De Audi Q5 is een van de vele fonkelnieuwe modellen die vanuit Ingolstadt op de automarkt zijn afgevuurd. We hebben al mogen proeven aan de sportieve SQ5. Veel relevanter voor Nederland is de Q5-met-stekker en daar hebben we even op moeten wachten. Wordt geduld beloond?

Jullie hebben de nieuwe Audi Q5 toch al eens gereden?

Audi bestookt autoland met het ene na het andere nieuwe model. In een tijdsbestek van iets meer dan een jaar introduceerde het merk onder meer de nieuwe Q3, A6, Q6 Sportback e-tron, A6 e-tron, A4-opvolger A5 én de splinternieuwe Q5. Het is daarbij eerder regel dan uitzondering dat Audi kort na de onthulling van een nieuw model er een nieuwe carrosserievariant van presenteert. Ook helemaal Audi is het iets langer onder de pet houden van de plug-in hybride varianten. In maart maakten we al de eerste meters met de derde generatie van de Audi Q5, maar de stekkerversies waren er toen nog niet. De oplossing: we stuurden rond met een 367 pk sterke Audi SQ5 met 3.0 V6. De importeur is er nog niet helemaal uit of het die SQ5 naar Nederland haalt, het hoort het kwijl natuurlijk al uit de bpm-kaken van de fiscus druipen. Ditmaal proeven we opnieuw aan een 367 pk sterke Audi Q5, maar dan aan een versie die een stuk relevanter is.

Welke aandrijflijn heeft een plug-in hybride Audi Q5 e-Hybrid Quattro?

Totdat de importeur besluit om ook de SQ5 te verwelkomen, zijn de Audi Q5 en Q5 Sportback in Nederland alleen als e-Hybrid geheten plug-in hybride leverbaar. Die komt in twee vermogensvarianten: 299 pk en 367 pk. De hardware is echter vrijwel identiek. In beide gevallen ligt er voorin een 2.0 viercilinder die 252 pk en 380 Nm opwekt en zit er tussen de motor en zeventraps automaat met dubbele koppeling een 143 pk sterke elektromotor. Het systeemvermogen van die elektromechanische dans wordt softwarematig bepaald, waarna Audi’s quattro-systeem de krachten over alle vier de wielen verdeelt. De Q5 e-Hybrid illustreert als geen ander hoe groot de stappen zijn die moederbedrijf Volkswagen op PHEV-vlak heeft gezet. Ongeacht de vermogensvariant heeft de Q5 e-Hybrid een 20,7 kWh accu (netto). Die is bijna de helft groter dan die van de vorige generatie plug-in hybride Q5’s en is vrijwel net zo groot als het pakket dat de elektrische Renault Zoe zo’n twaalf jaar geleden in zijn bodem had.

Hoe groot is de bagageruimte?

Daar betaal je een prijs voor. In tegenstelling tot bij piepjonge plug-ins als de Tiguan e-Hybrid op het MQBevo-platform, ligt de accu bij Audi’s op PPC-basis niet voornamelijk onder de achterbank, maar onder de bagageruimte. De Q5 e-Hybrid vreet 438 en met de achterbank plat 1.358 liter (Sportback: 433-1.300 liter), een mild-hybride Q5 met quattro-aandrijving lust 520 tot 1.473 liter. Een wezenlijk verschil, al verzachten de vlakke bodem, de in twee delen afzonderlijk van elkaar over een afstand van 10 centimeter te verschuiven achterbank én de prima vorm van de bagageruimte de pijn enigszins. Voor de ruimte op de achterbank heeft het accupakket geen gevolgen, daar zit je met gemiddeld postuur prima.

De Audi Q5 e-Hybrid die wij rijden is de 367 pk sterke versie en die is er enkel als sportief uitgedoste en rijk uitgeruste S Edition Competition. Vanbuiten herken je die topversie – zijn naam geeft het al weg – aan typische S Line-aankleding die ook voor de 299 pk sterke variant beschikbaar is, aangevuld met een uitbundige verzameling zwarte accenten die aan deze topversie voorbehouden zijn. We noemen: zwarte dakrails, donker verchroomde uitlaatsierstukken en zwarte zijspiegelkappen. De S Edition Competition is daarbij standaard uitgerust met adaptieve luchtvering, terwijl de 299 pk sterke varianten standaard stalen veren hebben. Voor de mindere goden van het Q5-gamma is de luchtvering een optie.

