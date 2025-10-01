Tien jaar geleden presenteerde Citroën de C5 Aircross Concept, de productieversie kwam twee jaar later. Zijn opvolger staat nu in de startblokken en is er voor het eerst ook als EV, naast een hybride en een plug-in hybride.

Waar plaats ik de Citroën ë-C5 Aircross, qua formaat?

Binnen het gamma van Stellantis past de Citroën C5 Aircross met zijn formaat en platform naast de Opel Grandland, Peugeot 3008/5008 en de nieuwe Jeep Compass. Een C-segment SUV, die de traditionele sedan en stationwagon zoals de Citroën C5, Volkswagen Passat en Ford Mondeo naar de achtergrond heeft verdrongen. Tevens het grootste SUV-segment in Europa, aldus Citroën en daarom is het belangrijk om een aantrekkelijk model aan te kunnen bieden. Bij Citroën denk je in eerste instantie aan niet alledaagse vormgeving en comfortabele rijeigenschappen. Vooral dat laatste is prioriteit bij de C5 Aircross, net als bij het uitgaande model. De tijd van hydropneumatisch geveerde, vliegende tapijten ligt al ver achter ons, maar het merk probeert nu op een andere manier de inzittenden te verwennen.

Wat betreft vormgeving wordt het nooit meer zo excentriek als met de DS, 2CV, Ami, BX en ga zo maar door. De C5 Aircross gaat in de bloedlijn terug naar de Xsara Picasso uit 1999, die door de jaren heen evolueerde tot C4 SpaceTourer, nog steeds een MPV. Daar kwam verandering in met de komst van de eerste C5 Aircross in 2017. In diezelfde periode vond de elektrificatie van de verbrandingsmotor plaats en maakte de diesel plaats voor de hybride, ook met stekker.

Is de nieuwe Citroën C5 Aircross groter dan de vorige?

Eerst maar eens iets over het uiterlijk. Dat vertoont overeenkomsten met andere recente Citroëns, zoals de C3. Veel scherpe vouwen en de rondingen die een Citroën vaak kenmerkten zijn weg, het is duidelijk tijd voor iets nieuws. De hoekige wielkastranden doen denken aan die van een Toyota RAV4, net als sommige andere lijnen. Aan de voorkant typeren de driedelige dagrijlampen het aangezicht, met de twee horizontale strepen die de huidige sinds de facelift ook heeft. Geen led-balk over de breedte, wel een opvallend groot merklogo. Ten opzichte van zijn voorganger is de nieuwe C5 Aircross 16 centimeter langer en de wielbasis groeide naar 2,78 meter.

In de C-stijl vallen de horizontale ribbels op, zoals de BX die ooit had. Aan de achterkant zien we eveneens verlichting die uit drie segmenten bestaat, net als bij andere Citroëns. Een lichtbalk is er niet en de typenaam staat groot uitgeschreven. De achterklep loopt vanaf de bumper loodrecht omhoog, om zoveel mogelijk bagageruimte te creëren. Die meet 621 liter, dat is inclusief de ruimte onder laadvloer en met de verstelbare achterste rugleuningen in de meest rechte positie. De achterbank zelf is niet verschuifbaar, die MPV-eigenschap nam hij niet over van zijn verre voorgangers.

Is het infotainmentsysteem vernieuwd?

Niet alleen aan de buitenkant wil de C5 Aircross graag anders zijn dan de rest, ook in het interieur mocht het ontwerpteam zich uitleven. Nieuw voor Citroën is een verticaal infotainmentscherm. Het meet 13 inch en kreeg de naam ‘waterfall screen’. Het staat in ieder geval ver genoeg naar binnen om gemakkelijk te bedienen. Het dashboard maakt een huiselijke indruk en is voor een groot deel met stof bekleed. De bovenkant is helaas van hard kunststof, net als de bovenste rand van de portieren.

