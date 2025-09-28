BYD wil de weifelende EV-rijder verleiden met een echte kilometervreter die ook puur elektrisch 105 kilometer ver komt. Het is een plug-in hybride en daarmee is de BYD Seal 6 DM-i een bruikbare gezinsauto, die ook overtuigt door zijn binnenruimte.

DM-i is dus niet geheel elektrisch?

Met de Seal 6 DM-i laat BYD opnieuw zien waarom het wereldwijd marktleider is in (deels) elektrische voertuigen. De Seal 6 DM-i is de tweede ‘Super Hybrid’ die het merk in Europa introduceert, na de succesvolle Seal U DM-i SUV. Het belangrijkste verkoopargument is zijn gecombineerde actieradius tot maar liefst 1.505 kilometer, dankzij een slim samenspel van de elektromotor en een efficiënte benzinemotor. Het systeem is gebaseerd op BYD’s eigen Dual Mode-technologie (DM-i). Die combineert volgens het Chinese merk het soepele en stille karakter van een EV met de langeafstandsflexibiliteit van een hybride. Daarbij fungeert de 1,5 liter viercilinder verbrandingsmotor als generator voor de accu. Afhankelijk van de uitvoering rijdt de Seal 6 DM-i tot 105 km volledig elektrisch – genoeg voor woon-werkverkeer of de dagelijkse stadsritten zonder een druppel benzine.

Hoe is het als de benzinemotor aanslaat?

Dat deel over het soepele en stille karakter van een EV in de voorgaande alinea moet je echter met een korrel zout nemen: de motor van de DM-i laat zich flink horen als je gas geeft wanneer de accu bijna leeg is. In die omstandigheden drijft de verbrandingsmotor wél rechtstreeks de voorwielen aan en dan begint hij ronduit hard te loeien als je het gaspedaal diep intrapt. Dat het motorgeluid in veel andere gevallen niet synchroon loopt met de acceleratie kan als licht irritant worden ervaren. Dat komt doordat de verbrandingsmotor pas reageert wanneer de accu dreigt leeg te raken. Maar op de snelweg bij 120 km/h laat de motor zich niet tot nauwelijks horen en datzelfde geldt voor rustig rijden in de stad. Daar geniet je vooral van het voordeel van de trekkracht van de elektromotor.

Hoe werken benzine- en elektromotor samen?

Doordat de verbrandingsmotor zich meestal niet rechtstreeks met de aandrijving bemoeit, rijdt de BYD soepel en schokvrij. Ook fijn: de overgang tussen regenereren en het gebruik van de rem vlak voor je stilstaat is bij deze auto niet of nauwelijks merkbaar. De wegligging is comfortabel en dat gaat een beetje ten koste van de sportiviteit, maar de besturing is fijn en direct en het dikke stuurwiel ligt lekker in je handen.

Hoe groot is de Seal 6?

De Seal 6 DM-i komt in twee carrosserievarianten: een sportief gelijnde sedan en de nieuwe Seal 6 Touring, BYD’s eerste stationwagon in Europa. Beide modellen zijn 4,84 meter lang, hebben een royale wielbasis van 2,79 meter en delen veel designkenmerken. Echt opvallend of bijzonder is dit model niet qua vormgeving, maar dat hoeft ook niet voor iedereen. Wel onderscheidend is de achterzijde met zijn van links naar rechts doorlopende lichtunit. De stationwagon is met 1.505 mm iets hoger en biedt aanzienlijk meer bagageruimte: variërend van 500 tot 1.535 liter met de achterbank plat. De Touring heeft daarnaast praktische extra’s zoals dakrails, een elektrisch bediende achterklep en een achterruitwisser. De aerodynamica blijft ondanks de grotere achterkant indrukwekkend, met een luchtweerstandscoëfficiënt van slechts 0,280.

Zijn er meerdere motorversies?

