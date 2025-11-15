Wat veranderde er ook alweer bij de facelift van de Audi E-Tron GT Quattro?

Heel wat! Wat uiterlijk betreft bleef de Audi E-Tron GT Quattro vooral zichzelf, maar een kleine drie jaar na z'n introductie ging wel het volledige leveringsgamma op de schop. Alle uitvoeringen hebben nu bijvoorbeeld een 105 kWh accupakket (netto: 97 kWh) en ongeacht de gekozen motorversie heb je nu véél meer vermogen. Het origineel was er als 476 pk sterke E-Tron GT en als machtige RS E-Tron GT met een systeemvermogen van wel 600 pk. Het feestje van de vernieuwde Audi E-Tron GT begon aanvankelijk bij de S E-Tron GT die met 679 pk al sterker is dan de voormalige topversie. De RS E-Tron GT is nu wel 856 pk sterk en de RS E-Tron Performance schopt het zelfs tot een prettig gestoorde 925 pk! Sinds kort is er een nieuwe basisversie die die staat kortstondig bij AutoWeek langs de stoep.

Een 'instapper' van een Audi's elektrische vlaggenschip. Wat kan die?

De Audi E-Tron GT Quattro een instapmodel noemen, druist in tegen elke vorm van ratio. Hoewel hij maar liefst €30.000 minder duur is dan de eerstvolgende variant – de tot 680 pk sterke S-versie – hebben we hier natuurlijk gewoon te maken met een moddervette EV waar je op een tientje na €100.000 voor aftikt. Net als alle andere versies heeft hij twee elektromotoren. Die zijn samen goed voor 503 pk systeemvermogen en ze zijn in staat om kortstondig zelfs 585 pk naar het asfalt te stampen. Hij is dus aanzienlijk krachtiger dan de vorige 'basisversie'.

Het accupakket heeft net als elke andere variant van Audi’s elektrotopper een capaciteit van 97 kWh. Die is dus aanzienlijk groter dan de 86 kWh accu die de vorige instapversie had. Snelladen kan voortaan zelfs met 320 kW in plaats van 270 kWh en dat betekent dat een tot 10 procent leeggereden accu in slechts 18 minuutjes laden weer tot 80 procent van zijn kunnen is volgepompt met kakelverse stroom.

Hoe snel is de minst potente Audi E-Tron GT Quattro?

Snel, héél snel. De bijna 2.300 kilo zware Audi lanceert zich in 4,2 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Als we Launch Control inschakelen door de voet op de remhouden te houden alvorens het stroompedaal tegen de vloer te drukken, snoepen we zelfs nog 0,2 seconden van die tijd af. Het feit dat die versnelling zich in vrijwel absolute stilte voltrekt, is ook jaren nadat veel snellere EV’s al zijn ingeburgerd nog altijd een surrealistische ervaring. Hoe indrukwekkend ook: de instapper is met afstand de minst snelle van de E-Tron-leg. De S-versie kan het namelijk al in 3,4 seconden, de RS E-Tron GT en de Performance-versie daarvan zelfs in achtereenvolgens 2,8 en 2,5 seconden. Dat moet je wel héél belangrijk vinden. De basisversie van Audi’s super-EV voelt bij dagelijks gebruik namelijk ten alle tijden overdadig en verleidt je geregeld tot het ontwikkelen van een ondeugende rijstijl, maar vervelend wordt dat nooit.

Is hij alleen snel in rechte lijn?

Absoluut niet. Hij doet namelijk iets véél beter dan sprinten en dat is kilometers maken. Luchtvering is tegenwoordig standaard en de E-Tron GT Quattro weet daar heel goed raad mee. Het onderstel is comfortabel en stevig, maar nooit plankhard. Zelfs een échte Sport-modus ontbreekt. Indrukwekkend is de algehele balans en stabiliteit die het samenspel tussen het onderstel, de quattro-aandrijving en het lage zwaartepunt opleveren. Zelfs bij ongegeneerd lompe stuur- en pedaalinput geeft de E-Tron GT geen moment de indicatie in de buurt van de grens van zijn kunnen bereikt te hebben. De stuurinrichting in normale rijmodus is stevig bekrachtigd, maar de stuurinrichting zelf is direct en precies genoeg om het geheel niet afstandelijk of kunstmatig aan te laten voelen. In Dynamic-modus is de bekrachtiging minder fanatiek. Ook is de achterste elektromotor in die stand duidelijker de choreograaf van de elektrodans, maar ook hier geldt dat de grens tussen grip en het verliezen daarvan een geleidelijke reis is waarvan je de bestemming waarschijnlijk nooit bereikt. In alle gevallen blijft de koets mooi vlak, al duikt de neus wél enigszins omlaag als je écht diep in de ankers gaat.

De E-Tron GT is een reismachine met een stevige ondertoon. Een rasechte Gran Tourismo dus. Daar komt bij dat de E-Tron GT Quattro van al zijn broertjes en zusjes de versie is met het grootste bereik. Hij perst maar liefst bijna 620 kilometer uit zijn accu. Dat haalt het natuurlijk niet bij een gemiddelde brandstofauto van dit kaliber, al wordt de pijn verzacht door de mogelijkheid met 320 kW te kunnen snelladen.

Welke van de vijf versies moet je hebben?

Puur op verstand diskwalificeert de E-Tron GT Quatro elke andere versie direct. Het is de minst dure, hij is sneller dan je ooit nodig zal hebben en is ook nog eens de versie met het grootste bereik. Het prijstechnische gat tussen deze instapper en de varianten die nog meer bieden van wat je al helemaal nooit nodig hebt is groot. En ook daar is markt voor, het krioelt in autoland immers van de Rupsjes Nooitgenoeg.