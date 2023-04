Is de BMW M2 een echte M?

Ken je de traditie van M-modellen dan oogt de M2 als een hele logische M. De eerste M3 was met zijn tweedeurs koets en kenmerkende wielkastverbreders (bijna geen enkel carrosseriedeel was overigens gelijk aan dat van een normale 3-serie) een auto waar de kracht vanaf spatte. De sedans van M waren doorgaans wat ingetogener, bij de vele coupéversies van de M3 droop de agressie en de potentie er vanaf. Sinds de 1M Coupé van begin vorig decennium heeft BMW ook een traditionele instapper voor de fundivisie, en de nieuwste M2 neemt het stokje over van de vorige M2.

Eigenlijk is de BMW M2 een ingekorte M4, want hij staat op hetzelfde platform. Komt hij alleen met achterwielaandrijving?

Dat er een M2 is lijkt logisch, geen niche blijft bijna nog buiten het bereik van BMW Motorsport, maar aan de andere kant heb je de M4 Coupé al in zo veel smaken (480 pk, als 510 pk Competition, met 4WD, met alleen 2WD, etcetera). De M2 is ruim 21 centimeter korter maar deelt heel veel zaken met de M4. Vooralsnog is de kleinste M in één vermogensversie verkrijgbaar. Dezelfde 3.0 biturbo zescilinder benzinemotor die je in alle varianten van de M3/M4 kunt krijgen, levert hier 20 pk minder, wat het vermogen op 460 pk brengt.

Met alleen een handbak zou de BMW M2 toch veel puurder zijn?

Je kunt hem met handbak krijgen, al is die een optie. Of de M2 met handbak ook helemaal het einde is kunnen we helaas niet zeggen want bij onze kennismaking op het Bridgestone-testcircuit tijdens het AutoBild Test the Best-event staat een versie met automaat klaar, met het M Driver’s Pack dat met carbon-stoelen, een carbon-dak en extra sportief rubber de feestvreugde moet verhogen.

Merk je veel verschil met de M3 en de M4?

Als je ze na elkaar rijdt zeker. We deden bij het test-event ook een rondje BMW M3 Touring Competition. Wat in de M2 meteen opvalt is de hogere intensiteit. Alles komt directer door en over, de krachten die vrijkomen op de achteras die zich dichter achter je bevindt dan in de grotere M-broers, de uitlaat die door de kortere afmetingen minder ver achter je zit. De auto is heel direct, je voelt de snelle gasrespons als het ware nog beter, ook omdat er meer onrust in de M2 zit. De achterkant heeft gigantisch veel grip maar je kunt hem ook heel makkelijk om laten komen, de driftanalyse in de display nodigt daar zelfs toe uit. De vele instelmogelijkheden binnen de rijmodi road, sport en track zijn gelukkig ook op te slaan in twee voorgeprogrammeerde settings, die je via de twee rode knoppen in het stuur direct kunt activeren. Zo heb je altijd je favoriete setup direct onder handbereik.

Is de M2 helemaal oldskool, zo ziet hij er vanbuiten namelijk wel uit?

Je zit heel laag in de M2, maar wanneer je denkt in te stappen in een lekkere oldskool coupé dan brengt het uitzicht voor je je meteen weer in het heden. De modernste dashboardstijl van BMW zorgt voor een bijna EV-achtige experience wat komt door de toepassing van het enorme doorlopende beeldscherm dat over het dashboard heen ligt. Heel veel weergaves zijn in een moderne layout, een klassiek ogende meterweergave om in te stellen is er niet. Alsof je in een een M3 of M4 zit dus. Achter je heb je niet zo veel auto, maar daar heb je wel een normale achterbank.

De M2 groeit zeker sneller om je heen omdat hij korter is?

Nou, dat dus niet. Met een M2 heel hard gaan op een circuit is moeilijker dan in een M3 of M4 met vierwielaandrijving, in de M2 moet je door zijn directere responsen eerst wat meer aftasten en wennen hoe de auto reageert, dat gebeurt in de grotere modellen uitgebalanceerder. Minieme stuurbewegingen die zo snel in daden worden omgezet maken hem op een circuit echter zo verslavend dat als je hem eenmaal door hebt, de fun ook nog net even hoger is.

De motor is hetzelfde maar heeft 460 pk, merk je daar nog wat van?

Let bij manueel schakelen met de stuurflippers goed op de toerentellerbalk, die vlak voor de toerenbegrenzer bij 7.000 toeren oplicht. Je bent snel te laat met flipperen en dan grijpt de toerenbegrenzer in. De automaat kan het zelf ook prima overigens al is bij het echte knalwerk op een afgezet baantje de bak vaak net niet snel genoeg met het moment van terugschakelen. De verzetten zijn kort, en de schakelmomenten snel, en ook de aandrijflijn draagt zo dus bij aan het fanatisme van de M2. Met handbak wordt de beleving mogelijk nog wat meer zoals die vroeger was en wie op zoek is naar een van de laatste echte funcars doet er misschien goed aan zo’n transmissie te overwegen. Het kost niet veel snelheid in rechte lijn, want de versie met de automaat gaat van 0 naar 100 km/h in 4,3 seconden, de handbak heeft een tiende meer nodig.

Een BMW M2 of toch maar een M4?

Zou die handbak de doorslag kunnen geven om voor een M2 in plaats van een M4 te gaan? Nee, want de M4 is er ook alleen in combinatie met een handbak en dan liggen de auto’s zeker dicht bij elkaar. Bovendien heb je dan de zelfde motor maar dan met 480 pk. Ook van zijn gewicht hoeft een M2 het niet te hebben. Het scheelt zo’n 75 kilo in het voordeel van de M2 en de M2 brengt ook al bijna 1.700 kilo op de weegschaal. Is de prijs dan nog in het voordeel van de kleinste M? Hij begint bij € 114.896, voor een M4 moet je minimaal 15.000 euro meer meebrengen.