De nieuwe Audi Q3 is er met een reeks aan fijne motoren, maar wij, Nederlanders, krijgen zoals wel vaker alleen de PHEV. Gelukkig is het wel de sterkste versie van de plug-in hybride en komt hij nog ver op stroom ook.

Het lijkt inmiddels wel een Q5, deze Audi Q3

Hij is inderdaad weer wat gegroeid, maar nog altijd kleiner dan de eerste Audi Q5 was. Wel is de kloof tussen beide modellen duidelijk kleiner geworden. Audi heeft sinds de komst van de Q3 een sterk marktaandeel weten te veroveren in het compacte premium SUV-segment, waar de auto strijdt tegen modellen als de BMW X1, de Volvo XC40 en de Mercedes GLA. De nieuwe auto op deze pagina’s is alweer de derde generatie en hij ziet er merkbaar meer volwassen uit. Hij is nog altijd minder groot dan de eerste generatie Q5, maar is sinds zijn debuut meer gegroeid dan diezelfde Q5. Bij deze generatie kwamen er opnieuw wat centimeters bij, wat onder meer het aanzicht ten goede kwam. De auto heeft een wat langere neus, waardoor hij wat meer volwassen toont.

En weer een Audi Q3 Sportback erbij. Kost dat geen ruimte?

Voor designliefhebbers is de Sportback-variant met aflopende daklijn inderdaad ook terug. Het merk lanceert de spin-off meteen vanaf de start. Voor de kofferbakruimte maakt het niet uit welke versie je kiest, want beide modellen hebben 488 liter bagageruimte. Op de achterbank merk je wel verschil: de hoofdruimte lijdt duidelijk onder de aflopende daklijn van de Sportback, die behalve de optische zaken geen voordeel kent. De achterbank is wel verschuifbaar. Op de achterste stand is de beenruimte voor de passagiers redelijk voor dit segment, wat iets anders is dan ruim. De bank naar voren schuiven maakt realistisch zitten snel onmogelijk, maar creëert wel extra kofferbakruimte, wat weer handig kan zijn als je toch geen mensen achterin hebt.

Is hij er als fijne diesel of met quattro?

Ja, maar niet bij ons... De Audi Q3 komt met drie benzinemodellen en een diesel, maar dat geldt niet voor Nederland. Wij krijgen enkel de plug-in hybride, wat natuurlijk alles te maken heeft met ons belastingklimaat. Het goede nieuws is dan wel dat dit de meest krachtige versie is. Een 1.5 TFSI-motor werkt samen met een 115 pk sterke elektromotor om samen te pieken op 272 pk. De elektromotor krijgt stroom van een 25-kWh-accu; we kennen de nieuwe aandrijflijn van andere modellen binnen de Volkswagen Group. De forse accu zorgt voor een elektrische actieradius van 118 kilometer. Uiteraard is de praktijk minder, maar met deze waarden zal het merendeel van de ritten volledig elektrisch kunnen. De auto kan bovendien snelladen tot 50 kW. Helaas is dit (in elk geval in Nederland) zodanig duur dat dit niet per se voordelig is voor deze of andere plug-in hybrides, maar daar kan Audi natuurlijk niet zoveel aan doen. De auto rijdt wel buitengewoon prettig. Alleen op stroom kun je al prima meekomen met het verkeer, en het samenspel tussen benzine- en elektromotor loopt bijzonder soepel als je wel extra kracht nodig hebt. Naar wens kun je uiteraard forceren dat je op stroom rijdt om de inhoud van je accu extra goed te benutten.

En hoe rijdt de Audi Q3?

Opvallend fijn, vooral omdat hij niet onnatuurlijk zwaar aanvoelt. Dat is bij veel PHEV’s wel anders (Mercedes C-klasse, kuch..), waardoor ze vaak als een mager alternatief voelen. Ja, de benzineversie zonder stekker (die we ook kort hebben geprobeerd) voelt iets lichter, maar dat valt alleen op als je meteen overstapt. De e-hybrid zelf is in balans en fijn rijdend. Wat hielp is dat onze demo was voorzien van de optionele nieuwe dempers die zich continu aanpassen aan het wegdek. De Q3 rijdt bijzonder uitgebalanceerd en duidelijk beter dan zijn voorganger. Die auto was vrij bonkig. Dat is nu compleet verdwenen. In de praktijk is switchen tussen Sport en Comfort met deze dempers niet eens echt nodig, de adaptieve stand ertussenin werkt prima. De besturing is beter dan gemiddeld voor een Audi: licht, maar direct genoeg, met een fijne progressieve handling die bijzonder natuurlijk aanvoelt. De Q3 voelt hierdoor wat dynamischer dan bijvoorbeeld de nieuwe A6, die minder graag de hoek om gaat dan deze SUV. De wegen aan de overkant van de Noordzee blinken niet uit in verfijning, maar de Audi gaat er echt uitstekend mee om. Dit ondanks de gemonteerde 21-inch wielen.

Dit roept uiteraard wel de vraag op hoe de auto rijdt zonder deze dempers. Dat zullen we later in Nederland moeten ontdekken. De e-hybrid is er vanaf 42.000 euro voor de Pro-line, de Sportback kost los van de gekozen uitvoering zo’n 1.500 euro extra. Wil je het genoemde adaptieve onderstel, dan moet je het Tech Pro-pakket bestellen voor 4.000 euro extra. Dat kan pas als je niet de Pro-line, maar de duurdere Advance Edition kiest voor 2.000 euro meer. Daarna heb je nog een lange optielijst te gaan, want ook een compacte Q3 blijft natuurlijk wel een Audi…

Oogt het vanbinnen een beetje leuk?

We beginnen even met een foefje van de buitenkant. Optioneel heeft de auto een microled-module met 25.000 microleds. Dit systeem kan in donkere gebieden helpen met rijstrookweergave, zaken als weersomstandigheden projecteren (zoals een sneeuwvlok) en waarschuwen als je dreigt de rijstrook te verlaten. Aangezien je harder moet gaan dan 50 km/h en het systeem niet werkt als er ook maar een straatlantaarn in de buurt is, zul je het in Nederland niet vaak nodig hebben. Wij konden het wel testen in een donker Schotland. Het werkt vlekkeloos, maar de toegevoegde waarde boven (al heel goede) matrixverlichting die bijvoorbeeld om tegenliggers heen schijnt, ontgaat ons wel wat. Daarbij kunnen de lampen (zowel voor als achter) een hele lichtshow opvoeren als je de auto ontgrendelt of vergrendelt. Ook hier is het meer een gimmick dan een nuttige toevoeging.

Aan de binnenkant volgt de Q3 de lijn van onder meer de A6. Een groot touchscreen herbergt de meeste opties, maar er zitten enkele fysieke knoppen voor onder meer de rijstanden. Bovendien blijft de klimaatregeling altijd zichtbaar in het scherm, wat helpt bij de bediening. Het systeem werkt met Android Automotive en biedt dus toegang aan derde partijen om hun apps aan te leveren. Een primeur is wat Audi de Compact Command Interface noemt. Deze kunststof strook zit achter het stuur en herbergt de bediening van de automaat, de ruitenwissers en de richtingaanwijzers. We zijn niet overtuigd van het bedieningsgemak. Vooral de ruitenwissers vergen wat zoekwerk en gewenning, niet ideaal als een tegemoetkomende vrachtwagen je ruit helemaal nat sprietst. Audi is blij met de opgeruimde middentunnel, maar andere merken laten zien dat je dat prima kunt doen zonder het ergonomisch minder te maken