Als BMW 40 jaar M3 met een extra brute versie gaat vieren hoeft het in feite alleen maar het M2-plaatje op deze M2 CS te vervangen door een M3-aanduiding. Wat een woest apparaat is dit! Het is de ruigste M die je nu kunt kopen, hij wil alleen maar dwars en hij is wilder dan bijvoorbeeld een BMW M4 CS.

Een M2 CS testen maar over een M3 beginnen?

Ja, en zo gek is dat niet! De BMW M3 bestaat dit jaar 40 jaar; in 1986 kwam hij op de markt. Vanaf die tijd staat de M3 in al zijn varianten geheid voor spektakel. Inmiddels zijn er van bijna alle modelseries M-versies. De modellen die het dichtst bij de M3 (sedan en touring) staan zijn de M2 en de M4. De M2 is immers gebaseerd op hetzelfde platform, en zo kun je de M2 beschouwen als de kleinere broer van de M4, de iets grotere coupévariant van de M3.

Dus deze M2 CS is in feite een soort M4 CS?

Hij heeft 20 pk minder dan de vorig jaar geschrapte M4 CS, maar met 530 pk op papier, en dezelfde motor in combinatie met achterwielaandrijving doet de M2 CS zeker aan die auto denken. De tien centimeter kortere wielbasis maakt hem nerveuzer en directer, en zijn achterkant is enorm 'los', veel losser dan de M4 CS. De hele tijd wil de achterkant een stap opzij zetten, in de tussenstand van de stabiliteitsregeling, de MDM-stand, laat de elektronica een stapje toe. Heb je het lef alles uit te zetten dan komt hij alleen maar om, bij fanatiek insturen zonder nog maar het gaspedaal te beroeren blijkt al hoe 'tailhappy' de M2 CS is. De eerste keer verrast hij je daar echt mee! Dus wees voorzichtig met de CS want voor je het weet ben je met de meer dan 1.600 kilo veel uitbundiger aan het dansen dan je van plan was.

Waarin verschilt de CS van de gewone M2?

De setup is fanatieker, het vermogen ligt 70 pk hoger en ook het uiterlijk is flink dikker. Andere wielen en een enorme aanwezigheid van carbon in het interieur dragen bij aan het onderscheid. De wulpse eendenstaart die omhoog priemt maakt de achterkant van de M2 nog dikker. Daardoor lijkt de CS enigszins op de al een tijdje niet meer leverbare M4 CSL. Die had ook zo'n opstaande spoiler. Met 530 pk knalt de M2 CS in 3,8 seconden vanuit stilstand naar 100 km/h als de launchcontrol een beetje wil meewerken. Juist op de dag dat we het zwarte kanon dat er door die lak extra sinister uitziet ophaalden was het erg fris. Een beetje vochtigheid gooit dan al roet in het eten, en dan heb je in rechte lijn moeite met snelle vierwielaangedreven EV's bij het wegkomen uit stilstand.

Wat voor sensaties biedt de M2 CS dan?

Maar om prestaties in rechte lijn gaat het niet eens bij de M2 CS. Het is een brok beleving, waarbij de adrenaline die door je lichaam pompt het extra moeilijk maakt te bevatten dat auto's als deze nog bestaan in 2026. Het begint al met plaatsnemen in de lage, krappe kuipstoelen. Zit je er eenmaal in dan is het alsof je als een legopoppetje bent vastgeklikt en je één bent met de auto. Je voelt daardoor ook goed wat er onder en met de auto gebeurt, mede dankzij dat lekkere stuur dat zo ver naar je toekan. De M2 CS geeft oneffenheden bovendien genadeloos door.

Is dan alles geweldig?

Nou, een BMW M vraagt altijd enige gewenning. Je trekt ze nooit zo snel aan als een Porsche 718 Cayman of 911 waarin je veel sneller hard gaat. Het begint al met die uitgebreide setup, en de instellingen van de M1- en M2-modi die je met de rode knoppen op het stuur instelt. Je kunt oneindig veel variaties instellen van besturing, gasrespons, elektronische hulpmiddelen, onderstel en ga zo maar door. Daar komt nog bij dat een M2 nog directer reageert dan een M3 of een M4. Dat is mede het gevolg van zijn kortere wielbasis. Dus je moet wel echt van het type auto houden. De grotere M's zijn wat evenwichtiger en meer geschikt voor dagelijks gebruik.

Kost zeker wel wat?

Ja, dat kun je wel zeggen. De Nederlandse autobeprijzing straft auto's met een hoog verbruik. Zonder enige vorm van elektrificatie is de CO2-uitstoot gigantisch en daarom gaat er ontzettend veel bpm naar de schatkist. Het maakt deze M2 CS ontzettend duur; voor € 166.699 gaat hij op kenteken. Tel daar bij deze persdemo maar een kleine 10k bij op!

Is het de leukste BMW M van dit moment?

Dat zeker! De auto is de wildste en ruigste allemaal, en dat met slechts 530 pk. Geintje natuurlijk, maar toch, zet het vermogen af tegen dat van de plug-in hybride M5 en dan is het niet eens overdreven veel. Saillant detail: dat veel grotere, 700 pk plusmonster kost minder! Hoe zou het zijn om ze allebei op de oprit hebben? Een M5 Touring als daily driver en een M2 CS voor pretritjes naar de Duitse Eiffel of voor trackdays. Klinkt als een M-walhalla!

Er is leven onder de M3 Dat het onder de M3 tegenwoordig ook al erg leuk kan zijn bewijst de M2 CS. Maar dat gaat eigenlijk al meer dan 15 jaar op. In 2010 presenteerde BMW de brute 1M Coupé. De 340 pk sterke versie van de 1-serie Coupé leende al de achteras van de toenmalige M3 en het ziet er daardoor uit alsof de coupécarrosserie om een M3-onderstel was geklopt. Om dat verhaal te illustreren hebben we bij deze M2 CS ook nog een 1M gehaald, dat verhaal publiceren we later nog een keer.

