Tesla Model 3 – 2019 – 170.131 km - Accudegradatietest

Bram en Dana zijn een elektrisch stel. Zij rijdt een tweedehands Nissan Leaf, hij heeft een gebruikte Tesla Model 3. Bram vindt de actieradius van de Tesla enigszins tegenvallen. Hoe is het accupakket eraan toe?

Bram trok, samen met vrouw Dana, acht maanden met een camper door Europa. Bij terugkomst was het tijd voor een andere auto. Want om nou met een camper boodschappen te gaan doen ... Het werd een gebruikte Peugeot 207. “Tijdens onze eerste rit naar huis ging hij al lekken. Hij gooide zijn koelvloeistof eruit. Ik ben teruggereden en heb de sleutels op de balie gelegd en de koop ongedaan laten maken. Weg met die troep!” Maar wat nu dan? “Een maatje van me riep: ‘Heb je al eens aan een Tesla Model 3 gedacht?’ Eerlijk gezegd niet, dus dat ben ik maar eens gaan doen.”

Bram ging online op zoek en zag op Mijnduurzameauto.nl een rode Tesla Model 3 staan uit 2019, Dual Motor, Long Range. Dat is dus exact dezelfde auto als de gebruikte Model 3 die de redactie van AutoWeek een half jaar reed. “Ik ging voor die rode, maar evengoed kwam ik thuis met deze blauwe. Vond ik toch wat stoerder.”

Graag meer bereik

Bram vindt hem heerlijk rijden, was hij was wel € 1.300 kwijt voor een paar nieuwe draagarmen. Daar kan hij nog wel overheen stappen, maar een grotere actieradius zou wat hem betreft zeer wenselijk zijn. “Van 100 procent naar 0 procent gaat het op papier nog wel, maar niemand rijdt van 100 tot 0, dat riskeer je gewoon niet. Bovendien is het beter om de batterij niet helemaal vol te laden en te proberen om voortdurend tussen de 20 en de 80 procent te bivakkeren. Dus dat betekent nog minder bereik.”

Daar heeft Bram een punt. Welkom in de wereld van de volledig elektrische auto. En het wordt nog erger, want in de winter loopt de praktische actieradius verder terug. “Die verwarming en die airco kosten zo veel stroom. Die souperen zomaar samen twintig procent op.” Dus toen Bram naar onze testlocatie kwam, reed hij de batterij van zijn Tesla van 100 naar 4 procent en kwam aldus 325 kilometer ver.

Tijd voor Marcel van Renselaar van Aviloo Battery Diagnoistics om de boel te sussen en een en ander te nuanceren. “De WLTP is een sprookje, een onhaalbaar cijfer, ontstaan onder ideale omstandigheden. De realiteit ligt anders, maar het moet niet te veel afwijken. Auto’s als deze hebben we al vaker gehad. Ze worden vaak intensief gebruikt en daar hoort vaak snelladen bij. Accupakketten zijn daar niet van gediend, zoals je weet.”

Bram is een slimme vent en heeft, voor onze test, zelf de accu van zijn Model 3 uitgelezen. “Volgens Tesla zelf scoort de batterij nog 81 procent. Ik ben benieuwd naar deze test. Het zou mooi zijn als het een wat hoger percentage zou zijn.”

Geen applaus

Op het moment dat we Bram spreken in de showroom van Autobedrijf Nol in Nijkerk weten wij de uitslag van de test al. Dus kunnen we een grijns moeilijk onderdrukken. Het hoge woord komt eruit en Marcel mag het percentage, weliswaar zonder tromgeroffel, bekendmaken. “Nou Bram, je Model 3 komt uit op 88 procent.” Bram is niet direct onder de indruk. “Fijn dat het meer is dan de 81 procent die Tesla zelf aan geeft. Maar is dit nu goed, slecht, of gemiddeld?”

Het is dus gemiddels, bevestigt Marcel. “We zien een cijfer als dit geregeld terug bij Models 3 van deze leeftijd en met deze kilometerstand. Het is niet briljant, maar het is ook niet slecht. Ga uit van een levensduur van de batterij tot 70 procent, dan kun je stellen dat deze auto nog niet op de helft is.” Bram moet het er mee doen. Hij neemt zich wel voor om zijn laadgedrag te verbeteren, evenals zijn rijgedrag. Om een wat grotere actieradius te bewerkstelligen. “Nog een tip: als de Tesla aan de laadpaal staat, verwarm hem dan voor. Haal de energie uit de laadpaal zoveel mogelijk”, geeft Marcel nog als praktische tip mee.

Zoals gezegd is Bram de helft van een elektrisch stel. De Leaf van zijn vrouw Dana komt een andere keer aan de beurt.

Resultaat Tesla Model 3

Had (netto) 70,4 kWh

Heeft 61,63 kWh

State of health 88 %