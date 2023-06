Test: BMW i5 - opnieuw weet BMW zwaarlijvigheid te kop in te drukken

De BMW 5-serie en de i5 zijn onlangs onthuld. Kort voor dat moment konden we al rijden met een gecamoufleerd exemplaar van de geheel elektrische versie. We gingen op pad met de i5.

Hoe zit dat precies, rijden met een prototype van de BMW i5?

Voor onze kennismaking met de nieuw­komer zijn we afgereisd naar Miramas in Zuid-Frankrijk. Hier bevindt zich het testparcours, waar BMW alle prototypes aan de tand voelt en finetunet. Dat gebeurt wel vaker bij de BMW Group. Zo reden we dit voorjaar al met de nieuwe Mini Cooper SE en nieuwe Mini Countryman, die bij dat event ook nog gecamoufleerd waren omdat ze nog niet onthuld waren op het moment van rijden.

Hoe zijn de rij-assistentiesystemen van de nieuwe 5 en i5?

Op dat gebied zet de 5-serie weer een stap. Naast me zit Daniela Kern, hoofd integratie autonoom rijden bij de fabrikant. Ik rijd met een snelheid van 110 km/h als ik via een knop op het stuur de Driving Assistant Plus inschakel en mijn handen van het stuur haal. Hij blijft automatisch de rijbaan ­volgen en haalt in als ik langere tijd in de buitenspiegel kijk. Ik kijk dus in de linker buitenspiegel, waarna de i5 het linker ­knipperlicht inschakelt en gaat inhalen. Ik kijk naar rechts, waarna het knipperlicht aan de andere kant inschakelt en de auto weer naar de oorspronkelijke rijbaan terugkeert. Tot een snelheid van 130 km/h werkt dit systeem geheel automatisch. Na afloop van de rit vraagt Daniela wat ik vind van de assistent. “Eerlijk is eerlijk, dit systeem zou ik niet uitschakelen”, zeg ik. “Het irriteert niet, het helpt me.”

Zit er nog een beetje emotie in de i5?

Het blijft een BMW, dus het antwoord op de vraag hoe de ingenieurs van het merk erin zijn geslaagd de elektrische uitvoering de nodige emotie mee te geven, is minstens zo belangrijk. We rijden eerst met de eDrive 40 met 340 pk en een motor op de achteras. Het vermogen is meer dan toereikend, hij zorgt voor een aangename voorwaartse drang en een hoogstaand comfort.

En komt de M60 xDrive nog een beetje in de buurt van het M-gevoel?

Qua cijfers in elk geval wel. De M60 xDrive, met een vermogen van 598 pk en vierwielaandrijving. De auto is langer dan zijn voorganger en weegt een ­slordige 2,3 ton. We zijn met stomheid geslagen over de wijze waarop de BMW-ingenieurs erin zijn geslaagd zo’n zwaarlijvig en groot model zo sportief te laten aanvoelen, als een auto uit een segment lager. Op het afgesloten parcours rijdt een M4 voor ons uit. Hij geeft de snelheid aan. Op het hobbelige wegdek strijkt onze i5 de vorstschade weg, terwijl het toch ­aardige kraters zijn. Als we met 140 km/h over een kleine brug rijden, gevolgd door een hobbel en een linkerbocht, tilt de M4 even een achterwiel op. De test-i5 komt even uit de veren en duikt er dan weer in. Ondertussen blijft hij stoïcijns aan de weg kleven. “Was er wat?”, lijkt hij te zeggen. Bij BMW hebben ze deze spagaat in het rijgedrag goed voor elkaar gekregen, die balans ­tussen lichtvoetige bochtentijger en comfortabele cruiser.

Hoe hebben ze de mooie balans van de 5-serie en i5 voor elkaar weten te boksen met het bekende CLAR-platform?

Door de stijfheid te ver­hogen en alle regelsystemen op slimme ­wijze te laten samenwerken. De elektrische varianten en de plug-in hybrides ­hebben ­altijd luchtvering achter. Onze test-i5 heeft bovendien een sportonderstel en overhelstabilisatie en een variabele tandheugel­besturing die een nog directe overbrenging heeft dan in zijn voorganger. Daarnaast hebben de ingenieurs een kunstgreep ­uit­gevoerd die voor nog meer stuur- en ­onderstelprecisie zorgt: de accubehuizing is verbonden met de assen, wat bijdraagt aan de stijfheid van de carrosserie. De i5 is al met al een zeer geslaagd totaalpakket en laat zien dat BMW ook elektrisch rijden geweldig maakt.

De nieuwe BMW 5-serie is op 24 mei onthuld. In de aan dit artikel gekoppelde video vertellen we je alles over de nieuwe 5-serie en nemen we je mee in het interieur. Een test met een ongecamoufleerd exemplaar volgt later dit jaar.