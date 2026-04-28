Is er nog iets aan de vijfcilinder gedaan?

De galm van de vijfcilinder draagt ver in de bossen van het Taunus-gebergte. Het geluid dat veel liefhebbers als muziek in de oren klinkt, is nog even te horen, want Audi geeft nog één keer vol gas met de vijfcilinder. De Audi RS3 Competition Limited is een speciale uitvoering met een oplage van 750 stuks, waarmee het merk vijftig jaar vijfcilinder viert. Om de eigenaren (die in Nederland het enorme bedrag van bijna €152.000 betalen) daarvan extra te laten genieten, heeft deze versie minder isolatie en een aangepaste uitlaat. Aan het vermogen is niets veranderd, maar de 2.5 TFSI van de RS3 levert met 400 pk ook al zo veel dat het verlangen naar meer er niet zal zijn.

Dus sneller is hij niet?

De RS3 katapulteert zichzelf in 3,8 seconden van 0 naar 100 km/h met de launchcontrol. Het voordeel van de vierwielaandrijving is dat je dit ook kunt doen als het eens wat minder mooi weer is. Al bij de eerste bocht die we insturen blijkt hoe foolproof een RS3 is: niet netjes ingestuurd en moet je daarom corrigeren? Geen probleem, je stuurt wat scherper in, gaat lomp op het gas staan en je accelereert de bocht uit met een tempo dat onwerkelijk aanvoelt. De vijfcilinder sleurt vooral tussen de 3.000 en 5.000 toeren de hatchback op indrukwekkende wijze door het bochtenlint in het Duitse middelgebergte waar we kennismaken met deze gelimiteerde uitvoering.

Is het een toerenblok?

Bovenin is de vijfcilinder turbo minder indrukwekkend, Net voor de 7.000 toeren schakelt de DSG-bak, S tronic in Audi-taal, naar een hoger verzet. Met die zware vijfcilinder voorin hebben Audi’s al vijftig jaar een neus die van nature niet dol is op bochten, al is deze RS3 echt de scherpste RS3 sinds de eerste A3 met deze motor uitkwam in 2011. Al na de eerste tien kilometer knallen met de Competition Limited moeten we denken aan wat rallylegende Walter Röhrl zei over zijn Audi Quattro: zelfs een aap kan hard gaan met deze auto. Het geldt ook voor de RS3, je hebt niet de kunde nodig waar een BMW M met achterwielaandrijving om vraagt, zoals de M2 CS die we onlangs reden. Daar moet je echt van goede stuurmanshuize komen om met alle hulpsystemen uitgeschakeld alles uit de auto te halen. Dan ga je waanzinnig hard op bijzonder enerverende wijze, maar bouw je liever een vangnetje in dan kies je in de BMW voor de tussenstand ‘MDM-mode’, waarbij de elektronica wat later ingrijpt. In een RS3 durf je de stabiliteitsregeling eerder uit te zetten. Daarmee kan bij wijze van spreken iedereen lomp hard rijden.

Draait het wegens 50 jaar vijfcilinder vooral om de motor en het geluid?

Nee, de motor is niet de grootste attractie van het fuifnummer ter ere van vijftig jaar vijfcilinder. De zogenoemde schroefset onder de auto, waarmee je de rebound en de snelheid van de demping handmatig kunt aanpassen, maakt de Competition Limited anders dan de normale RS3. We rijden hem in de straatafstelling, waarmee elk van de 750 exemplaren geleverd wordt. Via de handleiding die je in het scherm van het multimediasysteem kunt opvragen, leer je hoe de circuitafstelling moet zijn. Voor de rebound moet je aan de bovenkant van de dempers zijn, onderaan pas je de frequentiesnelheid aan met het juiste aantal klikken. En wat moet je nemen op de Nordschleife? Volgens een van de Audi-experts die we spreken is de circuit-setup van de schroefset voor 90 procent goed voor het uitdagende circuit in de Eifel, maar moet je toch nog wat klikken en draaien om de RS3 helemaal scherp te krijgen voor de vele hobbels, hoogteverschillen, kerbstones en betonvlakken zoals de Karussell. Overigens hoeven we geen pogingen van Audi Sport te verwachten om een snelle rondetijd neer te zetten met deze Competition Limited.

Is hij erg hard?

Op de weg merk je wel dat hij vrij stevig omgaat met oneffenheden, maar het is geen onbarmhartige hete hatchback (of sedan, want je kunt de Competition Limited ook met die carrosserievorm krijgen) die over de openbare weg stuitert. Of veel eigenaren zelf aan de setup gaan schroeven betwijfelen we.

Waaraan zie je dat het een extra speciale RS3 is?

Er zijn genoeg zaken die etaleren dat je met een bijzondere uitvoering op pad bent. Zo is de kleur Malachietgroen een van de drie lakken die je kunt kiezen bij deze uitvoering en de lak blijft exclusief voor deze uitvoering. De kleur is dezelfde als die je op de Sportquattro kon krijgen, een van de meest legendarische vijfcilinder-Audi’s aller tijden, van die ingekorte Quattro zijn iets meer dan 200 exemplaren gebouwd. Dan zijn er nog de goudkleurige wielen, en die kleur komt ook terug in de speciale sportzetels. Een nummer op de middenconsole herinnert je ook aan het speciale van deze uitvoering en aan de buitenzijde zijn er de carbonstukken op de hoeken van de voorbumper, de achterspoiler is van hetzelfde materiaal. Voor de aanduiding RS3 zit een logo in de kleuren waarmee Audi in de jaren 80 furore maakte in de rallysport, want daarop ligt de nadruk al sinds 1980 bij Audi’s met vijfcilinder.

Waren vijfcilinders altijd al turbo's?

Zeker niet! In 1976 was het een vrij brave zakensedan die de primeur van deze motor kreeg: de Audi 100 met een 2.1 vijfcilinder van 136 pk. Toen vier jaar later de vierwielaangedreven Audi Quattro diezelfde motor kreeg, maar dan met turbo, ging het hard. In de rallysport zorgde de integrale aandrijving voor sensatie, de fans genoten van de extreme klanken die de rallymonsters, helemaal de S1 Sportquattro’s, lieten klinken. De nadruk lag vooral op de term 'quattro', wat ook groot stond op de IMSA Audi’s 200 en 90, waarmee grootheden als Röhrl en Hans-Joachim Stuck raceten in de Verenigde Staten. Maar zonder die machtige vijfcilinders hadden de integraal aangedreven race- en rallymonsters nooit zo veel indruk kunnen maken.