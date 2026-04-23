Het is tijd voor een flinke facelift van de Cupra Born. En dat is wel nodig ook, want vooralsnog verkoopt z'n twee-eiige tweelingbroertje Volkswagen ID3 ongeveer drie keer zo hard. Dankzij een forse facelift voelt de Cupra Born echter als herboren, dus wellicht dat hij in de tweede ronde beter voor de dag komt.

Waarom krijgt de elektrische Cupra Born een grote facelift?

Sinds de oprichting in 2018 deelt Cupra veel techniek met Seat en Volkswagen. De eerste elektrische Cupra Born leek technisch en optisch sterk op de Volkswagen ID3, waardoor de verkopen in Nederland enigszins in de schaduw bleven staan van zijn Duitse concurrent. Om dit te veranderen en het model een sterkere eigen identiteit te geven, heeft Cupra een grootschalige facelift doorgevoerd. Een groot strategisch voordeel is dat de Spaanse fabrikant deze vernieuwde elektrische auto nu eerder op de markt brengt dan Volkswagen met een soortgelijke update voor de ID3 komt.

Welke batterijen en actieradius biedt de nieuwe Cupra Born?

De vernieuwde Cupra Born is beschikbaar met verschillende aandrijflijnen, die uiteraard de nodige overeenkomsten hebben met de Volkswagen ID3 Neo die onlangs werd gepresenteerd. Het instapmodel beschikt over een batterij van 58 kWh gekoppeld aan een elektromotor van 190 pk. Deze iets zwaardere LFP-batterij is beter bestand tegen dagelijks opladen tot de maximale capaciteit en levert een bruikbare actieradius van minimaal 413 kilometer. Bestuurders die langere afstanden afleggen, kunnen kiezen voor de 79 kWh NMC-batterij met 231 pk elektromotor op de achteras, waarmee het bereik stijgt naar ruim 600 kilometer en het snelladen aanzienlijk vlotter verloopt. De absolute topversie is de Born VZ, die deze grote batterij combineert met nog meer vermogen: 326 pk.

Hoe sportief rijdt de vernieuwde Cupra Born VZ in de praktijk?

De Cupra Born VZ biedt dankzij de krachtige achterwielaandrijving een speelse en dynamische rijervaring. Je kunt de auto soepel besturen met het gaspedaal en de mate van energieterugwinning eenvoudig aanpassen met flippers achter het stuur, waarbij de auto in de hoogste stand nu ook volledig tot stilstand kan komen voor maximale efficiëntie. Ondanks het riante vermogen en de adaptieve dempers die zorgen voor een comfortabele rit, blijft het hoge wagengewicht van 2.000 kilo wel fysiek merkbaar. Dit voel je voornamelijk bij stevig remmen en scherp insturen in bochten, waardoor deze EV net niet de extreme lichtvoetigheid bereikt van een auto als de Alpine A290. Maar hij overtuigt absoluut met een strakke wegligging. Hoewel de basisversie het zonder adaptieve dempers moet stellen, verwachten we dat die niet heel veel minder zal rijden. De basis klopt.

Biedt het interieur van de Cupra Born genoeg ruimte voor een gezin?

De elektrische Cupra Born bewijst zich als een uiterst praktische en volwaardige gezinsauto. De kofferbak biedt met een inhoud van 385 liter ruim voldoende plek voor alledaagse bagage en op de achterbank kunnen gemiddelde mensen normaal zitten. Voorin is de ergonomie aanzienlijk verbeterd doordat Cupra geluisterd heeft naar eerdere kritiek van bestuurders. Het stuurwiel is weer voorzien van fysieke knoppen in plaats van onhandige aanraakvlakken en er is een groter, beter afleesbaar instrumentarium gemonteerd achter het stuur. Het vernieuwde infotainmentsysteem draait voortaan op Google-software en is naar wens te configureren, al bedien je de klimaatcontrole helaas nog steeds via de bekende aanraakgevoelige sliders onder het centrale scherm.

Wat is de vanafprijs van de Cupra Born en is deze het geld waard?

De vernieuwde Cupra Born positioneert zich als een verrassend volwassen en complete elektrische auto voor een concurrerende prijs. De vanafprijs voor de uitvoering met de 58 kWh batterij bedraagt €34.990, waarbij het toevoegen van de optionele warmtepomp voor de efficiëntie wel sterk wordt aangeraden, dus reken op €1.195 meer. Omdat comfortverhogende zaken zoals stoelverwarming en stuurverwarming al standaard zijn inbegrepen, rijd je voor ongeveer 37.000 euro in een redelijk uitgeruste EV. Deze combinatie van een volwassen actieradius, een praktisch interieur en uitstekende rijeigenschappen zorgt ervoor dat de gefacelifte Cupra Born een aantrekkelijke keuze is in het huidige elektrische segment.