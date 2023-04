test: Audi RS3 R ABT

Audi RS3 R. Die vind ik niet in de prijslijst?

Nee en die zul je ook niet vinden. De auto komt niet van Audi zelf, maar is een project van Abt, de tuner uit het Duitse Kempten. Al sinds jaar en dag sleutelt het bedrijf uit Zuid-Duitsland aan bijna alle producten van de Volkswagen Group. Niet alleen Volkswagens en Audi’s, maar ook Skoda’s, Seats en zelfs de Lamborghini Urus kan door het bedrijf worden voorzien van een powerboost en uiterlijke wijzigingen. In Nederland bieden sommige Audi- en Volkswagen-dealers zelfs extra vermogen aan met behoud van garantie, terwijl die upgrades de facto van Abt komen. Het zegt veel over de innige samenwerking Maar eens in de zoveel tijd komt de tuner met een eigen special edition, altijd gebaseerd op Audi’s. Denk aan de woeste R8 GT R uit 2010 die 90 pk meer had dan de gewone (knap voor een atmosferisch blok) en 100 kilo minder woog. Sindsdien zien we ook van bijna iedere RS een R-variant verschijnen. De RS6-R is inmiddels een relatief veelgeziene gast in Nederland omdat hij erg populair is bij de jongere generatie met vermogen. Denk aan sporters, vloggers en eitwitpoederverkopers. Vrolijk krijg je dan 140 pk, nog extra los van alle optische snuisterijen en onderstelwijzigingen.

En bij de Audi RS3?

Eerder kon je bij Abt al terecht voor een vermogenskuur voor je RS3, waarbij het vermogen ging van 400 naar 460 pk. De RS3-R gaat nog een stap verder en heeft maar liefst 500 pk. Dat komt door meer dan alleen software-aanpassingen van de bekende vijfcilindermotor, zo kreeg de auto een nieuwe intercooler en ook het systeem van de brandstofinjectie werd aangepast. Uiteraard wil je er ook een beetje goed mee kunnen rijden, dus ook het onderstel ging op de schop. De auto is fors verlaagd, voor met 20 en achter met 40 mm. Verder kreeg de Audi stijvere stabilisatorstangen en de zwarte 20-inch wielen zijn standaard. Dan er is nog de zeer zichtbare opsmuk. De carbon splitter en vleugels aan de voorbumper, de grote diffuser en de vier stalen uitlaatpijpen die de ovalen RS-pijpen vervangen. In totaliteit oogt de Audi net zo dik als de specificaties doen vermoeden.

Snel dus!

De auto voelt sneller, maar alleen in de hoogste toeren bij vol gas. En zo vaak kom je daar niet op leuke weggetjes. Het turbogat bij lage toeren is erg aanwezig en de turbovertraging bij hoge toeren eveneens. Het blok is al oud (in feite uit 2009) en hoe leuk de roffel ook is, zijn leeftijd is merkbaar naast moderne toppers als de viercilinder van AMG. Er zit massavertraging in. Een ander pijnpunt is dat ik het extra vermogen wel lijkt te voelen, maar dat de meetapparartuur niet zulke indrukwekkende getallen laat zien als ik het vergelijk met de standaard RS3 die ik een jaar geleden reed. Dat de 0-100 tijd achterblijft is te verklaren: ik krijg te weinig temperatuur in de banden, die bij launchcontrole ook bij meerdere pogingen blijven spinnen. Iets wat bij zulke snelle tijden procentueel veel scheelt. Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen dat het knap is, dat hij alsnog even snel is als de RS3 die destijds wél volop grip had. Maar voor de 50-80 en 80-120 tussensprint zou dit niet veel uit moeten maken en daar zie ik slechts 0,1 tot 0,2 tellen winst. Te weinig voor 100 pk verschil. Het zou ons niets verbazen als de standaard RS3 al wat meer had dan de opgegeven 400 pk, maar het voelt alsof die 500 pk die Abt ons belooft er niet helemaal uitkomen. Wat 102-octaan benzine in Duitsland scheelt mogelijk ook, een turbomotor als deze TFSI heeft vaak baat bij energierijke benzine.