Hoe rijdt de Audi Q5 e-Hybrid Quattro?

Hoewel we nog geen Q5 met de standaard stalen veren – dus niet het sportonderstel van de SQ5 – aan de tand hebben kunnen voelen, lijkt de €1.995 kostende optie een zogenoemde no-brainer. Maak je geen illusie: geen moment voelt de Q5 e-Hybrid lichtvoetig aan. Dat deed de SQ5 niet en dat doet de deze 2.245 kilo zware plug-in op sportschoenen nog minder. Met zijn adaptieve luchtvering doet de Q5 e-Hybrid wél een goede poging om zoveel mogelijk nadelen van automobiele vetklepperij zoveel mogelijk te verbloemen. Terwijl de kilo’s hun best doen om na het nemen van een drempel omlaag te duiken, wordt de boel vlot en soepel gedempt en gestabiliseerd. Zonder diep inveren, zonder nadeinen. Middels Drive Select kun je de Q5 e-Hybrid naast in Efficiency, Comfort, en Offroad het Dynamic-karakter aannemen. Die zouden wij, ondanks de voordelen die het biedt, laten voor wat het is. De Q5 e-Hybrid zakt 1,5 centimeter dichter tegen het asfalt zonder daarbij oncomfortabel hard te worden. Plezierig voor wie iets levendiger zijn kilometers wil vreten.

Fijner is het zwaardere stuurgevoel dat hand in hand gaat met de Dynamic-modus. Vlijmscherp wordt de Q5 e-Hybrid er niet mee, minder afstandelijk wel. Het kunstmatig aangezette motorgeluid en de Sport-modus van de automaat die verzetten langer vasthoudt, is enkel kortstondig hooguit geinig. Gelukkig biedt Drive Select de mogelijkheid het beste van alle karakters te verenigen. Ongeacht de gekozen rijmodus ligt de Q5 e-Hybrid als een huis. Zowel op de snelweg als – geholpen door Quattro – in bochten. Daar heb je werkelijk bakken met grip. Kwiek is én voelt de Q5 e-Hybrid altijd. Al in 5,1 seconden ram je de dik 2.2 ton zware Audi vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h. De 299 pk sterke variant is een verwaarloosbare 0,9 tel minder snel.

Hoe ver kom je er elektrisch mee?

Audi geeft voor de Q5 e-Hybrid een elektrisch bereik op van zo’n 100 kilometer. Let wel: dat geldt voor de varianten op de kleinste (18-inch) wielen. Ons testexemplaar staat op optionele 21-inch wielen met eromheen rubber in de maat 255/40/21. Die brengen de fabrieksopgave terug naar zo’n 80 kilometer. Tijdens onze eerste kennismaking – waarin we geen zuinigheidsrit deden – kregen we al kijkend naar het instrumentarium geen enkele indicatie dat een vergelijkbaar elektrisch bereik in de praktijk niet haalbaar zou zijn. Elektrisch rijden kan bij voldoende SoC tot een snelheid van 140 km/h. Geen stroom meer? Geen probleem: dan gedraagt de Q5 e-Hybrid zich als een normale hybride. Het samenspel tussen de benzinemotor en elektromotor gaat vrijwel schok- en trillingvrij, de 2.0 laat enkel verbaal en op bescheiden toon aan je weten te zijn ontwaakt.

Wat kost zoiets?

De Q5 e-Hybrid S Edition Competition is met zijn vanafprijs van €74.990 uiteraard de duurste smaak die er is. De 68 pk die de Q5 e-Hybrid S Edition Competition meer biedt dan de 299 pk sterke versies is een traktatie die weinig meer dan een vleugje overdaad aan de Q5 toevoegt. Een mildere Q5 e-Hybrid (vanaf €67.990) met optionele luchtvering is aanzienlijk minder duur en lijkt ons ook zeker geen straf, al blijven we benieuwd naar hoe de Q5 e-Hybrid met stalen veren bevalt.

