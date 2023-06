Test BMW 3-serie E21 – waarom het niet per sé een 323i moet zijn

Voor klassiekerliefhebbers van autorijden in zijn puurste vorm is een BMW 3-serie van de eerste generatie ideaal. Helemaal als je voor een exemplaar met zescilinder gaat. Velen denken dan meteen aan het topmodel van de E21, de 323i, maar de 320/6 is een ideale optie. Een lekkere zescilinder, een laag gewicht, achterwielaandrijving, meer heeft een mens niet nodig.

De hier getoonde BMW 3-serie E21, een in Resedagroen uitgevoerde 320/6 verkeert praktisch in nieuwstaat en heeft in bijna 45 jaar slechts 34.000 kilometer afgelegd op zijn fraaie BBS-wielen. Wat zoiets moet kosten? Voor zo’n auto is €17.500 wel het minimale bedrag waaraan je moet deken. Over het algemeen is de 320/6 met zijn heerlijke zes-in-lijn met carburateur best betaalbaar, bij E21-fans staat hij bekend als echte Geheimtipp. Of beter gezegd: dat is hij nu nog, want goede exemplaren zijn nog wel te vinden, maar ze worden langzaamaan net zo zeldzaam als klavertjes vier. De 320/6 is vooral zo interessant omdat hij zich wat bescheidener opstelt dan de 323i, die twee keer zo duur is.

Gloednieuwe 6-in-lijn voor 3-serie in 1977

Beide versies hebben weliswaar de indertijd gloednieuwe M60 zes-in-lijn motor (later omgedoopt tot M20), maar in de 320/6 is de motor voorzien van een dubbele Solex-carburateur, terwijl bij de 323i en Bosch K-Jetronic voor de inspuiting zorgt. Met een boring/slag-verhouding van 80 x 76,8 heeft de variant met inspuiting bovendien een langere slag, bij de 320/6 is deze verhouding 80 x 66 millimeter. En met een vermogen van 143 pk geeft de 323i toch 21 pk meer af aan de zevenvoudig gelagerde krukas die door een tandriem wordt aangedreven. Het geluid dat uit de beide uitlaatpijpen van de 323i komt is ook een tikje rauwer en ongeremder dan dat van de 320/6, die het met een enkele pijp moet doen. De 323i is meer een auto voor rugby- dan voor polospelers.

E21 eerst alleen met viercilinders

Als de dure E21 in 1975 wordt voorgesteld aan de wereld, doet hij ten opzichte van zijn concurrenten aan als Jaws in een bak met onschuldige goudvissen. Tot 1977 zijn alleen de viercilinderversies 316, 318, 320 en 320i leverbaar met een door een ketting aangedreven, vijfvoudig gelagerde nokkenas. Desondanks ontbreekt het de compacte BMW niet aan vermogen: het 125 pk sterke topmodel 320i bezorgt concurrenten als de Ford Taunus en Opel Ascona het schaamrood op de kaken. Ook aartsrivaal Mercedes heeft op dat moment maar weinig tegengas te bieden. Op dat moment staat de mollige ‘Strich-Acht’ nog in de showroom bij het merk met de ster, de nieuwe W123 verschijnt pas in 1976. En op de qua formaat meer vergelijkbare Baby-Benz, de 190, moeten we zelfs nog tot 1982 wachten.

BMW 3-serie E21 heeft voor die tijd modern onderstel

Ook met zijn ondersteltechniek deelt de BMW E21 een mokerslag uit aan zijn concurrenten. De moderne McPherson-vooras in combinatie met een achteras met dwarsdraagarmen is een noviteit in een segment waarin een starre achteras nog heel gewoon is. Daar komt bij dat de BMW-technici precies de juiste afstelling hebben gevonden. Je kunt lekker sportief rijden met een E21, maar die dynamiek hoeven de inzittenden niet te bekopen met een belabberd veercomfort. De E21 stuurt voor je gevoel iets minder direct in dan zijn voorganger 02 of zijn opvolger, de E30. Dat past echter wel bij het gemoedelijke karakter van deze auto. Al bij de stationaire loop klinkt de zescilinder als Frank Sinatra na een paar Camels – zonder filter uiteraard.

Nieuw gekocht door Duitse dame van 52

Welke muziek de uit 1925 stammende, Duitse eerste eigenaresse uit de Blaupunkt ‘Frankfurt’ liet schallen, weten we niet, maar het is wel duidelijk dat ze zorgzaam omsprong met haar 3-serie. In oktober 1978 haalde ze haar nieuwe aanwinst op bij de BMW-dealer. Alle boekjes zijn aanwezig, ook het onderhoudsboekje met slechts een paar stempels erin. Veel beurten heeft deze E21 gezien zijn maagdelijke kilometerstand immers nog niet nodig gehad. De uit 1925 stammende dame koos voor de als extra leverbare drietrapsautomaat met koppelomvormer in plaats van de standaard handgeschakelde vierbak. De automaat zorgt weliswaar voor veel comfort en schakelt snel op naar de derde versnelling in een poging om het verbruik nog een beetje te temmen, maar de sportiviteit wordt gezien de magere 160 newtonmeter aan koppel nogal ingeperkt.

Beter voor handbak gaan als je sportieve auto zoekt

Als je dus een sportieve auto zoekt, raden we dringend aan om voor een handgeschakelde versnellingsbak te gaan. Van begin af aan was de 320/6 tegen meerprijs leverbaar met een sportbak met vijf versnellingen, vanaf herfst 1979 stond daarnaast als alternatief een vijfbak waarbij de hoogste versnelling als overdrive dient op de optielijst. Net als de bak met vier verzetten bieden ze het voor BMW typerende schakelgevoel met exacte schakelwegen en een directe terugkoppeling tot in de handpalm aan toe. Ondertussen glijden we met 100 km/h over de snelweg, waarbij de motor circa 3.000 toeren per minuut maakt. Wat rijden betreft is de oude E21 onmiskenbaar een BMW. De (optionele) stuurbekrachtiging reageert al bij een kleine stuurbeweging direct, waardoor hij in bochten helemaal in zijn element is. Rechtuitrijden met deze auto is eigenlijk zonde. Dat de ondersteltechneuten puik werk hebben geleverd, blijkt uit het feit dat zelfs grove oneffenheden maar beperkt worden doorgegeven aan de inzittenden.

Radio uit, zes-in-lijn voluit

De radio hebben we allang uitgezet, de zes-in-lijn onder de motorkap zorgt voor de muzikale omlijsting. Bij lage toerentallen gromt hij alleen een beetje, bij vol gas accelereren klinkt de zescilinder daarentegen als een saxofoonsolo in een jazznummer. Over de rij-indruk hoeft bij de BMW 320/6 dan ook niet lang te worden gediscussieerd: nadrukkelijk op comfort gericht, maar toch een typische BMW. Wat de prijzen betreft, zijn de liefhebbers eveneens eensgezind: goedkoper zal hij beslist niet meer worden.

Dit verhaal is eerder gepubliceerd in AutoWeek Classics 12 2013