De Seal 6 DM-i is altijd een PHEV, maar wel verkrijgbaar in twee versies: Boost en Comfort. De Boost heeft een kleinere batterij (10,08 kWh) en 135 kW systeemvermogen. Deze versie haalt het grootste gecombineerde rijbereik: tot 1.505 km voor de sedan en 1.350 km voor de stationwagon maar komt niet verder dan 50 kilometer elektrisch. De Comfort-variant biedt meer vermogen (156 kW) en een grotere batterij van 19 kWh, goed voor maximaal 105 km puur elektrisch.

En hoe zit het met de andere prestaties?

Beide voorwielaangedreven versies accelereren van 0 naar 100 km/h in minder dan 9 seconden en halen een topsnelheid van 180 km/h. Het gemiddelde verbruik ligt op slechts 1,5 l/100 km. Dankzij Vehicle-to-Load (V2L) kun je externe apparaten zoals een koffiemachine, gril of laptop aansluiten op het accupakket, ideaal voor kampeerders of festivalgangers. Voor caravantrekkers is er minder goed nieuws: de auto mag tot 750 kilogram trekken.

Heeft de Seal 6 een typisch Chinees interieur?

Binnenin maakt de Seal 6 DM-i indruk met een hoogwaardig afgewerkt interieur, veel ruimte en moderne technologie. Het dashboard heeft een golvend design dat doorloopt in de portieren en doet denken aan het oceaanthema van het exterieur. Afhankelijk van de uitvoering is het centrale beeldscherm 12,8 of 15,6 inch groot – het grootste in zijn klasse. En schermen, daar zijn de bouwers van Chinese auto's dol op.

Dan heeft hij zeker ook wel veel gadgets?

Voorin zijn er twee usb-c-poorten (tot 60W), achterin nog eens twee. Comfortuitvoeringen krijgen ook draadloos laden met actief koelsysteem. De voorstoelen zijn elektrisch verstelbaar, verwarmd én geventileerd, met geheugenfunctie. Achterin is de ruimte bovengemiddeld goed, mede dankzij de vlakke vloer. Veganistisch leer, sfeerverlichting en een voor de helft te openen panoramadak (Comfort) versterken het luxegevoel.

Hoe zit het met de veiligheidsuitrusting?

Standaard zijn zeven airbags, adaptieve cruisecontrol, 360-graden camera’s en vrijwel alle moderne rijhulpsystemen aanwezig. Denk daarbij aan vermoeidheidsherkenning, dodehoekwaarschuwing, rijstrookassistentie en waarschuwing voor kruisend verkeer achter. Ook ISOFIX en een zogeheten Child Presence Detection-systeem ontbreken niet.

Wanneer komt de Seal 6 en wat kost hij?

De BYD Seal 6 DM-i is per direct te bestellen, met levering vanaf eind 2025. Omdat deze hybrides niet worden bestraft met importheffingen, begint de prijslijst al bij €37.990 voor de sedan in Boost-uitvoering. De stationwagon begint bij €38.990. De luxere Comfort-uitvoeringen kosten respectievelijk €43.990 en €44.990. Ter introductie is er een Launch Edition met extra uitrusting vanaf €42.490 (sedan) en €43.490 (Touring). Alle modellen krijgen zes jaar fabrieksgarantie en acht jaar op batterij en aandrijflijn.

Wat zit er allemaal op?

Met de Seal 6 DM-i biedt BYD een verrassend compleet alternatief voor wie twijfelt tussen EV en hybride. De combinatie van elektrisch rijgemak, enorm bereik, praktische bruikbaarheid en scherpe prijs maakt dit model bijzonder aantrekkelijk, zeker in stationwagonvorm. Met zijn actieradius komt deze hybride in de buurt van de betere diesels. En qua rijden hebben we niets te klagen, afgezien van de piepjes van iets te opdringerige veiligheidssystemen.

Wat zijn z'n concurrenten?

De Seal 6 DM-i wil graag concurreren met auto’s als de Skoda Superb en Volkswagen Passat. Dat kan ook, want voor deze bedragen heb je bij het VW-concern hooguit een vergelijkbaar basismodel zonder enige extra’s. Het enige nadeel voor BYD is dat de Duitsers hybrides in huis hebben die tussen de 130 en 140 kilometer puur elektrisch kunnen rijden, aanzienlijk meer dus dan de Seal 6 DM-i.