Maar nu de reden waarom we de wijndrinkers van deze wereld bedanken. In de gespikkelde delen onderin de portieren en de middenconsole zijn heuse wijnstokscheuten verwerkt. Uiteraard uit een Franse wijngaard, in de Bourgogne, om heel specifiek te zijn. Weer eens wat anders dan gerecyclede petflessen of visnetten. Aan de uiteinden van de brede balk die onder meer het instrumentarium en de ventilatieroosters bevat, vallen twee kleine roosters op. Het blijken de tweeters van het geluidssysteem te zijn, die in de rand een lichtstreepje hebben waarvan de kleur naar smaak is aan te passen. De zogeheten advanced comfortstoelen zijn extra zacht dankzij een 15 mm dikke schuimlaag. Zoiets als een topper op een matras.

Is de nieuwe Citroën C5 Aircross er ook als hybride?

De techniek van de twee hybrides is in zekere zin gelijk aan die van de huidige C5 Aircross. De mild hybrid heeft 145 pk, de plug-in hybride heeft nu 195 pk in plaats van 225. De actieradius van de stekkerhybride is toegenomen door de aanwezigheid van een iets grotere benzinetank en de accucapaciteit nam toe van 14,2 kWh naar 17,8 kWh. Laden kan met één fase, met 3,7 kW en optioneel met 7,4 kW. In het beste geval hoef je pas na 1.100 km een tankstation en laadpaal op te zoeken. Het elektrische rijbereik is 87 kilometer en er mag een aanhanger van 1.550 kg achter de stekkerhybride.

Wat is de actieradius van de elektrische versie?

Dat is bij de twee elektrische modellen wel anders, ondanks het hogere motorvermogen. De versie met 73-kWh accu heeft 210 pk en mag 1.250 kg trekken. Zijn actieradius bedraagt 520 kilometer. Begin volgend jaar komt de Citroën ë-C5 Aircross met een accucapaciteit van maar liefst 97 kWh, wat een rijbereik van 680 kilometer moet opleveren. In dat geval is de motor 230 pk sterk en mag er opmerkelijk genoeg iets minder aan de haak: 1.200 kg. Wellicht is het hogere voertuiggewicht daar debet aan. Opladen kan in beide gevallen met maximaal 160 kW bij een snellader en 11 kW thuis of op straat. Zoals bij het gros van de EV’s, duurt het ongeveer een half uur om van 20 procent naar 80 procent op te laden, de tijd die je gebruikt voor koffie, een broodje en de benen strekken na een paar uur rijden.

Hoe comfortabel is de nieuwe Citroën ë-C5 Aircross?

Tijdens deze eerste kennismaking rijden we met de Citroën ë-C5 Aircross Comfort Range, met de 73-kWh accu. Inderdaad, de stoel is zachter dan we gewend zijn en biedt daarnaast voldoende steun. Dat ook het onderstel afgestemd is op comfort, wordt tijdens de eerste kilometers al duidelijk. De ‘progressive hydraulic cushions’ in de schokdempers absorberen alle oneffenheden op een milde manier en dat brengt veel rust aan boord. De elektromotor drijft de voorwielen aan en zolang je niet voor de sportieve rijmodus kiest, is het vermogen goed te doseren.

Elektrische Citroën ë-C5 Aircross voor net geen 40 mille

Wil je wel het volledige potentieel benutten, dan is dat soms te voelen in het stuur, bijvoorbeeld als je volgas vanaf een rotonde accelereert. Maar de ë-C5 Aircross daagt je niet uit om sportief te rijden, waaraan de vrij softe besturing en de traagheid waarmee de voorwielen reageren mede debet zijn. Ontspannen reizen is meer zijn ding en dat is na een dag werken of tijdens een vakantietrip erg prettig. Remmen op de motor (recuperatie) kan via de flippers aan het stuur, one-pedal-drive is niet mogelijk. De elektrische variant is over de hele linie € 200 voordeliger dan de plug-in hybride en is er als basisversie You voor net geen 40 mille.