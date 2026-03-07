We krijgen er een nieuw merk bij dat zijn pijlen richt op jou, de Nederlandse consument. Changan is de naam en met de Deepal S05 maakt het een keurige entree. Hij doet eigenlijk niets verkeerd. Maar de auto krijgt het niet gemakkelijk.

Hoe moet je de Changan Deepal S05 plaatsen?

De Changan Deepal S05 moet zich een plek verwerven in een heel groot speelveld van bekende en minder bekende auto’s. Van Stellantis onder meer de neefjes Peugeot 3008, Opel Grandland, Citroën ë-C5 Aircross, uit het Volkswagen-concern bijvoorbeeld de Skoda Enyaq en Volkswagen ID.4, uit Korea de Kia EV5 en uit eigen land de Leapmotor C10, BYD Seal-U en de MG S6. En deze opsomming is verre van compleet; het is echt dringen geblazen.

Wat voor motor en accu heeft de Deepal S05?

Qua techniek zijn er voor de S05 twee mogelijkheden: een achterwielaangedreven variant met één elektromotor en een vierwielaandrijver met twee motoren. Beide auto’s hebben op de achteras een elektromotor van 272 pk en de AWD heeft er dan nog een extra motor van 163 pk bij en komt daarmee op een totaal van 435 pk. Voor de S05 is maar een batterijvariant verkrijgbaar en dat is een 68,8-kWh LFP-accu. Het nadeel van LFP-batterijen is dat ze wat zwaarder zijn dan traditionele NMC-accu’s. Bovendien kunnen ze doorgaans wat minder snel DC-laden. Daar staat tegenover dat ze een langere levensduur hebben en dat je ze vrijwel onbeperkt tot 100 procent kunt opladen. Als het om snelladen gaat geeft Changan op dat je korte tijd met een piek van 200 kW kunt opladen, maar dat is volgens de technische gegevens alleen mogelijk bij een percentage van 5 tot 10 procent, daarboven is tot 80 procent 168 kW het maximaal haalbare. Een warmtepomp is standaard.

Wat is de actieradius?

De opgegeven WLTP-verbruikswaarden zijn redelijk doorsnee: 15,9 kWh per 100 km voor de basisversie en 17,5 kWh voor de AWD. We reden onder winterse omstandigheden in Oostenrijk en kunnen dus eigenlijk geen zinnig woord zeggen over hoe dat in de dagelijkse praktijk uitpakt.

Hoe rijdt de Deepal S05?

Voor deze eerste rijtest konden we alleen met de sterke AWD-variant rijden. Het zal geen opzien baren dat die snel genoeg is. Hij accelereert met groot gemak - en dat mag ook wel met een vermogen van meer dan 400 pk. Het enige dat opvalt is dat hij de neiging heeft wat nerveus te reageren op het stroompedaal. De besturing voelt goed aan, en niet zo licht en wazig als we vaak bij andere Chinese auto’s ervaren. Vering en demping zijn comfortabel, maar niet week. De zitpositie zou iets beter kunnen, want het stuur is in de hoogste stand nog altijd vrij laag en de zitting van de voorstoel is kort.

Zitten er nog leuke gadgets op?

De bestuurder heeft geen scherm achter het stuur, maar moet het doen met het grote scherm in het midden. De luxere uitrustingsvariant heeft nog een head-updisplay. Het scherm is overigens te draaien, zodat het je meer naar de bestuurder of meer naar de passagiersstoel kunt draaien. Het helpt in de afleesbaarheid onderweg als het scherm wat meer naar je toe gedraid staat. Het systeem komt enigszins bekend voor, de grote lijnen zijn hetzelfde als in de Mazda 6e, maar voorzien van vernieuwde software en meer rekenkracht. De menustructuur is redelijk logisch en er is veel entertainment aan boord. Van een megafoonfunctie om mensen op straat aan te spreken, tot een spelletje Tetris en een relaxmodus met regengeluiden en sfeerverlichtingsshow. Mooi, maar het maakt zo’n systeem ook wel vol.

Wat kost hij?

Volgens goed Chinees gebruik is de optielijst kort en de standaarduitrusting riant. Van (kunst)leren bekleding, elektrische stoelverstelling voorin en een smartphone app tot uitgebreide veiligheidsvoorzieningen. Het zit er allemaal op, ook in de Pro-basisversie van €38.990. De luxere Max-versie (meerprijs €3.000) voegt daar nog een panoramadak aan toe, stuur- en stoelverwarming, 20-inch wielen, betere audio en een draadloze smartphonelader aan toe. De AWD is nog eens €3.000 duurder, en dat is dus altijd een Max. Je krijgt zeven jaar garantie op de auto, en op de batterij en op de aandrijflijn acht jaar.