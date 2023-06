Prijzen en uitvoeringen BYD Dolphin:

Uitvoering Vermogen Accu (netto) Actieradius Prijs Active 95 pk 44,9 kWh 340 km € 29.990 Boost 177 pk 44,9 kWh 310 km € 32.990 Comfort 204 pk 60,4 kWh 427 km € 36.490 Design 204 pk 60,4 kWh 427 km € 37.990

Jullie reden deze BYD toch al eerder?

Dat klopt, maar toen ging het om een héle korte eerste kennismaking. Nu konden we wat uitgebreider met de auto op pad, met cameraman bovendien. In het eerdere artikel gaan we wel uitgebreid in op de naam, het design en de techniek, dus lees het gerust nog even.

Dus de BYD Dolphin is een betaalbare EV?

Relatief, ja. Nog niet zo lang geleden konden we meestal aardig accuraat voorspellen wat een bepaalde auto zou gaan kosten. In de moderne EV-tijd is echter alles anders. Door de prijsverlagingen van Tesla kost een Model 3 nu minder dan een Volkswagen ID.3, terwijl de net aangekondigde Volvo EX30 met een vanafprijs van zo’n 37 mille even duur is als een elektrische Corsa of 208. Toch is het BYD gelukt om met de Dolphin nog onder dat niveau te duiken. De nieuwe Chinese hatchback opereert in het segment van de Volkswagen ID3 en Cupra Born, maar is met zijn vanafprijs van net geen 30 mille flink goedkoper. Met die prijs is de auto nog wat voordeliger dan zijn voornaamste concurrent op dat gebied, de MG4.

Maar voor die vanafprijs krijg je natuurlijk niet de auto op de foto's...

Dat klopt, maar het is ook geen 'kaal hok'. De basisversie van de BYD Dolphin heeft een batterij van (netto) 45 kWh en een rijbereik van 340 kilometer. Ook met de uitrusting zit het wel goed. Keyless entry, elektrische stoelverstelling, een 12,8-inch touchscreen, climate control en een pakket veiligheidssystemen met adaptieve cruise control zijn standaard. Wel doen de basisversies het zonder stoelverwarming en krijgt de instapper een simpele torsieas-constructie voor de achteras, en een bescheiden elektromotor van 95 pk mee. Vanaf het tweede niveau krijgt de BYD een multilink-achteras, vanaf het derde een grotere accu en 427 km WLTP-bereik. De versie met grotere accu is er vanaf € 36.490 en dat is nog steeds netjes. Alle prijzen zijn overigens uiteraard vóór aftrek van de SEPP-subsidie, die bij alle uitvoeringen nog eens €2.950 van de prijs haalt voor particulieren.

En welke versie reden jullie?

De Comfort. Dat is dus de voordeligste van de twee versies met de grote accu, met een prijs van € 36.490. De duurdere Design heeft dezelfde specificaties, maar biedt snuisterijen als een vast glazen panoramadak en grotere wielen als extra. En een tweekleurige koets, met extra mogelijkheden op het gebeid van kleur.

Juist, kleur. Die testauto van jullie is dus paars. Vinden ze dat normaal bij BYD?

Dat weten we niet, maar BYD maakt er wel een gewoonte van om bijzondere tinten te leveren. De drie voordeligste uitvoeringen van de Dolphin zijn leverbaar in grijs, beige, roze en paars.de De 'Design' is daarnaast nog leverbaar in het 'Surfing Blue' van de persfoto's, of in een blauw-achtig 'Atlantis Grey. Een donkergekleurd dak hoort er altijd bij bij deze versie. Het kleurenfeest houdt trouwens niet op bij de buitenkant. Bij 'Cream White', en'Amethyst Purple hoort het beige interieur van de auto in de video, terwijl Dolphins in 'Coral Pink' standaard worden voorzien van een bijzonder excentriek binnenste met roze, gebroken wit en paars. De grijze Dolphin heeft een geheel zwart interieur en is daarmee een toevluchtsoord voor ingetogen types.

Een beetje smaakgevoelig zijn die kleuren wel. Ziet het interieur er verder goed uit?

