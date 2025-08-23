Cadillac keert terug naar Europa. Om precies te zijn met de Lyriq, een vijf meter lange luxe SUV met 528 pk en een accu van 102 kWh. In deze test lees je of het wat is.

Is dit een nieuwe poging van Cadillac in Europa te scoren?

Cadillac heeft het al vaker geprobeerd op het oude continent, nog niet zo lang geleden met de ATS, CTS en recentelijk de XT4. Het werd helaas geen succes. Maar nu waagt het chique Amerikaanse merk een nieuwe poging. Uiteraard is de Lyriq groot, althans voor onze begrippen. Het model is vijf meter lang, 1,98 breed en 1,62 hoog. Met zijn hoekige lijnenspel doet hij exotisch aan, de imposante grille trekt ook de aandacht. Met een beetje fantasie zie je vanaf de C-stijlen bepaalde stilistische overeenkomsten met de onvergetelijke Jensen Interceptor. Deze Cadillac is in ieder geval een blikvanger, mensen kijken ernaar. En op de parkeerplaats voor de golfclub is hij absoluut op zijn plek.

Is de Cadillac Lyriq een ruime auto?

Zoals te verwachten valt, biedt de Lyriq veel ruimte, vooral voorin. Ook de achterbank heeft een zee van ruimte te bieden, afgezien van de bescheiden hoofdruimte. Mensen die 1,85 meter of langer zijn, kunnen beter voorin plaatsnemen. Daar bevinden zich sowieso de beste zitplaatsen: grote, comfortabele stoelen met heerlijk zacht leder en verwarming, ventilatie en massagefunctie. Ook de achterbank zit in principe best comfortabel, maar de zitting had wel wat langer mogen zijn. De bagageruimte heeft een inhoud van 588 tot maximaal 1.687 liter. Gezien zijn formaat is dat niet bijzonder veel. In de met 4,76 meter aanzienlijk kortere BMW X3 past bijvoorbeeld 570 tot 1.700 liter bagage.

Zit zeker wel hout in het interieur, het is immers een Cadillac?

Het interieur van de Lyriq is charmant, eigenzinnig en zeer elegant. Cadillac heeft niet bezuinigd op de materialen: we zien hoogglans panelen, chroom, leder en echt hout in overvloed. Daarnaast voelen de oppervlakken zacht aan. Opvallend is het scherm met een diameter van maar liefst 33 inch. Het is een echt breedbeeldscherm dat niet, zoals bij sommige andere merken het geval is, uit twee of meer schermen is samengesteld. De graphics en het uiterlijk van het multimediadisplay zijn mooi en de pictogrammen zijn prettig groot, maar de menustructuur is nogal ingewikkeld. De Lyriq kun je bedienen via het touchscreen of met de controller op de middenconsole, die is geïnspireerd op het BMW iDrive-systeem. Handig: de automatische klimaatregeling met drie zones (standaard) heeft een extra bedieningspaneel.

Verder nog iets speciaals?

Er zijn inderdaad nog een enkele bijzonderheden: de Cadillac heeft het verbruik weer in km/kWh – in navolging van de in de VS gangbare verbruiksindicatie miles per gallon (mpg). Liefhebbers van Amerikaanse auto’s waarderen dat ongetwijfeld, maar het is wel even wennen. Verder geeft hij het energieniveau in het accupakket slechts bij benadering weer en in grote stappen: 100 procent, 50 procent, 0 procent. De exacte stand kun je alleen opvragen met behulp van het commando ‘Okay, Google’.

Hoe zit het met de techniek van de Lyriq?

Twee elektromotoren drijven de Cadillac aan, je treft ze voor- en achterin aan. Het systeemvermogen bedraagt 528 pk, het koppel 610 Nm. Bij onze metingen sprintte hij in 5,5 seconden vanuit stilstand naar 100 km/h, de topsnelheid ligt op 210 km/h. De Lyriq schiet, als je dat wilt, enthousiast van zijn plek en trekt ook krachtig door tot aan de topsnelheid. De aandrijflijn is echter niet volledig geruisloos, onder belasting is een zacht gefluit te horen. De elektrische aandrijflijn doet soepel zijn werk en reageert zeer goed op commando’s van het stroompedaal. De recuperatie is in drie standen instelbaar en doet in alle standen daadkrachtig aan. In de modus ‘High’ is de recuperatie voor onze smaak iets te ruw en niet bijzonder goed te doseren. Voor dagelijks gebruik raden we ‘Normal’ aan.

Rijdt deze Cadillac ook Amerikaans?

Prettig is de one pedal-modus, waarin de Cadillac op soepele en betrouwbare wijze tot stilstand komt. De testauto weegt maar liefst 2,7 ton en dat voel je tijdens het rijden. Hij voelt zwaar en massief aan. De vering is aan de softe kant, waardoor hij best wat overhelt, zonder dat we de vering week zouden willen noemen. Het levert een ontspannen rijgevoel op. Ook de besturing is typisch Amerikaans: indirect, volledig ontkoppeld en zonder enig contact met de weg – maar dat past bij deze auto. De accu heeft een capaciteit van 102 kWh, waarmee de Lyriq in de test een actieradius van 366 kilometer liet noteren. Het verbruik bedroeg 31,4 kWh/100 km. Met andere woorden: hij jaagt de stroom er in een hoog tempo doorheen. Maar had je iets anders verwacht?

Moet hij naar Nederland komen?

Een elektrische auto van Cadillac, dat is best even wennen. Maar de Lyriq brengt de typische eigenschappen van een Amerikaanse auto – een riant formaat, veel vermogen en comfort – naar het elektrische tijdperk. En dat kunnen we beslist waarderen. Het staat vast dat de Lyriq naar Europa komt, maar of hij ook in Nederland leverbaar wordt is nog even de vraag.