Dat veel fabrikanten in eerste instantie kiezen voor een hoger model bij het ontwikkelen van een EV is logisch. Er is veel vraag vanuit de markt naar auto’s met een maatje meer in de lengte en het is veel gemakkelijker om de batterij in de bodem van een auto te verstoppen die toch al hoog is. Toch zien fabrikanten kennelijk ook wel brood in een wat klassieker, lager automodel. BMW deed het al met de i5, Mercedes heeft al een tijdje de EQE en Audi kwam recent met de A6 e-tron. Hoewel Volvo in dit deel van de markt nooit zo groot is geweest als de Duitse drie, komen de Zweden nu toch met een eigen elektrische inzending in het E-segment. De Volvo ES90 doet daarbij hetzelfde trucje als de Audi A6: een soort van traditionele sedan-uitstraling, met een praktische vijfde deur. Daarbij zegt Volvo lessen te hebben geleerd van de introductie van de EX90, waardoor de ES90 meteen beter de aansluiting moet kunnen vinden.

Zowel de Volvo ES90 als Audi A6 e-tron doet het met 800 volt

Dat dat niet alleen maar loze marketingpraat is, blijkt al als je kijkt naar de technische specificaties. Hoewel de basis van de ES90 veel deelt met de EX90, is de nieuweling meteen voorzien van 800-volt technologie, wat later dit jaar ook zijn opwachting maakt in de EX90. Die technologie belooft betere efficiëntie en hogere laadsnelheden. Tot 300 kW claimt Volvo en dat is, hoewel geen nieuw record, erg vlot. Het blijkt bovendien geen loze belofte, want als we de ES90 bijna leeg aan de snellader hangen, gaan de lichten in de drie dichtstbijzijnde gemeentes minder fel branden en zie je de actieradius van de ES90 vrijwel net zo snel oplopen als bij een auto met verbrandingsmotor. Het 88-kWh netto accupakket voedt een 333 pk sterke elektromotor op de achteras. Daarmee presteert de elektrische Volvo prettig vlot. Zeker niet verpletterend snel, maar in alle rust kom je gemakkelijk om de door jou gewenste snelheid. Uiteraard gebeurt dat in alle stilte en naadloos. Rijden met één pedaal kan helemaal tot stilstand, alleen moet je helaas wel via het touchscreen de mate van recuperatie regelen, in plaats van met een flipper of hendel aan het stuur.

Dergelijke flippers vind je wel in de Audi A6 e-tron, al zul je voor de volledige one pedal functie de transmissiehendel moeten gebruiken. Het is echter een stuk eenvoudiger om op die manier op de tast je recuperatie te regelen dan in de Volvo. Klein pluspuntje, net als het iets hogere vermogen dat in combinatie met het lagere gewicht ertoe bijdraagt dat de Audi over de hele linie wat beter presteert. Niet in een mate waarvan je denkt dat je de auto er wel of juist niet om zou verkiezen, wel voldoende om het verschil ook zonder stopwatch te kunnen voelen. Opmerkelijk genoeg belooft de boordcomputer van de Audi een net wat hoger verbruik dan in de Volvo, terwijl we aan de paal juist een lager verbruik zien. Dus of een van de twee boordladers is een stukje efficiënter, of (een van) de twee boordcomputers vertelt niet de hele waarheid. Net als de Volvo heeft de Audi een enkele elektromotor op de achteras en 800-volt techniek aan boord. Op papier komt de DC-snelheid met 270 kW aardig in de buurt van wat de Volvo kan. Die waarde halen wij in de praktijk met een 20 procent volle, voorverwarmde batterij echter niet. Hoewel dik 210 kW niet traag is, blijft het wel een eind bij de ES90 vandaan. Helaas hadden we tijdens de testperiode niet de gelegenheid om het meerdere malen te proberen, het kan een incident zijn geweest.

