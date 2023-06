Als er een ding was dat altijd opviel in testen van de Alpine A110 voor deze A110 R, dan was het wel de eigen koers van de sportwagen. Geen zinloze ronderecords najagen, maar juist lol op de openbare weg voorop stellen. En nu is er de Alpine A110 R. En die richt zich op ... rondetijden.

Volgens mij zijn ze deze A110 R een beetje vergeten af te lakken?

Nee, dat zijn de carbon onderdelen om de A110 R nog lichter te maken dan andere Alpine A110's. Het springt nogal in het oog, maar dat komt ook omdat het werkelijk overal zit. Van de voorklep tot de motorkap en van het dak tot de wielen. Scheelt 34 kilo ten opzichte van de toch al niet obese A110 S, waardoor de R onder de 1.100 kilo duikt. Dat is in dit tijdperk bijna genoeg om de Alpine een eetstoornis toe te dichten.

En rijdt de A110 R daardoor anders?

Kort gezegd: ja! Maar dat komt ook omdat er nog meer gebeurde. Om die carbon wielen zitten Michelin semislicks en de standaard veren zijn vervangen door een multi-verstelbare schroefset. Standaard ligt de R al een centimeter dichter bij het asfalt en door aan de schroefset te draaien kun je er nog een centimeter vanaf halen. Die malle vleugel achterop zorgt bovendien voor een kleine 30 kilo extra downforce. Het resultaat is een A110 die veel strakker op de weg ligt, veel sneller en fanatieker de ingezette lijn wil volgen en bochtensnelheden haalt waar andere A110's niet aan kunnen tippen. En dat terwijl het comfort niet eens zo heel veel slechter is. Goed, omdat er alleen een zespunts raceharnas in zit en kuipschakelen, duurt het even voordat je zit, maar verder kun je prima dagelijks rijden met de Alpine A110 R.

En motorisch?

Daaraan heeft Alpine helaas weinig veranderd. De 1,8-liter viercilinder turbomotor is hetzelfde als in de S, met 300 pk en 340 Nm. Ook de zeventraps bak met dubbele koppeling komt een op een over en een sperdifferentieel is er nog steeds niet. Je hoort de motor door minder isolatie wat meer, maar op dit vlak weer de A110 R helaas niet te imponeren.

Maar dat scheelt dan vast een stukje in de kosten

Dat klopt, maar alleen in de zin dat de A110 R daardoor niet nóg veel duurder is dan een A110 S. En nu scheelt het al €35.000. En toegegeven: je voelt in veel opzichten wel waarin dat geld is gaan zitten. Het siert Alpine dat ze niet gewoon de turbodruk een bar hebben opgeschroefd en er klaar mee waren, maar de A110 met veel kleine maar effectieve ingrepen naar een nieuw niveau weten te tillen. Het is in meetbaar opzicht de beste versie van de Franse sportwagen. Maar in een opzicht weet de R zich niet te onderscheiden: plezier op de openbare weg. Dat plezier is er, maar niet meer dan in een S. En dat maakt het toch een beetje een tegenvaller. Maar wel een geweldige.