Met de Alpine A390 gaat het eigenwijze Franse merk meer mainstream. Dat betekent een SUV/cross-over. Kan het merk de eigen kernwaarden van laag gewicht en lichtvoetig, speels weggedrag vertalen naar dit type auto?

Wat zijn de belangrijkste specificaties van de Alpine A390?

De Alpine A390 is een forse, volledig elektrische cross-over die Alpine als 'Sport Fastback' aanduidt. Hij is 4,61 meter lang, 1,89 meter breed en 1,52 meter hoog. Met een gewicht van 2.124 kg markeert de A390 een duidelijke breuk met de lichtgewicht filosofie van de A110 en A290. Hij wordt gelanceerd in twee uitvoeringen: de GT en de GTS. Beide modellen delen dezelfde hardware met vierwielaandrijving en een netto accucapaciteit van 89 kWh. De A390 GT levert 400 pk en 661 Nm koppel, met een snellaadcapaciteit van 150 kW. De krachtigere A390 GTS wordt softwarematig opgeschroefd naar 470 pk en 824 Nm koppel, en biedt snelladen tot 190 kW.

Hoe verschilt de Alpine A390 van de A110 en A290 in rijervaring?

De Alpine A390 wijkt sterk af van de lichtvoetige en puristische A110 en de elektrische hatchback A290. Hoewel de A390 met zijn 400 pk in minder dan vijf seconden naar 100 km/u sprint, mist hij de 'wow-factor' en lichtvoetigheid van genoemd tweetal. Het grote gewicht van de elektrische cross-over zorgt voor een comfortabele rijervaring, geholpen door een relatief zacht onderstel, stevige rolstabilisatie en hydraulische bumpstops die harde eindaanslagen voorkomen. Dit compromis resulteert echter in een zweverig gevoel bij snelle opeenvolging van oneffenheden en opvallend gevoelloze remmen en besturing. De unieke torque vectoring wordt als subtiel ervaren, waardoor je de auto niet puur op vermogen dwars kunt gooien.

Welk voordeel biedt de unieke driemotorige configuratie met torque vectoring?

De Alpine A390 maakt gebruik van een innovatieve aandrijflijn met drie elektromotoren (één voor, twee achter) om een snellere vorm van torque vectoring (koppelverdeling) mogelijk te maken. Het theoretische voordeel is dat de auto direct meer koppel naar het buitenste achterwiel in een bocht kan sturen, zonder de omweg van een differentieel. Dit zou een sneller en effectiever draaimoment met het gaspedaal moeten opleveren. In de praktijk voelt de bestuurder wel dat de torque vectoring werkt, maar het effect is niet spectaculair. De achterste motoren leveren elk 211 Nm koppel, wat net te weinig is om echt spectaculaire overstuurmomenten te creëren.

Hoe is het interieur en de praktische bruikbaarheid van de A390?

De Alpine A390 mag zich met 532 liter bagageruimte het meest praktische model in het Alpine-gamma noemen, al moet je over een flinke drempel tillen als de vloer in de laagste stand staat. Het interieur is voorzien van een fraai dashboard met mooie stroken leer. Er zijn duidelijke invloeden van Renault in het interieur zichtbaar, wat in dit hogere prijssegment opvalt. Wel zijn er sportieve toevoegingen zoals de knoppen op het stuur voor vol vermogen en recuperatie, en een uitgebreid telemetriemenu in het infotainmentsysteem. De zitpositie voorin is goed, al zijn de zittingen aan de korte kant. De achterbank is beperkt, zeker voor volwassenen van 1.80 meter, en het is door de daklijn en kleine raampartij relatief donker achterin.

Wat is de verwachte actieradius en prijs van de nieuwe Alpine A390?

De actieradius van de Alpine A390 is competitief voor het segment en ligt tussen 503 en 557 kilometer, afhankelijk van de gekozen wiel- en bandcombinatie. De standaard 20-inch Michelin Pilot Sport EV-banden (op de GT) bieden de maximale actieradius, terwijl de kleverigere 21-inch Pilot Sport 4S het rijbereik iets vermindert ten gunste van meer grip. De Nederlandse prijs is nog niet definitief, maar de verwachte prijzen liggen dicht bij de Franse adviesprijzen: circa €67.500 voor de GT en €78.000 voor de GTS. Deze prijsstelling plaatst de A390 in direct vaarwater van sportieve elektrische concurrenten zoals de Hyundai Ioniq 5N en in de buurt van een Porsche Macan.