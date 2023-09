Uhm BYD, ja natuurlijk… help me even?

BYD, wat staat voor Build Your Dream is een van de vele Chinese nieuwkomers dit decennium. Je begint het merk langzaam op Nederlandse wegen te zien, vooral in de vorm van de Atto 3 waarvan er 800 zijn geleverd. En het is wellicht één van de vele Chinezen, maar een van de merken die het meest genoemd wordt als je importeurs van de oude garde vraagt over welke nieuwelingen ze zich het meest zorgen maken. Want in tegenstellingen tot relatieve jonge autofabrikanten als Nio en Xpeng, heeft BYD een behoorlijke geschiedenis en is het al erg lang een mondiale speler. Wellicht niet op de Europese automarkt, maar een groot deel van Nederland zal bijvoorbeeld wel eens een busrit in een BYD-voertuig hebben gemaakt. En het bedrijf levert elektronica voor bijna alle smartphones en tablets op de wereld.

Het was al lange tijd duidelijk dat Build Your Dream (waar BYD voor staat) zich van plan was op de veeleisende Europese automarkt te storten, en het merk heeft daarbij merkbaar veel geduld gehad. Niet gehaast komen met één auto die het wellicht niet redt, maar de tijd nemen om een Europese organisatie met dealers op te zetten om vervolgens in korte tijd een volledig gamma te presenteren. We rijden vandaag met de Seal, alweer de vijfde elektrische auto van het Chinese merk op de Nederlandse prijslijsten na de Han, de Tang, de Atto3 en de Dolphin.

En wat voor auto is deze zeehond?

De Seal is een D-segment sedan, die overduidelijk mikt op de Tesla Model 3 die toevallig net een forse update heeft gehad deze week. Zelfs zo onbeschaamd dat men ons ter plekke nog geen prijzen kan geven “omdat Tesla zo vaak zijn prijzen verandert”. Maar uiteindelijk is het duidelijk dat de versie met AWD en 530 pk net onder de 50.000 euro komt. Niet verrassend dus heel close met de prijs van 49.995 voor een Tesla Model 3 Longe Range. Het kan maar duidelijk zijn op welk deel van de markt je mikt!

Qua design is de Seal naast het andere waterbeest Dolphin de tweede auto met het Ocean Aesthetics-design, met golvende waterachtige lijnen en druppeldesign onder meer op de achterlichten. Het maakt de auto niet per se superstrak om te zien, maar in ieder geval is het minder dertien in een dozijn dan veel andere Chinezen. Aan de binnenkant vinden we dezelfde golvende lijnen. Het zorgt voor een erg Aziatische vibe.

En hoe ziet het er vanbinnen verder uit?

Het materiaalgebruik is prima net als de afwerking, zeker in vergelijking met andere Chinese merken. Wel biedt de stoel te weinig zijdelingse steun en is de zitting merkbaar te kort voor de gemiddelde Europeaan. Het grote multimediascherm herbergt bijna alle opties. Het systeem oogt modern en werkt snel, maar verbergt te veel functies te diep in het systeem. Zo kan je de luchtroosters niet handmatig verstellen, maar dat moet je middels het klimaatmenu doen. Daarmee mis je dan zo een afslag van de navigatie die dan uit beeld is, bovendien is het onveilig om je ogen onnodig zolang van de weg te houden. In de hele auto zien we meer dan die ergonomische missers die geen reden zijn om de auto te laten staan, maar wel vaak ergernis zullen opwekken als je de auto koopt. En dan noemen we nog niets een de vele hinderlijke piepjes en waarschuwingen voor elke lijn op de weg en elke km die je te hard rijdt. Gelukkig kan het meeste uit. De ruimte op de achterbank is beter dan in een Model 3, bovendien is de afwerking merkbaar van een veel hoger niveau. Wel is ook hier de bodem te hoog door de accu’s zodat je niet zo prettig zit. De kofferbak meet 400 liter en je krijgt een frunk met 53 liter.

Zijn de specificaties een beetje oké?

Dat valt zeker niet tegen. De Seal is er vooralsnog met één accu, met 82 kWh. Later volgt een 64 kWh-versie. Je kan wel kiezen tussen een RWD-versie met 313 pk of een AWD-versie met twee motoren en 530 pk. Je komt daarmee op papier 520 tot 570 km ver, reken op zeker 450 in de praktijk. Nette scores! Het snelladen kan met 150 kW, wat afdoende is, maar niet baanbrekend vs Hyundai of Tesla.

Wel snel dus met 530 pk. Maar hoe rijdt het verder?

Opvallend goed. Mede dankzij de blade-battery. Hiermee zijn de batterijcellen zo verpakt dat het hele accupakket onderdeel is van de carrosserie. Hierdoor maakt de accu de auto stijver dan hij al is. Niet alleen goed voor de veiligheid, maar ook voor de rij-eigenschappen. Want de Seal rijdt verrassend goed en katapulteert BYD tot een van de beste autobouwer uit China van het moment, naast wellicht Zeekr. Alleen al het feit dat BYD de auto in Duitsland durfde te lanceren zegt veel, want veel nieuwkomers vrezen een Autobahn-shakedown. Met 530 pk is de auto uiteraard snel zat en je zit zo op de begrensde top van 180 km/h. Op dat tempo voelt de auto Europees aan. De wegligging is echt goed en de stilte aan boord imponerend. Dit is iets wat genoeg Europese merken niet eens lukt op dit niveau, laat staan Chinese nieuwkomers. BYD presenteert de Seal zelf als sportsedan, maar dat id wat overdreven. Ja de auto heeft een goede wegligging en is snel, maar de besturing is veel te afstandelijke en te indirect en de auto als geheel veel te braaf om voor ook maar iets dynamisch door te gaan. Los van de foute marketing is dat niet per se erg, want de Seal is merkbaar comfortabeler en minder kaal dan een Model 3 (die echt véél meer fun to drive is), waardoor er een mooie alternatief is voor de succesvolle Tesla. Er zit wel een zweem van afstandelijkheid door de hele auto die we vaker zien bij niet Europese autobouwers die pogen iets dynamisch neer zetten. Maar als BYD die term sportsedan niet had gebruikt hadden we enkel een kwalitatief hoogwaardige elektrische auto gezien.

Een verkoopknaller in wording dus?

Nou… Iets wat wel knaagt is het gebrek aan persoonlijkheid: de Seal mist een echt USP. Het is niet de auto met de meeste range, snelladen kan elders sneller en hij is netjes afgewerkt, maar het is geen Polestar 2. Hij rijdt erg goed, maar niet inspirerend. Bovendien zijn sedans sowieso niet zo hot in Nederland. Wel komt er later een SUV-versie met de naam Seal-U. De prijsstelling is netjes, maar ook weer niet overweldigend goedkoop. 50.000 euro voor een nieuw merk in dit segment blijft veel geld. En Lexus laat al jaren zien dat objectieve kwaliteit niet genoeg is om veel auto’s te verkopen, je moet kopers weten te kietelen. Dat je auto stijver is dan de meeste concurrenten is nu ook niet iets wat de gemiddelde autokoper bovenaan zijn eisenlijst heeft staan. Evengoed presteert BYD op dit moment op een merkbaar hoger niveau dan nieuwe merken als Aiways, Xpeng of MG en het mikt op een reëler deel van de markt dan Nio en Zeekr die zichzelf wel erg hoog inschalen. Als de 62 kWh-versie nog wat scherper wordt geprijsd wordt kan het merk wellicht wat potten gaan breken.