Maar hoe rijdt de Audi RS3 R?

Fabelachtig, echt waar. We beginnen op nat en koud asfalt. Geen ideale combinatie voor de Goodyear Eagle F1-banden, die vooral uitblinken op droog en niet al te koud wegdek. Maar het is wel ideaal om de balans van onze Audi nog eens te ontdekken. De ‘standaard’ RS3 bleek veel beter dan zijn voorganger dankzij koppelingen op de achteras die vermogen zodanig kunnen verdelen dat het onderstuur dat snelle Audi’s zo kenmerkte de afgelopen generaties grotendeels verdwijnt. In de RS3 extra knap: want het is leuk, zo’n vijfcilinder, maar een zwaar blok op de neus is niet ideaal als het op dynamiek aankomt. Maar de toverkunsten van de nieuwe aandrijving blijven ook bij deze RS3-R overeind. Hoogstens duwt de kont zichzelf door het extra koppel nog eerder opzij als de voorbanden last krijgen van tractieverlies. In plaats van ergerlijk onderstuur ben je nu heerlijk aan het knokken met de auto, licht tegensturen gas houden en met vier spinnende banden zoveel mogelijk snelheid meenemen de bocht uit. Het is gaaf, het is leuk. Het gebrek aan bodyroll valt op, net als de gigantische turboboost bovenin. Een soort ouderwets rallyapparaat, daaraan doet het eigenlijk nog het meest denken. Op droog wegdek later op de dag lijkt de grip echt oneindig. Nederland heeft eigenlijk de wegen niet om de grenzen van dit turbokanon op te zoeken, want zelfs als ik denk, dit gaat te hard, dwing ik mezelf zonder te remmen in te sturen. En bam! Nog hapt de neus en duiken we naar links. De relatief smalle dijkweg biedt niet veel ruimte om te corrigeren áls de auto ineens gaat schuiven. Maar dat doet hij niet. De reactie van de koets is zeer direct net als de scherpte in de neus. De nervositeit doet denken aan compacte cupauto’s op slicks. Ook omdat de auto zo stijf is gemaakt. Er is geen moment van zetten, maar extreme directe reactie. De achterwielen duwen iets mee om de kont de goede kant op te krijgen en de auto gáát gewoon. De beloofde top van 300 km/h is ondersteltechnisch in ieder geval geen probleem en het zou gaaf zijn de limieten eens echt op te zoeken op brede lege Duitse of Italiaanse buitenwegen. Want dit apparaat kan nog zoveel meer dan een standaard RS3 …

Leuk allemaal, maar hoe koop ik hem?

Niet eigenlijk. Of nou ja, niet nieuw compleet naar eigen wens. Abt maakte slechts 200 stuks en de auto is al uitverkocht, ondanks de ruim €40.000 meerprijs. Wie goed zoekt vindt hem evengoed nog te koop bij autobedrijven, zo kwam ons testmodel van BVO Automotive in Oss.

Gegevens Audi RS3-R Abt

Verbrandingsmotor 5-cil., in lijn, turbo

Cilinderinhoud 2.480 cc

Max. vermogen 368 kW/500 pk

Max. koppel 600 Nm

Gewicht 1.545 kg

Aantal versnellingen 7, aut. met dubb. koppeling

Aandrijving voor + achter

Banden Goodyear Eagle F1235/40 R20

Topsnelheid* 300 km/h

0-100 km/h A3 (3,3 s**)

prijs € 144.000

*fabrieksopgave

Gemeten

RS 3 (2022) RS3-R

0-50 km/h 1,5 1,6

0-80 km/h 2,8 2,7

0-100 km/h 3,8 (3,8 s**) 3,7 (3,3 s**)

50-80 km/h in S 1,2 1,1

80-120 km/h in S 2,3 2,2