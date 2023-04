De BMW XM is bepaald geen auto voor muurbloempjes, dat is wel duidelijk. Wie echter verder kijkt dan het wellicht wat omstreden uiterlijk, ontdekt dat hij genoeg kwaliteiten in huis heeft. Slinger hem over een bochtige weg en je zult versteld staan.

Waarom heeft de BMW XM zo’n extreem design?

Dat is inderdaad het grootste kritiekpunt. Toen de eerste foto’s van de BMW XM de wereld ingingen, brak er een storm van kritiek los. Critici vroegen zich vertwijfeld af wat ze in ­vredesnaam dachten op de designafdeling van de fabrikant toen dit monster gestalte kreeg. Bovendien, zo vonden de criticasters, had de M GmbH met dit agressief ­gestileerde bakbeest met dikke achtcilinder de kans gemist om een bijdrage te ­leveren aan de opkomst van de elektro­mobiliteit. Bij de M-afdeling pareerden ze de ­kritiek met de opmerking dat het design van de auto bewust polariseert, ja zelfs wat mocht provoceren. Welnu, daarin is men aardig geslaagd.

De XM is geen puur elektromonster, maar wel een PHEV. Kan-ie wat elektrisch?

Tja, zoals bij zo veel plug-in hybrides zijn de prestaties op alleen elektrokracht niet heel indrukwekkend. Het draait natuurlijk vooral om de splinternieuwe 4,4-liter V8 die aan de Euro 7-emissienorm voldoet en die bovendien is gekoppeld aan een 25,7 kWh sterke accu en een elektro­motor. Deze techniek stelt de uit de kluiten gewassen SUV in staat om een afstand van bijna 90 km elektrisch af te leggen, met een maximale snelheid van 140 km/h. Hij kan laden met 7,4 kW, waardoor de accu bij de juiste lader na circa 4,5 uur weer vol zit.

Deze geëlektrificeerde BMW heeft zeker ook wel kunstmatige sound?

Vanbuiten niet echt, maar vanbinnen wel. Het elektrische rijden met de XM verloopt niet alleen emissievrij, maar ook vrijwel geruisloos. Vanbinnen is het echter een ander verhaal, want hier kan de elektro­liefhebber luisteren naar zogeheten Iconic Sounds, die Hollywood-componist Hans Zimmer voor de EV-modellen van BMW heeft gecomponeerd. Maar M-liefhebbers en Amerikaanse kopers, voor wie er nog niets boven het geluid van een dikke V8 gaat, nemen daar natuurlijk geen genoegen mee. Zij worden pas echt blij als het ­sportuitlaatsysteem uit zijn vier vuistdikke pijpen het geluid van de acht cilinders ­voortbrengt.

Dus de XM wordt pas een echte BMW M als de aandrijflijn gecombineerd werkt?

Zo, dat kun je wel zeggen. Het is lastig om in woorden te vatten wat voor vuurwerk er wordt ontstoken op het moment dat je het gaspedaal van de XM volledig intrapt. Dan schreeuwt hij het uit bij hoge toerentallen. Het is een heel ­verschil met het laagtonige gebrom dat vroeger zo paste bij de modellen van dit merk. Tijdens onze eerste kennismaking haalde de XM in ieder geval alles uit de kast om de kritiek te doen verstommen. Ondanks zijn enorme ­formaat en hoge gewicht heeft hij maar 4,3 seconden nodig om vanuit stilstand naar 100 km/h te accelereren, en hij kan doorhalen tot maximaal 270 km/h. De ­indrukwekkende prestaties zijn niet ­verwonderlijk, want deze motorcombinatie wordt onder de noemer M-Hybrid-V8 ook ingezet in het Noord-Amerikaanse IMSA WeatherTech SportsCar Championship. In de XM levert de achtcilinder een vermogen van 489 pk, de elektromotor draagt nog eens 197 pk bij. Dat betekent een systeem­vermogen van 653 pk, terwijl het maximale systeemkoppel 800 newtonmeter bedraagt. Alle kracht gaat naar alle vier de wielen via een door M doorontwikkelde achttraps automaat. Dankzij de elektro-ondersteuning gebeurt dat bijna zonder vertraging.

Is de BMW XM alleen een gevalletje hard rechtuit?

Logisch als je dat misschien denkt, want al dat vermogen in combinatie met een leeggewicht van 2,7 ton lijkt alleen goed voor snelle stoplichtsprintjes. Maar nee, de XM is meer een bochtenridder dan je verwacht. De M-ingenieurs hebben alles in het werk gesteld om de zware lobbes ook goed te laten omgaan met bochten. Dat is niet alleen te danken aan meesturende achterwielen, maar ook aan het onderstel dat de inzit­tenden het riante gewicht spontaan doet ­vergeten. Door het M-sportdifferentieel en het feit dat het merendeel van de pk’s naar de achterwielen gaat, kan de XM speels met zijn achterzijde zwaaien. Daarbij heeft de bestuurder echter nooit het gevoel dat het hoogpotige slagschip in een greppel gaat belanden. Met de actieve besturing is de auto steeds weer zonder veel inspanning in het gareel te brengen.

Is de BMW XM qua comfort ook een echt topmodel?

Om te voorkomen dat de passagiers op de tweede zitrij steeds alle kanten op ­worden geslingerd, bewerkstelligt de overhelstabilisatie met 48-volt techniek dat de XM ook bij een sportieve rijstijl in balans blijft. De XM heeft zowel een sportief als een luxueus karakter. Voorin heeft alles een ­M-sfeer, zodat de bestuurder een maximale rijdynamiek wordt geboden. Daartoe dient ook de rode M-knop op het stuur, waarmee je zelfgeconfigureerde afstellingen voor de schokdempers, de besturing, de transmissie en de motor kunt activeren. En voor ambitieuze bestuurders zitten er grote schakelpaddles aan het stuur. Achterin de XM vinden de passagiers een plekje op een achterbank met verwarmbare zijwangen. Als ze comfortabel achterover leunen, zien ze een verlichte dakhemel met een driedimensionale prismastructuur, een unieke feature. Bovendien is het gehele ­interieur afgewerkt met bijzonder hoogwaardige materialen. Wat je ook aanraakt en in welke hoek je ook kijkt, het is allemaal van zeer hoog niveau.

De XM is toch vooral voor China en de VS?

Klopt helemaal. Als je in Nederland zo’n XM wel ziet zitten, moet je niet vergeten dat je minimaal €176.000 moet meebrengen als je naar de BMW-showroom gaat. Het blijft dus een nicheverschijning, maar de hoofdmarkten zijn sowieso ­China en de VS. Verbazingwekkend genoeg verwacht BMW dat de gemiddelde leeftijd van XM-kopers in China zelfs tussen de 18 en 22 jaar zal liggen. En bij M GmbH denken ze dat de XM van alle ­modellen van het merk met afstand de jongste kopers zal aantrekken. Daarom zullen ze op de M-afdeling ook niet wakker liggen van de grote hoeveelheid kritiek die het model ten deel valt. Het gaat erom dat de XM ­flinke winsten gaat genereren, en dat zal vermoedelijk ook wel gebeuren. De XM blijft een erg smaakgevoelig apparaat, maar de combinatie van de V8 en een elektromotor maakt al net zoveel ­indruk als het rijgedrag van deze 2,7 ton zware SUV.