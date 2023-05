Test: Audi SQ8 e-tron Sportback - nieuwe naam voor gefacelifte EV

Het nieuws lijkt groter dan het is: de Audi SQ8 e-tron Sportback is namelijk geen geëlektrificeerde versie van de bestaande Q8, het gaat hier om een gefacelifte E-Tron S Sportback. In deze eerste test vertellen je wat er nieuw is maar leggen ook zeker uit hoe Audi’s naamgeving voor types momenteel in elkaar steekt.

Huh, de Audi SQ8 was toch de op een na dikste versie van de Q8?

Ja, en die bestaat nog steeds, want de SQ8 zonder de toevoeging e-tron blijft in de prijslijst staan. Hoe zit dat? Tot voor kort was de naam Q8 exclusief voorbehouden aan de grootste, stoere SUV van het merk, de wat avontuurlijker gestileerde variant naast de grote Q7. En de sportiefste modellen heetten SQ8 of RS Q8. Die zijn er nog steeds, maar Audi heeft besloten de grootste elektrische SUV die we kenden als E-Tron en als E-Tron Sportback (met schuin aflopende daklijn), voortaan Q8 e-tron te noemen. En heette het topmodel van de elektrische auto eerst nog E-tron S, al dan niet met de toevoeging Sportback, nu noemt Audi die SQ8 e-tron, in het geval van de testauto betreft het dus een SQ8 e-tron Sportback.

Is de SQ8 e-tron Sportback net zo krachtig als zijn naamgenoot zonder de toevoeging e-tron?

Ja, je zou hem kunnen zien als een soort elektrische tegenhanger van die dikke SUV met verbrandingsmotor, tegenwoordig een benzinegestookt exemplaar, al kon je de SQ8 tot 2020 ook met dikke TDI krijgen. Met zijn vermogen kan de SQ8 e-tron zich prima meten met de 507 pk sterke SQ8 op benzine. Er veranderde bij de facelift en naamwisseling niets aan het vermogen van de met drie elektromotoren uitgeruste EV. Eén daarvan is voor de vooras en twee bedienen de achteras. In totaal komen ze uit op 503 pk.

Hoe snel is de Audi SQ8 e-tron Sportback dan?

In 4,5 seconden dendert hij van 0 naar 100 km/h, al is denderen misschien niet het juiste woord. Hij zoemt met een krachtig kunstmatig geluid naar verrassend hoge snelheden op het korte circuitje waar we de SQ8 e-tron Sportback beproeven. Het is natuurlijk vooral de 973 Nm aan koppel die de 2.600 kilo laten aanvoelen als minder, en bij de eerste remactie blijkt dat ook de remmen daarin best goed slagen. De luchtvering en de elektronische stabilisatoren houden vervolgens heel knap de overhelneigingen in bedwang al voel je wel dat er een gewichtig stuk auto veel te hard door een bocht gaat.

Wat merk je van de twee elektromotoren op de achteras?

De natuurwetten zijn tot op zeker hoogte te tarten, maar lift je vervolgens even het gaspedaal om bij het te hard door de bocht gaan de neus wat meer naar binnen te krijgen dan volstaat een toef gas erna om de snelle bochtenactie vlekkeloos te laten voortgaan. De 98 kW sterke elektromotor die het buitenste achterwiel aanstuurt geeft dan wat meer power, het andere even krachtige apparaat dat het binnenste achterwiel van kracht voorziet weet dat het even minder moet geven en zo ontstaat torque vectoring. De elektromotor op de vooras heeft een output van 124 kW. Komen ze alle drie vol in actie dan zorgt een boost er zelfs voor dat het vermogen toeneemt tot 370 kW, dat is dus meer dan de som van de drie vermogens bij elkaar opgeteld.

De motoren zijn hetzelfde gebleven, wat is er wel veranderd bij transformatie van E-Tron S Sportback naar SQ8 e-tron Sportback?

Aan zijn dynamische kwaliteiten verandert niets, het zit hem vooral in de verbeterde efficiëntie. Doordat Audi bij de Q8 e-tron de cw-waarde omlaag gebracht heeft tot een lage waarde van 0,27 en de luchtweerstandscoëfficiënt van de Sportback zelfs wist terug te dringen tot 0,24 moeten de elektrische SUV’s nog meer uit de hoeveelheid energie kunnen persen, maar vooral het grotere accupakket doet veel goeds voor de actieradius. Dankzij een batterij met 106 kWh capaciteit en cellen met hogere energiedichtheid geeft Audi voor de topversie van de elektrische SUV een actieradius van 510 kilometer op. Een behoorlijke winst ten opzichte van de 370 kilometer die voor het pre-faceliftmodel gold.

De Sportback is gestroomlijnder. Hoe ver komt de ‘gewone’ SQ8 e-tron dan?

Het scheelt 16 kilometer. De actieradius voor de SQ8 e-tron met de normale SUV-looks komt met dezelfde techniek 494 kilometer ver.

Wat is het verbruik van de SQ8 e-tron Sportback volgens fabrieksopgave?

Het gemiddelde verbruik ligt op 26,4 kWh per 100 kilometer. Dan moet je vanzelfsprekend niet zo te keer gaan als wij deden tijdens de korte kennismaking op het bandentestcircuit van Bridgestone tijdens het Europese AutoBild Test the Best-event, georganiseerd door onze Duitse partner. De kennismaking was kort en bood vooral gelegenheid de dynamische kwaliteiten van de SQ8 Sportback e-tron te kunnen ervaren.

Zo'n dikke EV met S-label loopt zeker wel hard?

Helaas, verwacht van de SQ8 e-tron Sportback geen snelheden waarmee je op de autobahn serieus met de grote jongens mee kan doen. Zoals dat wel kan met een Tesla Model X Long Range of Plaid. Die lopen respectievelijk 250 en 262 km/h en accelereren bovendien sneller dan de SQ8 e-tron. Een Audi SQ8 e-tron-rijder komt wel een Q8 e-tron op topsnelheid voorbij. Hij kan 10 km/h harder en is afgeregeld op 210 km/h. Die snelheid staat binnen no-time op de display bij de kennismaking op het Bridgestone testcircuit in Italië.

Kan de SQ8 e-tron sneller laden dan de E-Tron S?

Zou je snel door Duitsland willen knallen dan helpt het dat je voortaan met 170 kW aan de snellader kunt laden. Dat was 150 kW. Geen grensverleggende waarde, zeker niet als je kijkt naar de laadsnelheden die Porsche en Tesla halen.

Zijn er nog uiterlijke aanpassingen bij de naamsverandering?

Het uiterlijk is eveneens bijgeschaafd. De verbeterde aerodynamica komt mede tot stand door het gewijzigde front met een ander logo, meer gladde vlakken in de grille, een wielspoiler bij de achteras en een ander design van de wielen. De ingrepen zijn subtiel maar hebben hun uitwerking, de SQ8 Sportback ziet er frisser uit dan de E-Tron S Sportback die hij voor de naamswijziging was. Vanaf augustus is de sportieve versie als normale SUV en als Sportback leverbaar.