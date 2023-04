Test: BYD Seal – de snelste zeehond ter wereld

Het Chinese BYD probeert tot nog toe vooral Europese kopers te lokken met de relatief betaalbare Atto 3, maar er zit meer in het vat. Een Tesla Model 3-achtige sportsedan, bijvoorbeeld, in de vorm van de BYD Seal. Hoe die bevalt, lees je in deze eerste test.

Eerdere modellen van BYD, de Han en de Tang, zijn in China al even leverbaar. Hoe zit dat hier?

In tegenstelling tot die grotere modellen en de Dolphin is de Seal echt helemaal nieuw. Hij wordt min of meer gelijktijdig in China en in Europa gelanceerd.

Waar moeten we die Seal plaatsen in het hedendaagse autolandschap?

Als elektrische, sportief georiënteerde sedan is het een auto die in de eerste plaats de strijd aan gaat met de populaire Tesla Model 3, al is hij wel aan alle kanten net even groter. Inmiddels zijn er trouwens meer kapers op de kust in dit segment, denk aan de Hyundai Ioniq 6 en de nodige concurrenten uit eigen land. We wierpen de Seal eerder al eens voor de leeuwen in een eerste, puur theoretische vergelijking.

Bijzondere naam trouwens, dat ‘Seal’. Is dat van ‘Navy Seal’, of echt zo’n blije hoppende vriend uit het Waddengebied?

Dat laatste. Net als de Dolphin is de Seal onderdeel van wat BYD in China de ‘Ocean Series’, als onderscheid van andere modellijnen. Je raadt het al: al die auto’s zijn vernoemd naar iets in of om de zee.

Zien we dat zee-thema verder nog ergens in terug?

We zullen je voor zijn: je wordt niet zeeziek aan boord van een BYD Seal. Wel moet zijn vloeiende, afgeronde lijnenspel naar de zee verwijzen. Dat geldt ook voor de druppelvormige sier-elementjes in de achterlichten en bij de achterste zijruit. Nog een mooi detail: de verzonken handgrepen komen indien nodig elektrisch naar buiten. Dat klinkt fragiel, maar ze voelen gelukkig wel stevig aan in dit geval.

Meedoen met Tesla is niet makkelijk. Heeft de BYD Seal de juiste papieren in huis?

De BYD Seal staat op de allernieuwste versie van BYD’s platform en heeft een ‘Blade Battery’ die niet alleen voor stroom, maar ook voor stevigheid zorgt. De batterij dient dus zelf als basis en draagt bij aan de stijfheid van de koets. De accu levert netto 82 kWh, goed voor een bereik van – in het geval van de achterwielaandrijver – 570 km. Dat is netjes, al redt de Model 3 het met minder stroom tot over de 600 kilometer-grens. Die versie met achterwielaandrijving heeft al 313 pk, de vierwielaandrijver levert met 530 pk nog meer. Die versie knalt in 3,8 tellen van 0 naar 100.

Indrukwekkende cijfers. Hoe bevalt-ie in de praktijk?

Tijdens een korte testronde haalt de vierwielaangedreven Seal die 3,8 seconden ook echt keer op keer, zelfs bij ongeveer 70 procent batterij. Dat is makkelijk te controleren, want het display achter het stuur geeft desgewenst ook sprinttijden weer. Zonder 'launch control' is-ie nét wat minder snel, maar met 4,0 tellen ben je ook dan snel weg. Uiteraard voelt dat ook zo. Een Model 3 Performance is nóg sneller, maar eigenlijk is dit natuurlijk al veel sneller dan nodig. Trekken we de vergelijking met Tesla door, dan valt op dat de Seal ten opzichte van een Model 3vooral minder skelter-achtig aanvoelt. De besturing is minder direct en de auto helt wat meer over, maar daar staan wel meer rust en comfort tegenover. Evengoed is hij dynamisch zat, dus de balans lijkt goed gevonden. De geluidsisolatie is ook in orde en daarmee laat de auto in de paar kilometers die we ermee maakten een hoogwaardige indruk achter.

Het is dus een echte sedan. Kan ik er dan wel met mijn gezin mee op pad?

Met een lengte van 4,80 meter is de Seal een flinke auto, al uit zich dat niet zozeer in veel bagageruimte. De kofferbak is met 402 liter heus redelijk, maar niet grensverleggend. Onder de vloer zit nog een handig extra vak en in de neus ook, maar dat stelt allemaal minder voor dan bij – daar is-ie weer – Tesla. Zoals bij zoveel EV’s, is er meer aandacht gegaan naar de hoeveelheid zitruimte. Achterin zitten we prima, mede dankzij het enorme, standaard panoramadak dat tot boven de achterbank doorloopt. De vloer is wel wat hoog, maar dat is al bijna normaal in EV-land.

Heerst er ook een fijne sfeer aan boord?

De Seal oogt vanbuiten al best bijzonder en het glooiende, golvende thema wordt vanbinnen voortgezet. Net als andere BYD’s maakt de Seal vooral indruk met zijn interieur, dat bijzonder design combineert met mooie materialen, fraaie afwerking en een logische indeling. De zitpositie is prettig, de stoelen zelf ook en het gebruikte ‘vegan-leer’ heerlijk zacht. BYD kiest voor bijzondere kleuren en past die smaakvol toe, bijvoorbeeld met de combinatie van lichtblauwe bekleding met witte en blauwe stiksels van de testauto. Ook technologisch lijkt de auto goed mee te komen. Zoiets blijkt pas echt bij een langere test, maar het scherm reageert snel, oogt fris en opgeruimd en bevat veel functies. De Seal heeft bijvoorbeeld een heuse 360-graden-parkeercamera, erg handig.

Wat gaat-ie kosten?

Dat is helaas nog niet bekend. We zijn er wel zeer benieuwd naar, want sinds de laatste prijsverlaging van de Tesla Model 3 is het érg lastig om met die te auto concurreren op prijsgebied. Als de Seal er iets boven zit, kan dat in ieder geval gerechtvaardigd worden door dat mooie interieur. Ook het comfort is een voordeel, al tellen we de beperktere interieurruimte en het mogelijk hogere verbruik weer als nadeel. Eén ding is zeker: dit wordt een interessante vergelijkende test.