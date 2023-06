Wen er maar aan, veelrijders: jullie toekomst bestaat uit benzine tanken of - waarschijnlijker - snelladen. De tijd van de onvermoeibare diesel is voorbij, al lijkt BMW daarvan nog niet overtuigd. Daar staat nog ‘gewoon’ een M340d op de prijslijst, met een ouderwets dikke dieselbeul in het vooronder.

Is het dan zo bijzonder dat BMW de 3-serie nog als dikke M340d levert?

Jazeker, want de BMW is de M340d een zeldzaam krachtige diesel. Voor één keer geven de cijfers in de modelnaam hier het vermogen weer. De 340 paarden krijgen ondersteuning van maar liefst 700 Nm aan koppel en leveren sprinttijden op die de 374 pk sterke M340i maar nauwelijks kan overtreffen. Maar belangrijker dan die pure prestaties vinden we het feit dat BMW in de relatief compacte 3-serie nog altijd een zescilinderdiesel levert. Twee zelfs, want behalve de M340d heeft ook de 286 pk sterke 330d nog een zescilinder.

Is BMW een oudsher een merk dat iets met diesel heeft?

Als er één merk is waar dit type motor nog thuishoort, dan is het wel BMW. Al in de vroege jaren 80 waren er een 324d en een 324td (met turbo), tanks die een naar hedendaagse maatstaven hoog verbruik, weinig vermogen, een rauwe loop en relatief veel gewicht in zich verenigde. Toch is zo’n grote diesel ontegenzeggelijk charmant, en juist daaraan is in al die jaren niets veranderd. Een druk op de startknop resulteert in de nieuwe M340d in een ingehouden grom, zo’n krachtige roffel die alleen een grote, geciviliseerde zelfontbrander kan voortbrengen.

Is de BMW M340d altijd een automaat met xDrive vierwielaandrijving?

BMW biedt deze krachtbron onder strikte voorwaarden aan in de 3-serie. Zo is hij er alleen in combinatie met xDrive-vierwielaandrijving en – uiteraard – een achttraps automaat.Die beproefde ZF-automaat kunnen we in deze opstelling op geen enkele fout betrappen. Hij schakelt simpelweg altijd zijdezacht, op het goede moment en razendsnel en doet geen moment naar iets anders verlangen

Is deze diesel nog een beetje zuinig?



Voor een diesel niet echt. De fabriek zegt 1:16,7, wij halen dat bijna en komen uit op 1:16. Voltanken levert dus een actieradius van 976 kilometer op. Toch nog bijzonder netjes voor zo’n beul. Hebben we die zescilinder dan nooit eens geprobeerd? Zeker wel, maar de vele snelwegkilometers maakten dat meer dan goed. Met 1.700 tpm bij 100 km/h is hij bijna niet onzuinig te krijgen, terwijl hij op hogere snelheden nog keurig presteert. We verdelen de eer over de diesel in het algemeen en over de BMW-ingenieurs in het bijzonder, want München levert vaker bijzonder efficiënte aandrijflijnen af.

Waar staat de M voor bij M340d?

Als M-subtopmodel staat de M340d op gelijke hoogte met de al eerder aangehaalde M340i. Sportieve aankleding is verplicht, inclusief een M-Sportonderstel en een M-Sportdifferentieel.

En voel je daar ook iets van?

Het sportieve gevoel komt in de praktijk snel naar boven. De 3-serie voelt zelfs in zijn recentste vorm zeer compact en maakt het lastig om weg te blijven bij clichés als ‘je trekt hem aan als een jas’. Het ontzettend dikke, sportieve stuur staat perfect dichtbij en werkt heerlijk direct, terwijl het stevige onderstel onder alle omstandigheden precies laat weten wat er onder de auto gebeurt. In woonwijken is dat niet altijd prettig, maar wie met meer dan 200 km/h een autobahn-doordraaier ‘pakt’, weet het heus te waarderen. Onder die omstandigheden is de M340d eigenlijk onverslaanbaar. Het verbruik blijft zelfs bij zeer hoge snelheden schappelijk, de actieradius is indrukwekkend en voldoende comfort combineert hij met een portie zekerheid en stabiliteit waaraan grotere, zachtere sedans en stationwagons niet kunnen tippen.

Waarom zou je in Nederland nog zo’n dikke diesel rijden?

Daar zit hem meteen het probleem: in Nederland komen die ultieme GT-eigenschappen minder vaak tot hun recht. Hier belandt hij enigszins tussen wal en schip, omdat de motor ruimte nodig heeft om op stoom te komen en de auto zelf niet speels genoeg is om als pure pretmachine te fungeren. Voor die rol is de meer opzwepende, merkbaar minder zware en uiteraard ook lekkerder klinkende M340i een betere keuze. Héb je de ruimte, dan is deze über-diesel een heerlijkheid. Eén woord omschrijft die sensatie het beste: overdaad. Het tamelijk bizarre koppel is al vanaf 1.750 tpm aanwezig en het lijkt alsof de motor nooit zijn best hoeft te doen om tot zijn indrukwekkende prestaties te komen.

Waaraan herken je de M340d?

De facelift die BMW in 2022 bij de 3-serie doorvoerde, geldt ook voor de M340d. Aan de buitenkant is er zelfs nog meer nieuws dan bij minder krachtige versies, omdat BMW tegenwoordig zelfs de subtoppers van heuse M-buitenspiegels voorziet. Samen met de trapeziumvormige uitlaateindstukken en de gaas-achtige indeling van de grille zijn ze de voornaamste aanwijzing dat hier geen reguliere 3-serie met een M Sportpakket, maar een daadwerkelijk M-model staat. Toch is de ‘40’ redelijk subtiel, vooral omdat er tegenwoordig zoiets bestaat als een M3 Touring. Die heeft de heftige neus van de M4 met brede, agressieve koplampen en die veelbesproken grille en is daarmee niet ieders smaak. In het interieur past BMW tegenwoordig de grote, licht gebogen schermcombinatie toe die bij ‘Operating System 8’ hoort. Dat ziet er moderner uit dan het ‘oude’ dashboard, maar betekent ook dat je ergonomisch wat offers brengt omdat er veel knoppen zijn weggehaald.

Diesels zijn al bijna onbetaalbaar in Nederland, dus die M340d is zeker helemaal peperduur?

Het testexemplaar is fraai aangekleed met een unieke lakkleur en prachtig, bruin leer, maar zelfs dan is de beleving in dit interieur niet helemaal in lijn met de prijs die je betaalt. Vergis je namelijk niet: deze diesel kost, aangejaagd door bijna € 20.000 aan bpm, minimaal 95 mille. Met de nodige opties, zoals bij ons riant aangeklede testexemplaar, gaat hij ruimschoots over de ton. Het is niet heel veel meer dan een M340i, maar het maakt hem in combinatie met de heersende sentimenten rondom diesels wel een érg gewaagde aankoop. Anders gezegd: dit is bijna gegarandeerd een afschrijvingskanon van jewelste. Wie hem echt wil, doet er goed aan om door te rijden tot het bittere einde. Dat zomaar eens in de vorm van regelgeving kan komen …