per minuut. Om de hogere toerentallen te overleven is de rotoras voorzien van een set andere lagers. Verder is er een extra statorwinding toegevoegd om te zorgen dat er ook bij die hogere toerentallen een nog krachtig genoeg magnetisch veld is om voldoende koppel te kunnen ontwikkelen. En uiteraard is de vermogenselektronica aangepast om de motor adequaat te kunnen voeden.

Waarom levert de motor van de dikke Spring minder koppel?

Wanneer we de specificaties erbij pakken zien we dat het maximum koppel van de motor wel iets is teruggeschroefd, van 125 naar 113 Nm. Dat is een vorm van lijfsbehoud. Met het opvoeren van het toerental hebben ze namelijk de eindoverbrenging naar de wielen een stuk verkort (van 7,162:1 naar 12,057:1) zodat de Spring 65 bij zijn hoge maximum toerental nog altijd een topsnelheid heeft van 125 km/h. Die aanpassing van de overbrengingsverhouding zorgt voor een serieuze vergroting van het motorkoppel naar de wielen toe. Doordat het maximum koppel maar een klein beetje is teruggeschroefd, is het koppel aan de wielen daardoor toch flink gestegen. Dusdanig zelfs dat de smalle Chinese LingLong-bandjes moeite hebben om de aandrijfkrachten bij een stoplichtsprint zonder doorslippen naar het wegdek te brengen, zeker in de nattigheid tijdens onze eerste kennismaking spinnen de wielen er soms lustig op los. Dankzij zijn potentere motor komt de Spring op buiten- en snelwegen nu lekker mee met het verkeer.

Is de verbeterde Spring ook zuiniger?

Nee. Door de aangepaste motorkarakteristiek en de nieuwe overbrengingsverhouding is het verbruik zelfs iets gestegen en daardoor is de actieradius een beetje kleiner omdat de accucapaciteit onveranderd 26,8 kWh bedraagt. Kun je met de Spring 45 volgens WLTP nog 230 km ver komen op een volle accu, met de Spring 65 is dat maximaal 220 km. Het accupakketje opladen gaat standaard met één fase en dan met maximaal 7,4 kW, heel snel gaat het dat dus niet. Als optie (tegen bijbetaling van €495,87) is het mogelijk om ook met gelijkstroom te laden zodat je bij de snellader kunt inpluggen. Dat gaat met een piek van 30 kW beduidend sneller, en is zeker de investering waard.

Rijdt de Spring Electric 65 beter dan de basisversie?

Ja. Bij het volwassen worden heeft de Spring ook iets anders afgestemde schokdempers gekregen. Hierdoor houdt de auto op korte hobbeltjes de banden beter aan de grond terwijl het koetsje minder deint. Het gaat hierbij overigens om nuances. En dat geldt ook voor de aanpassingen aan de stuurinrichting, die voelt een fractie steviger aan zonder dat het nu meteen overdreven communicatief wordt.