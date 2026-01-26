Als ondernemer in groene energie kun je niet in een auto met verbrandingsmotor rijden. Alle reden voor Ynte de Vries om een kleine vijf jaar geleden in een EV te stappen. Dat werd deze witte Tesla Model S, die nu bijna de 600.000 km heeft bereikt. Gaat de stekker er binnenkort uit of is er nog toekomst?

'Het was een gokje'

De Tesla Model S is de pionier als het gaat om elektrische auto’s met een grote actieradius en goede rijeigenschappen. Voor de particulier onbetaalbaar, voor ondernemers een aantrekkelijke propositie destijds. Dankzij allerlei fiscale voordeeltjes, zoals versneld afschrijven, aanschafsubsidies en daarnaast de btw-teruggave, reed je voor een prikkie een vette EV. Voeg daarbij het gratis opladen bij de bekende superchargers en je hebt een bijna onweerstaanbaar aanbod.

Zo deed dit exemplaar, net als veel andere, dienst als Schipholtaxi en reed vanaf 2014 ruim 62.000 kilometer per jaar. Daarna was groene ondernemer en aanjager van de energietransitie Ynte aan de beurt. “Ik kocht hem in de zomer van 2021, met een kilometerstand van bijna 440.000.” Hij wilde graag een EV, maar die waren toen bijna niet te krijgen vanwege de wereldwijde crisis in de toeleveringsketen door corona. Ynte overwoog een nieuwe Kia EV6, maar over een leverdatum kon niemand een uitspraak doen. “Tijdens het wielrennen raadde een ploegmaat mij een tweedehands Tesla aan. Het was een gokje, maar ik heb er nooit spijt van gehad. In de Tesla-app heb ik hem de naam Sulverkobbe gegeven, dat is Fries voor zilvermeeuw. Tot nu toe heeft hij mij nog niet in de steek gelaten.”

Zelf sleutelen

Voor Ynte is zijn Tesla vooral een gebruiksvoorwerp en hij ziet zichzelf dan ook niet als echte autoliefhebber. Toch is hij niet te beroerd om zelf de handen uit de mouwen te steken. “Anders dan met de auto’s die ik vroeger had, mag ik er graag aan sleutelen. Niet dat er vaak iets stuk gaat, maar als dat wel zo is, dan is het een kwestie van even de foutmelding googelen en dan in de Tesla-community kijken wat te doen. Voor elk wissewasje heeft iemand ter wereld wel een oplossing gevonden, vaak met een begrijpelijke instructievideo voor het sleutelwerk en met vermelding welk onderdeelnummer je voor een paar tientjes ergens kunt bestellen. Er is geen speciaal gereedschap nodig, dat scheelt. Ik zit nu ook in een appgroep met 180 Model S-rijders. Behalve heel vermakelijk is dat meer dan eens erg nuttig.”

Dat de zilvermeeuw een zwaar leven achter de rug heeft, is hem aan te zien. Vooral aan de voorkant, die ooit een flinke klap heeft gehad en niet bijzonder professioneel is hersteld. Nu zijn we wel wat gewend met de naden en kieren bij de vroege Tesla’s, maar hier kunnen we bijna van spelonken spreken. Ynte haalt er zijn schouders over op en prijst vooral de lage kosten en het feit dat hij al bijna vijf jaar geen brandstof meer verstookt.

Weinig kosten, geen uitstoot

Keurmeester Tim de Leeuw, in tegenstelling tot Ynte een echte autoliefhebber en vooral kenner, deelt het enthousiasme over de Tesla niet. Dat is nog zachtjes uitgedrukt, want tijdens de proefrit werd de lijst met mankementen al behoorlijk lang. “Je voelt aan alles dat deze auto een intensief bestaan achter de rug heeft, met minimaal onderhoud. Dat wreekt zich nu.” De witte S staat in de werkplaats en bij nadere inspectie valt op dat er een hele hap uit de voorste bagageklep is. Er zat zoveel speling op de ruitenwissermotor, dat de arm een stuk uit de klep heeft gevreten.

