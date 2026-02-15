Hij draagt geen ringen meer op de grille meer en ook verder heeft de E5 Sportback niet meer veel gemeen meer met de Audi’s die we kennen. Maar misschien is dat juist wel het geheim achter het succes van de Chinese E5 Sportback.

AUDI, waarom met hoofdletters?

Waar hij ook rijdt, hij wordt zeker tien keer per uur gefotografeerd en regelmatig aangesproken – dat is Henry Yu allang niet meer overkomen, ook al rijdt de journalist van het Chinese internetportaal ifeng.com continu in de nieuwste auto’s. Maar nog nooit heeft een auto zoveel opschudding veroorzaakt als zijn huidige testauto. Vlak na de marktintroductie vorig jaar september rijdt hij vandaag in een van de eerste exemplaren van de AUDI (ja, zo schrijf je dat bij deze Chinese creaties) E5 Sportback door de Chinese hoofdstad, en omdat dit model nooit bij ons op de markt zal komen, laten we de kans om er een proefrit mee te maken niet aan ons voorbijgaan.

Waarom is China zo belangrijk voor Audi?

Zeker niet omdat Audi daarmee in China de nieuwe start maakt die bij ons pas in 2027 plaats heeft, zo werd ons duidelijk bij de onthulling van de Concept C. Daarmee heeft de Chinese Audi-tak niet alleen sneller gehandeld, ze zijn ook veel consequenter te werk gegaan bij de koerswijziging. Bij deze AUDI is niet alleen de schrijfwijze van de merknaam anders dan we gewend zijn. Het gaat daarbij zeker niet om een vergissing van de marketingafdeling, die voor de zoveelste keer de benamingstrategie heeft veranderd. Nee, deze AUDI wil anders zijn dan alle andere modellen van de fabrikant, dat móet hij zelfs. Dit is de eerste Audi die tot stand is gekomen met behulp van het reddingsplan waarmee de fabrikant uit Ingolstadt op de belangrijkste markt ter wereld verloren terrein wil goedmaken en zijn kracht wil terugvinden. Audi was immers ooit de eerste westerse autofabrikant die Mao’s erfgenamen voorzag van premium auto’s, al werd die term toen nog niet gehanteerd.

Sportback of Avant?

Dat het de fabrikant menens is met deze nieuwe start, wordt duidelijk als we een blik werpen op de voor- en achterkant van de opvallend gestroomlijnde stationwagon, die meer een shooting brake is dan een Sportback of een Avant. Niet alleen hebben de ontwerpers eindelijk eens iets anders bedacht dan die eeuwige singleframe-grille, ze hebben ook gekozen voor een moderner logo – met een nieuw lettertype en met de merknaam in hoofdletters. Bijna 100 jaar na de fusie van Horch, Wanderer, DKW en Audi tot Auto Union blijven de vier ringen voor het eerst achterwege. Dat is alsof het IOC de Olympische ringen verwijdert van de toren die ook 17 jaar na de Zomerspelen in Peking nog steeds boven de stad uittorent. Je moet het maar durven. Maar de nood is dan ook hoog. Alle westerse merken lijden momenteel enorme verliezen in China, maar geen enkel merk wordt zo hard getroffen als Audi. In de eerste helft van vorig jaar heeft de fabrikant uit Ingolstadt in totaal tien procent marktaandeel verloren, bij de modellen met verbrandingsmotoren zelfs 25 procent. En dat op een niveau dat in de jaren daarvoor al fors lager was geworden. Het is dus niet zo vreemd dat er is gekozen voor een radicale koerswijziging.

Werkt Audi samen met Chinese fabrikanten?

Omdat ze die kennelijk zelf niet kunnen realiseren, of in ieder geval niet snel genoeg, hebben de ingenieurs van het merk daarbij de hulp ingeroepen van het Chinese staatsconcern SAIC. De ontwikkeling van de E5 heeft daardoor 30 procent minder tijd gevergd dan bij eerdere modellen van het merk het geval was. SAIC heeft zijn westerse partner een platform ter beschikking gesteld die de elektrische architectuur van de nieuwe PPE-platformtechnologie die is toegepast bij de Q6 en A6 alweer behoorlijk oud laat lijken. Om nog maar te zwijgen van de digitale omgeving in het interieur.

Is de E5 krachtiger dan de Q6 een A6 e-tron?

AUDI verleidt de Chinezen met vermogens van maximaal 787 pk, terwijl bij ons in de elektrische business class 551 pk het maximum is. Chinese kopers kunnen zich verheugen op een duizelingwekkende sprint van 0 naar 100 km/h in 3,4 seconden, terwijl de topsnelheid maar liefst 240 km/h bedraagt, de in China geldende snelheidslimiet van 120 km/h ten spijt. Met zijn accupakket met een vermogen van al naar gelang de uitvoering 76 of 100 kWh komt de Sportback volgens de minder strenge Chinese testcyclus nog verder dan zijn Europese tegenhangers; de actieradius bedraagt maximaal 773 kilometer. Terwijl je de PPE-modellen momenteel met maximaal 270 kW kunt opladen, is dat bij de E5 mogelijk met maximaal 400 kW.