In het interieur van de Dolphin zijn meer harde kunststoffen gebruikt dan in andere BYD’s, maar die zijn dan ook stuk voor stuk duurder. BYD voorziet het plastic bovendien van een opvallend reliëf, dat het hoogwaardiger doet ogen. Het interieur is met veel creativiteit vormgegeven, zoals we dat inmiddels van dit merk gewend zijn. Alle bedieningselementen zijn in dezelfde bijzondere stijl ontworpen, zodat het geheel verzorgd overkomt. De grote blikvanger in het interieur is het 12,8-inch touchscreen, dat met een druk op de knop in een horizontale of juist verticale positie kan worden gezet. Dat klinkt gevoelig, maar voelt net als de rest van het interieur stevig en kwalitatief hoogwaardig aan. Het scherm reageert snel en ziet er ook grafisch mooi uit, maar door slordige vertalingen en een hier en daar wat ondoorgrondelijke menustructuur is de bediening toch geen feest. Dat is extra vervelend omdat de veiligheidshulpjes nogal bemoeizuchtig en luidruchtig te werk gaan, en via dit scherm moeten worden uitgeschakeld. Hetzelfde geldt voor de climate control, die in de automatische stand erg hard blaast en in andere standen het interieur niet koel krijgt.

En rijdt dat nog een beetje, zo'n BYD Dolphin?

De elektromotor zit bij de BYD Dolphin in alle gevallen op de vooras. Wij reden de versie met 204 pk en die heeft best wat moeite om dat vermogen op de weg te krijgen. Bij stevig accelereren voelt de besturing wat ‘plakkerig’ en spinnen de voorwielen stevig door. Dat is niet persé gevaarlijk, maar wel onrustig. Doe je het rustiger aan, dan blijkt de BYD een prettige auto. De besturing is in de normale stand behoorlijk gevoelloos, maar biedt in ‘Sport’ wat meer tegendruk. Met gas los vertraagt de auto wel iets, maar niet veel sneller dan een auto op benzine. Ook blijft hij altijd ‘kruipen’, zodat rijden zonder de rem te gebruiken onmogelijk is. Het onderstel is opvallend zacht, zeker voor EV-begrippen. Ten opzichte van een auto als de ID.3 worden oneffenheden veel minder duidelijk doorgegeven aan de inzittenden. Wel is de demping net even te slap, zodat het evengoed zaak is om drempels met wat beleid te nemen. Afrolgeluiden dringen vrij duidelijk door in het interieur, waardoor de Dolphin niet de stilste EV is. Gezien zijn prijs is dat natuurlijk geen schande. In bochten houdt de auto zich keurig stabiel, mede geholpen door het lage zwaartepunt door de in de bodem verwerkte ‘Blade Battery’ van BYD.

'Blade Battery'?

Jazeker, BYD's eigen accu die extra stevig, extra veilig en extra energiedicht zou zijn. Het ‘voltanken’ van die accu gaat met maximaal 88 kW in de versie met de grote batterij, of 60 in de ‘Standard Range’. Die laatste doet het ook met een 1-fase boordlader en is dus op alle vlakken minder geschikt voor veelrijders.

Is de BYD Dolphin nog een beetje praktisch?

De zitpositie achter het stuur is goed voor elkaar en niet te hoog, precies zoals de kopers van een hatchback dat vermoedelijk graag zien. Ook achterin zitten we prima, al is de beenruimte beter voor elkaar dan de hoofdruimte. Jammer is dat de hoofdsteun hier te groot is, zodat hij bij langere mensen irritant in de bovenrug prikt. Achter de achterbank bevindt zich een bagageruimte van 345 liter. Dat is minder dan wat er in een ID.3 of MG 4 kan worden verstouwd, terwijl die auto’s achterwielaandrijving hebben en dus ook nog een elektromotor in het achteronder verstoppen. De BYD heeft wel een mooie dubbele bodem, die in een hogere of lagere positie kan worden gezet. Een bagageruimte in de neus is er niet. Wie meer wil, kan uiteraard wel de bank omklappen, met 1.310 liter aan ruimte tot gevolg.

Dus, maken of kraken?

Vooral softwarematig kan er nog wel wat verbeterd worden aan de Dolphin, maar de basis lijkt goed en de concurrentie is op dit prijsniveau ook niet zonder nadelen. Dat maakt ook deze BYD tot een interessante nieuwkomer, waarmee zeker auto’s als de Peugeot e-208 en Opel Corsa Electric het best weleens zwaar kunnen gaan krijgen.