Ondertussen schrijft Tim zijn balpen bijna leeg, maar dat brengt Ynte niet van zijn stuk. Integendeel, hij is vol lof over zijn Tesla. “De racefiets kan er in zonder de wielen te demonteren en we rijden er probleemloos mee naar Oostenrijk voor een weekje wintersport. Je moet van zo’n reis geen race maken, dan kan het prima.” Ynte begint vervolgens enthousiast over het kostenplaatje. “Ik betaalde tot begin 2025 geen motorrijtuigenbelasting, heb minimale onderhoudskosten gehad, geen brandstofkosten, alleen verzekering en drie sets banden. Als ik dezelfde afstand met een diesel had afgelegd, had ik in vier jaar tijd €8.000 aan motorrijtuigenbelasting betaald. Daarnaast ongeveer 7.500 liter brandstof tegen een gemiddelde dieselprijs van €1,70, dat is €12.750. Samen maakt dat €20.750. Die kosten had ik niet. Ik kom daarmee op een terugverdientijd van circa vijf jaar. Inclusief een superieure rijervaring en nul uitstoot.”

Eigenaar Tesla Model S

Naam Ynte de Vries

Bouwjaar 1976

Woonplaats Diepenveen

Beroep CEO Cleantech Campus The Green Box, Hengelo

Eerste auto Toyota Starlet

Vorige auto Toyota Auris

Wat zou je aan je auto willen veranderen? “Wind- en bandengeruis mag minder, bereik mag groter en graag V2G.”

Wat is je langste reis met deze auto? “Oostenrijk, 1.100 km.”

Onderhoudshistorie

In het verleden is het accupakket twee keer vervangen en er is een nieuwe motor ingebouwd. Ynte heeft nu iets meer dan 160.000 km met zijn Tesla gereden. Onderhoudsbeurten krijgt de S niet, wel enige reparaties:

Stelmotor parkeerrem

Ruitenwissermotor

Remschijven en -blokken achter

Klepje in koelsysteem

Kabelboom achterklep

Reparatie aan deurgreep

Banden, drie sets

Wat mankeert er aan de Tesla Model S?

Vochtschade aan de achterlichten, lamp links achter werkt ook niet geheel

Kentekenplaatverlichting rechts werkt slecht en links werkt niet

Diverse panelen hebben schade, kleurverschil en sluiten niet goed op elkaar aan

Rubbers van deur links achter hangen los

Deurhendel links achter maakt veel geluid met in- en uitklappen

Deur links voor kan niet volledig open

Barst in voorruit

Ruitenwisser links klappert en sproeier raakt het raam amper

Wisserarm links heeft een gat gesleten in de motorkap

Teller ziet eruit alsof het glas loslaat

Diverse delen in het interieur versleten, los of lelijk

Diverse rammels/kraakjes in het interieur bij rijden over slecht wegdek

Onderstel kraakt bij rijden over drempels

Storing TPMS-systeem,

Opgeslagen melding koelvloeistofniveau laag

Toeter werkt niet/niet goed

Vacuümpomp van het remsysteem is erg goed hoorbaar

Er zit koelvloeistof in het remsysteem

Koelvloeistof staat net onder minimaal

Condensor van de airco heeft erg veel steenslag en vervuiling

Fuseekogel rechtsboven heeft zeer veel speling

Blokken van de handrem links achter zijn bijna versleten

Diverse draagarmrubbers van de wielophanging voor en achter zijn flink ingescheurd

Onderste fuseekogel rechts voor en links achter vertonen minimale speling

Bodemplaten zijn slecht te demonteren en divers montagemateriaal ontbreekt. Om deze reden bodemplaten laten zitten

De mening van Carrec Technocenter

“Op zich een knappe prestatie dat deze Tesla zo ver is gekomen, maar het gebrek aan onderhoud nekt hem. De lijst met gebreken is erg lang en het gaat flink wat kosten om hiervan weer een fatsoenlijke en goed rijdende auto te maken.”