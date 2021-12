Test: Audi Q4 E-Tron

Bij badge engineering wordt een bestaande auto voorzien van een ander logo om zo een nieuw model te creëren. Het is een exercitie die in het verleden al vaak is uitgevoerd, maar nu nog steeds aan de orde is. Zo transformeert Audi de Skoda Enyaq tot Q4 e-tron. Past die badge bij deze auto?

In rap tempo brengt het Volkswagen-concern momenteel modellen uit op basis van het modulaire MEB-platform voor elektrische auto’s. In grofweg een jaar tijd maakten we kennis met de ID.3 en ID.4 van Volkswagen zelf, de Enyaq van Skoda en nu is de Q4 e-tron van Audi aan de beurt. En dan komen de Volkswagen ID.5 en de Born van Cupra er op korte termijn nog bij. Alle zijn ze gebaseerd op dezelfde basis, met dezelfde accupakketten en dezelfde elektromotoren. Maar goed, feitelijk is dat bij het bekende MQB-platform niet anders, want een A3, Golf en Octavia zijn onderhuids ook grotendeels hetzelfde.

De elektromotor in de Q4 ligt bij de achterwielen. Daarmee is de Q4 na de R8 RWS dus pas de tweede Audi waarbij alleen de achterwielen wordt aangedreven. Toch leuk om in de kroeg te kunnen zeggen. Behalve een kleinere draaicirkel (de voorwielen kunnen immers verder insturen doordat er geen motor tussen zit), heeft dat vooral voordelen voor de tractie. Die is ondanks 204 vrijwel altijd aanwezige paardenkrachten dan ook voorbeeldig. Zelfs op nat asfalt in een krappe bocht kan het gaspedaal meteen naar de bodem en zet de Q4 zonder drama de sprint in. Die kleine draaicirkel blijkt in de bebouwde kom trouwens ook een niet te versmaden voordeel. Ondanks zijn vrij forse buitenmaten voelt de Q4 compact en wendbaar aan. Op hogere snelheid gaat dat over in een gevoel van vertrouwen. De Audi is met dik 2.000 kilo allerminst een vedergewicht, maar toch zit die massa zelden in de weg. Dankzij een laag zwaartepunt en een zorgvuldig afgesteld onderstel voelt de auto stabiel en voorspelbaar. Ten opzichte van een ID.4 is de Q4 iets strakker afgestemd, waardoor de koets zich in een bocht wat sneller zet en wat meer oneffenheden doorgeeft. Daaronder lijdt het comfort gelukkig nauwelijks. Pas bij erbarmelijk slechte asfaltcondities merk je hoeveel massa er eigenlijk moet worden afgestopt. Zelfs dan verwerkt het onderstel het allemaal nog zonder al te veel drama. Op dit vlak heeft Audi zijn huiswerk goed gedaan.

Stapje verder

Het accupakket aan boord is 77 kWh groot en daarmee komt de Q4 in de praktijk bijna 400 kilometer ver. Daarbij kan de Q4, mits voorzien van de 77 kWh accu en niet van de kleinere 52 kWh-variant, snelladen tot 125 kW. De Q4 voelt in eerste instantie veel sneller aan dan hij uiteindelijk blijkt te zijn. 204 pk op een gewicht van dik twee ton is natuurlijk niet spectaculair veel, maar die 204 pk’s zijn er in tegenstelling tot een auto met verbrandingsmotor wel altijd. De regeneratiestand kan worden veranderd met flippers achter het stuur. Wel regenereert de Q4 in zijn sterkste stand niet heel sterk en moet het laatste beetje snelheid er altijd met de voetrem worden uitgehaald.

De Q4 biedt veel binnenruimte. Helemaal achterin past 520 liter bagage en je kunt nog net geen rondje lopen op de achterbank, zo ruim is het daar. Een ‘frunk’ om de laadkabels in de neus op te slaan ontbreekt, maar de Q4 heeft wel een vak onder de bagageruimte, zodat de kabels toch niet los rond hoeven te slingeren. Helemaal voorin kan de Q4 niet verhullen dat hij een familielid is van bijvoorbeeld de Skoda Enyaq. Nu heeft die laatste een behoorlijk mooi interieur voor een Skoda, maar de gebruikte materialen vallen voor een Audi dan weer een beetje tegen. Met name de onderste helft van het interieur oogt en voelt veel te goedkoop voor een auto die minimaal een halve ton kost. Wel heel fijn is dat Audi bij wijze van optie zijn Virtual Cockpit levert op de Q4. Daardoor heb je veel nuttige informatie recht voor je neus. Een andere nuttige toevoeging zijn de augmented reality-pijlen in het head up-display. Die verschijnen bij geactiveerde navigatie in de voorruit, waardoor verkeerd rijden bijna onmogelijk wordt. Een snel en logisch ingedeeld touchscreen en een aparte module met fysieke knoppen voor de airco maken het bedieningsfeest compleet.

Heb je dan helemaal niets meer te wensen wanneer je meer dan 60 mille spendeert aan deze Q4? Nou, nee, dat ook niet helemaal. Het blijft wat armoedig dat je met de hand je spiegels moet inklappen in een dergelijk auto. Ook het feit dat het multimediasysteem je er met een druk op de sync-knop van de klimaatregeling aan herinnert dat je te gierig was om gescheiden klimaatregeling aan te schaffen, leidt tot de nodige hilariteit. Wel aanwezig zijn onder meer 20-inch wielen, metallic lak en stoelverwarming. O, en het onderhoud en apk-keuringen voor de eerste zeven jaar, al is dat bij een elektrische auto natuurlijk een aanzienlijk minder grote kostenpost.