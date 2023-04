Houdt Alfa een klassieker in leven?

Als lid van de klas van 2015 staat de Alfa Romeo Giulia nog altijd in de prijslijst, en dat niet alleen: de Milanezen geven hem nog maar weer eens een update. Voorzien van nieuwe koplampen, een herziene grille, subtiel geretoucheerde bumpers en een digitaal instrumentarium in plaats van analoge klokken rolt de Giulia de blessuretijd in. En de aanpassingen die bij de Giulia worden doorgevoerd krijgt de Stelvio ook direct mee. De contouren van de koplampunits zijn onveranderd gebleven, het nieuws zit hem in de invulling van die units. Voortaan lijken de lampen opgebouwd uit drie elementen, een knipoog naar de SZ van weleer en recenter ook naar de 159. Het maakt de Giulia en de Stelvio ook in het donker direct herkenbaar.

Welke versies blijven er over?

Voortaan worden de Giulia en Stelvio alleen nog geleverd met de 280 pk viercilinder benzinemotor en de 210 pk 2,2 liter diesel. In beide gevallen krijg je dan een achttrapsautomaat en vierwielaandrijving. De achterwielaangedreven versies van de Giulia komen niet meer naar Nederland en de 200 pk benzineversie is ook van het tableau geschrapt. Best opmerkelijk voor een markt als de onze waar het bpm-bedrag een flink stempel drukt op de verkoopprijs en die bpm gebaseerd is op de CO2-uitstoot. En juist die CO2-uitstoot wordt opgedreven met vierwielaandrijving en met de dikkere motor.

Voegt een digitaal instrumentarium iets toe?

Nee. Er is keuze uit drie thema’s. De eerste is een minimalistische, ideaal om latente informatiestress de kop in te drukken. De tweede is een variatie op de eerste waarbij een snelheidsmeternaald en een toerentellernaald licht afsteken tegen de donkere achtergrond en alleen voor de gepasseerde waarden getallen oplichten. De derde variant heeft een klassieke vormgeving, alsof je naar een instrumentarium uit de jaren 60 zit te kijken. Dit laat niets aan duidelijkheid te wensen over en is daarmee onze favoriet en maakt de eerste twee thema’s overbodig.

Is de Alfa Romeo Giulia nog bij de tijd?

Nee. Vooral het interieur begint op leeftijd te raken. Maar ... technisch worden we nog altijd blij. De tweeliter viercilinder blijft met zijn 280 pk nog altijd één van het levendigere soort met nog immer een bijpassend sportief geluid. Vol enthousiasme zorgt hij over een breed toerengebied voor meer dan genoeg flexibiliteit. Dankzij de elektronica vormt de motor een fijne tandem met de achttrapsautomaat. Meer dan met de aandrijflijn laat de Giulia zien dat hij zich met zijn onderstel nog altijd in de voorhoede bevindt als het om dynamisch rijgedrag gaat. Zonder dat het oncomfortabel wordt, voelt het onderstel prettig stevig aan, een prima basis voor een lekker stabiel weggedrag.

Diesel, kan dat nog?

Ja. Althans, voor deze 2,2 JTD hebben we een zwak. De 210 pk diesel was in de Alfa Romeo Giulia al nooit de stilste in zijn soort en daar is niets aan veranderd. Hij compenseert zijn rauwheid met een lekker portie trekkracht, al direct vanaf net iets boven stationair toerental. Ook hier is het samenspel met de automaat nog altijd keurig in orde, ongeachte de gekozen rijmodus blijft de versnellingsbak goed bij de les.