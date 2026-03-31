De nieuwe Audi RS5 is de eerste RS met een stekker. Ja, het is een plug-in hybrid, het noodzakelijke offer om de uitstoot laag te houden. Met 639 pk en 825 Nm is hij beresterk, verre van subtiel en zwaarlijvig als een sumoworstelaar.

Heeft de nieuwe Audi RS5 dezelfde V6 als zijn voorganger?

Met 639 pk en 825 Nm evenaart deze RS5 de laatste RS6, die zijn kracht putte uit een machtige 4,0-liter achtcilinder met mild-hybrid technologie. Nog leuker is het om terug te gaan naar de eerste RS, de in samenwerking met Porsche ontwikkelde RS2. Met een heerlijke vijfcilinder, goed voor 315 pk. De eerste RS5 stamt uit 2010 en heeft - net als de tweede en derde RS4 - een 4,2-liter V8. Zijn opvolger kwam in 2017 op de markt en heeft dezelfde 2,9-liter V6 met twee turbo’s als de nieuwste. Feitelijk is deze generatie A5 de opvolger van de A4, als gevolg van het nieuwe nummerbeleid bij Audi. Alle modellen met brandstofmotor zouden een oneven cijfer krijgen, de elektrische Audi’s een even. Inderdaad, zouden, want het merk is daar alweer vanaf gestapt. Net als van de motoraanduiding, zoals 40, 50 en 55. Niemand die het begreep en het zegt niets over het exacte vermogen of de cilinderinhoud. Doet er in dit geval ook niet toe, bij de RS-modellen was en is het lekker overzichtelijk.

Is de RS5 er ook als sedan?

Door die nieuwe nomenclatuur is dit feitelijk de eerste RS5 Avant, hoewel de RS4 er ook met zo’n carrosserie was. Daarnaast is er de RS5 limousine, maar dat is een liftback, gezien de grote achterklep. Genoeg daarover, laten we de auto zelf eens onder de loep nemen. Hoewel het merk bekend staat om zijn enigszins ingetogen vormgeving, gaan bij de RS alle remmen los. Hij is bijna 10 centimeter breder dan de reguliere A5, wat vooral door de voor- en achterspatborden komt.

Die bieden ruimte aan de grote wielen, de toegenomen spoorbreedte en aan sleuven om de lucht uit de voorste wielkasten af te voeren. En als dit intimiderende front in je binnenspiegel verschijnt wanneer je met 150 km/h voortsukkelt op de linkerbaan van de A3 richting Oberhausen, dan weet je niet hoe snel je weer naar rechts moet. Daarna dendert er een moddervette Audi voorbij, met in zijn achterbumper twee gigantische, ovale uitmondingen die we gerust als stortkokers mogen typeren. Overigens is er wel sprake van schone schijn; de werkelijke uitlaatpijpen hebben een diameter van 70 mm.

Wat weegt het accupakket?

Audi heeft van de RS5 een volwaardige plug-in hybride gemaakt, wat in het formaat accu en de bijbehorende elektrische actieradius tot uiting komt. Het 160 kg wegende batterijpakket komt overeen met dat van de A5 e-hybrid en heeft een brutocapaciteit van 25,9 kWh (22 bruikbaar), dat is meer dan de eerste VW e-Up had. Het maakt de Audi niet alleen zwaarder, maar eist ook zijn tol wat bagageruimte betreft. In het geval van de Avant blijft er slechts 361 liter over, nauwelijks meer dan een Golf hatchbackBij de A5 Avant is dat 476 liter. Dat wordt slim inpakken, mocht je met een stel vrienden in de winter naar Tirol willen blazen.

Wat is de elektrische actieradius van de Audi RS5?

Reken trouwens ook op een paar extra tankstops tijdens lange, snelle ritten door Duitsland, aangezien er slechts 48 liter mee kan. Vertrek je met een volle accu, dan kun je daar in theorie 84 kilometer mee rijden, met maximaal 140 km/h. Die relatief grote elektrische actieradius heeft een reden. Op de thuismarkt gelden fiscale voordelen voor een plug-in met een minimaal rijbereik van 80 kilometer. Maar ook voor ons pakt dit gunstig uit, aangezien de bpm rond de twee mille uitkomt. Keerzijde is een fiks tarief voor de mrb, maar daar ligt de RS5-rijder niet wakker van.

Hoe krijgt Audi al dat vermogen op de weg?

Maar laten we naar de essentie gaan. Het sleutelbegrip bij de nieuwe RS5 is Dynamic Torque Control. Ofwel: elektromechanische koppelverdeling. Audi ontwikkelde een achterdifferentieel dat de aandrijfkrachten per wiel kan verdelen, voor optimale grip en tractie. Het is een 80 kg wegende unit met het formaat van de motor uit een EV, voorzien van een dubbel planetair tandwielstelsel en een 400-volt elektromotor. Samen met het enorme vermogen, het aangepaste onderstel en rondom 285 mm breed rubber moet het van de RS5 alsnog een speelse sportwagen maken. Dat kunnen we tijdens deze introductie kort ervaren op een slalomparcours met een paar extra bochten.

Kun je driften met de Audi RS5?

Hij knalt in ieder geval als Femke Bol uit de startblokken en daar is Audi zo trots op, dat het de afstand noemt die je na 2,5 seconden hebt afgelegd: 22,6 meter, tegenover 14,7 meter voor de RS4 Competition. Voor maximale lol selecteren we de rijmodus ‘RS Torque Rear’. Dan gaat 85 procent van het vermogen naar de achterwielen en het ESP helpt je niet meer. Het duurt maar even en je trekt de bijna 2,4 ton wegende Avant vol driftend - en rokend - een bocht door. Ga je er iets te snel in, dan is er onderstuur en voel je de massa. Benut je de technologie optimaal, dan is de grip indrukwekkend. Het is domweg een bruut beest, precies wat een RS moet zijn. In Duitsland is de RS5 sedan er vanaf €106.200, daar komt in ons geval dankzij de relatief lage CO2-uitstoot slechts een beetje bpm bij. Die accu is letterlijk een zwaar offer. Maar dan wel een offer you can’t refuse.

Technische gegevens

Audi RS5 Avant

Afmetingen (lxbxh) 4,90 x 1,95 x 1,43 m

Aandrijflijn Plug-in hybrid, benzine

Motor V6, benzine, 2 turbo’s

Aantal elektromotoren 1

Max. systeemvermogen 470 kW/639 pk

Max. systeemkoppel 835 Nm

Topsnelheid 250 km/h

0-100 km/h 3,7 s

Verbruik gem. 3,9 l/100 km (1 op 25,6)

CO2-uitstoot 88 g/km

Vanafprijs n.b.

Alle gegevens volgens fabrieksopgave