Kan de E5 nog meer wat de Europese Audi's niet kunnen?

Daarnaast zijn er nog de assistentiesystemen die weer een stap richting volledig autonoom rijden zetten. Omdat de Chinese overheid autofabrikanten meer vrijheid biedt op dit vlak, zoekt de E5 bijvoorbeeld zelf zijn weg in het stadsverkeer. Terwijl de bestuurder alleen nog maar voor de vorm de handen aan het stuur heeft, baant de Sportback zich zelfstandig een weg door de drukke miljoenenstad. De E5 wisselt automatisch van rijstrook, slaat zelfstandig af en houdt daarbij rekening met het tegemoetkomende verkeer. Hij kan straatje keren en parkeert in de krapste parkeervakken zonder dat de bestuurder iets hoeft te doen.

Is de E5 vanbinnen typisch Audi?

Maar de verschillen zijn nog opvallender in het interieur. Terwijl zelfs de nieuwste modellen uit Ingolstadt, alle digitalisering ten spijt, wat steriel en behoudend aandoen, ziet de Chinese AUDI er zeer modern uit. Het interieur doet luchtig aan, onder meer door de sierdelen van bamboehout-look in een lichte kleurstelling, de nieuwe stoelen die veel minder pompeus ogen dan we gewend zijn van dit merk en het kleine touchpad op het dashboard dat gelijkenissen vertoont met een verlichte iMouse. Uiteraard worden op de drie enorme displays tussen de schermen van de gewenning vergende cameraspiegels meer apps en gimmicks weergegeven dan de gemiddelde Europeaan zich kan voorstellen.

Apart design, is dat iets wat we in Europa gaan zien?

Hopelijk wel. De geavanceerde technologie gaat gepaard met een design dat van een andere planeet lijkt te komen. Hoewel hij de naam Sportback draagt, heeft hij niets gemeen met de modellen met schuin aflopende achterzijde van Europese komaf. In plaats daarvan is het vierdeurs-model eerder een sportieve stationwagon met een opvallend aerodynamisch gelijnde voor- en achterkant, hoewel de bagageruimte met zijn inhoud van 347 liter voor een auto met een lengte van 4,88 meter vrij bescheiden is. Daar staat tegenover dat de E5 een origineel design heeft dat verfrissend overkomt. In plaats van de singleframe-grille heeft hij een nieuwe, strak gelijnde voorkant met veel ledjes en verlichte carrosserie-elementen, een sierlijk silhouet en een van de coolste achterkanten sinds de eerste Mercedes-Benz CLA Shooting Brake.

Rijdt hij typisch Chinees of is dat wel Duits?

Het rijgedrag is wel ‘typisch Duits’ – en daarom veel beter dan de Chinese eenheidsworst die we zelfs in het hogere segment doorgaans voorgeschoteld krijgen. Dankzij onderscheidende techniek zoals tweekamer-luchtvering en vierwielbesturing die we kennen uit de topmodellen van de Volkswagen Group, rijdt en stuurt de E5 uitstekend.

Is de E5 duur?

Nee en dat maakt het des te vervelender dat hij bij ons waarschijnlijk nooit verkrijgbaar zal zijn. Deze Sportback ziet er niet alleen origineler uit dan alle Audi’s die in Europa in de showroom staan, de elektrische componenten staan ook op een hoger niveau en hij heeft een veel gaver infotainmentsysteem te bieden. Daarnaast is het ook nog eens een koopje. In China heeft de E5 in China een vanafprijs van 235.900 yuan, wat omgerekend circa € 29.000 is. Zelfs het topmodel is te koop voor een bedrag dat omgerekend neerkomt op ongeveer € 39.000. Geen wonder dat er in het eerste half uur na de onthulling van het model dik 10.000 voorbestellingen binnenkwamen. Terwijl de nieuwe Audi-modellen die in Europa op de markt zijn gebracht, zoals de A5 en de Q6, steeds volgens hetzelfde recept zijn samengesteld en daardoor een tikje saai aandoen, is de E5 met recht een nieuwe start. Met een cool design, een modern interieur, qua digitale features een enorme voorsprong op de Europese modellen en als klap op de vuurpijl voorzien van een betere elektrische aandrijflijn. Zodoende is de E5 misschien wel het beste model dat Audi in de afgelopen decennia aan de wereld heeft voorgesteld.

Technische gegevens