Test: BYD Dolphin – Het ID3-alternatief uit China

Na de Han, de Tang en de Atto 3 is het tijd om de BYD Dolphin aan een eerste test te onderwerpen. Die auto zou eigenlijk Atto 2 gaan heten en is dus het kleine broertje van de Atto 3. Als het goed is wordt hij ook voordeliger!

‘First things first’: hoe zit dat met die namen bij BYD?

Dat is inderdaad interessant. In China houdt BYD er verschillende modellenlijnen op na. Eén van die lijnen is vernoemd naar oude dynastieën – de Han en de Tang horen daarbij, net als de BYD Yuan Plus. Die laatste is voor exportmarkten echter omgedoopt in BYD Atto 3 en zou daarmee de eerste zijn in een hele reeks Atto-modellen, maar daar heeft de Chinese BYD-directie uiteindelijk een stokje voor gestoken. De Dolphin heet hier dus gewoon Dolphin, net als de gelijktijdig gelanceerde BYD Seal. Dat beide auto’s hun naam aan zeezoogdieren ontlenen is trouwens geen toeval: dit zijn modellen uit de zogenaamde Ocean-serie.

Helder. Een ‘Dolphin’ is een sierlijk dier, dus dit zal dan wel een gestroomlijnde sedan zijn?

Mis. De BYD Dolphin is een compacte en vrij hoge hatchback. De Dolphin bestaat in China al sinds 2021, maar de Europese versie is wel dik twintig centimeter langer. De extra lengte zit in de neus en in de achterbumper en heeft te maken met botsveiligheid, maar zorgt er ook voor dat de Dolphin groeit van Peugeot e-208-formaat naar Volkswagen ID.3-omvang. In vergelijking met die Volkswagen is de BYD iets langer, smaller en hoger, met een (nog) meer MPV-achtige koets. Die koets zelf is vrij behoudend van vorm, al weet BYD de boel wel op te fleuren door allerlei opvallende kleuren aan te bieden. Wat dacht je bijvoorbeeld van roze, of lichtpaars?

De buitenkant is netjes, maar verre van spannend. Hoe zit dat met het interieur?

Voor het interieur zijn er naar goed BYD-gebruik ook allerlei tinten verkrijgbaar, maar hier is dat eigenlijk niet nodig. Waar de ontwerpers van de buitenkant ogenschijnlijk vooral niemand tegen de haren in wilden strijken, is het interieur namelijk een waar design-hoogstandje. Wulpse vormen, bijzondere knoppen en BYD’s draaibare touchscreen – naar keuze verticaal of horizontaal - strijden hier om de aandacht. Het mooie is dat het allemaal coherent en stevig oogt en de verschillende bedieningselementen ondanks de bijzondere vorm toch prettig werken. Vorm is dus niet voor functie gegaan, maar speelt wel een grote rol. De sportief gevormde stoelen zitten goed en er is veel aflegruimte voor losse spullen, onder meer in de hoge, ‘zwevende’ middenconsole. Zeer interessant is ook het grote, snel werkende touchscreen, dat met een druk op de knop een kwartslag draait. De gebruikte materialen in het interieur zijn niet van topkwaliteit, maar dat kan ook komen doordat het bij de kennismaking nog om voorserie-auto’s gaat. Ook achterin is er voldoende ruimte, voor de benen zelfs meer dan voldoende. De bagageruimte is met 325 liter wat minder indrukwekkend.

Is er onderhuids nog wat interessants te ontdekken?

In technisch opzicht deelt de BYD Dolphin heel veel met de al bekende Atto 3. Ondanks de met 2,70 iets kleinere wielbasis past er nog gewoon een 60 kWh-accu in, van BYD’s in eigen huis ontwikkelde en gebouwde Blade Battery-type. Dat is een kobaltvrije LFP-accu die door zijn indeling compacter en veiliger moet zijn dan een traditioneel accupakket met losse accumodules. Met die 60 kWh netto komt de Dolphin volgens de WLTP-cyclus 427 kilometer ver, precies wat een ID.3 Pro ook kan. Ook het vermogen van 150 kW/204 pk is gelijk aan die ID3, al zit de verantwoordelijke elektromotor bij BYD op de vooras. De BYD Dolphin heeft dus voorwielaandrijving.

Voorwielaandrijving is bij EV’s niet altijd de beste keuze. Hoe rijdt de BYD Dolphin?

We reden de nieuwe BYD Dolphin maar heel kort, op een speciaal daarvoor afgezet baantje op een circuit. Daarbij valt hij in elk geval niet door de mand. De keuze voor voorwielaandrijving resulteert niet in overdreven voelbare aandrijfreacties in het stuur, al lijkt de besturing wel licht ‘plakkerig’. Versnellen gaat soepel en vlot en weer afremmen ook, waarbij de mate van energie-recuperatie instelbaar is. Aandrijfkrachten dringen maar beperkt door tot het stuurwiel en van overdreven neiging tot wielspin lijkt geen sprake, dus dat heeft BYD mooi voor elkaar.

Wat gaat-ie kosten?

Op het moment van schrijven is de prijs van de BYD Dolphin nog niet bekend. BYD geeft wel een indicatie: ‘Tussen de 30- en 38.000 euro’. Dat is echter niet toegespitst op de Nederlandse markt en het Nederlandse btw-tarief. Belangrijker is dat die prijs van 30.000 euro is gebaseerd op een nog te lanceren versie met een kleinere accu. Reken voor de variant met 60 kWh dus op meer, maar dan nog lijkt ‘minder dan een ID3’ een haalbaar doel.