Bij een premiummerk als Volvo of Audi hoort luchtvering erbij

Gelukkig konden we het onderstel van de A6 e-tron wel uitgebreid proberen. Hij staat op het zogenaamde Premium Platform Electric (PPE) van de Volkswagen Group en ons testexemplaar is helemaal volgehangen met onder meer adaptieve luchtvering die de auto al naar gelang de snelheid en de gekozen rijmodus kan verhogen of verlagen. Mooie techniek en de wegligging van de Audi is dan ook van zeer hoog niveau. De gekozen afstelling weet een hele mooie balans tussen veel comfort en veel dynamiek te vinden zoals we in de eerste test al zagen. De A6 e-tron voelt meegaand en stevig en er is een hele ruime gripreserve. Echt speels wordt een bijna vijf meter lange en bijna 2.100 zware auto uiteraard nooit, toch valt er best wat te beleven op dynamisch gebied. Toch is de Audi het meest in zijn element als Gran Turismo: op hoge gemiddelde snelheid lekker veel kilometers maken.

Meer nog dan Audi, kiest Volvo voor de comfortabele aanpak. Logisch ook wel want de Volvo strekt zich met precies vijf meter nog wat verder uit dan de Audi en weegt bijna 250 kilo méér. Een scheermes was het dus nooit geworden. Het verhoudingsgewijs softe onderstel draagt nog eens extra bij aan het gevoel van massa, met name bij het remmen. Net als de Audi heeft de ES90 luchtvering en dat tilt het comfort op de snelweg in ieder geval naar een hoger niveau. Koppel dat aan fijne stoelen en een zeer goed geïsoleerde cabine en je hebt een heel comfortabele kilometervreter.

In de Audi A6 e-tron zit je achterin beter dan in de Volvo ES90

Dat kilometervreten doe je dan bij voorkeur voorin, want de zit op de achterbank is ronduit vreemd. Het klinkt misschien gek voor een sedanachtige van dit formaat, maar je zit op de tweede zitrij eigenlijk helemaal niet zo lekker. Op zichzelf zijn hoofd- en met name beenruimte dik in orde, alleen is de afstand tussen de vloer en het zitvlak achterin opvallend klein, zo zagen we al eerder bij de eerste kennismaking. Dat geeft je in de praktijk het gevoel dat je op een wc-pot voor kabouters zit en dat is toch niet helemaal wat de meeste mensen vermoedelijk willen voelen in een auto van dit segment. Ook de kofferbak is met 424 liter niet overdreven groot voor zijn klasse. Voorin volgt de ES90 de lijn die de EX90 al heeft ingezet. Het Zweedse minimalisme is hier met Chinees enthousiasme uitgevoerd, waardoor fysieke knoppen vrijwel helemaal afwezig zijn. Het ziet er fraai uit en de stoelen zitten heerlijk. Helaas weet het centrale touchscreen minder te imponeren. Sinds Volvo met dit basisprincipe in de EX30 begon, is het weliswaar sterk verbeterd, het blijft een beetje te priegelig om tijdens het rijden echt makkelijk te kunnen bedienen. Wel werkt het lekker snel en zoals gezegd zijn er sinds de introductie ervan flink wat verbeteringen doorgevoerd, waardoor er bijvoorbeeld meer sneltoetsen zijn en je dus minder lang hoeft te zoeken.

Toch heeft Audi op ergonomisch gebied wel een duidelijke voorsprong. Er zijn meer fysieke toetsen, wat ertoe bijdraagt dat je minder vaak hoeft te zoeken naar functies die je nu eenmaal veel gebruikt, zoals het volume van de radio wijzigen. Daarbij is er in het uitgebreidere infotainmentsysteem veel meer naar eigen inzicht in te stellen. Dingen die je vaker verstelt kun je dus in de hogere lagen van de menustructuur zetten en ook dat scheelt weer zoeken. Audi weet daarbij hoe je een interieur er mooi uit kunt laten zien en zaken als een eigen infotainmentscherm voor de voorpassagier weten wel dat verwengevoel goed uit te dragen dat past bij een premiummerk. Daarbij is de ruimte aan boord ondanks de kleinere afmetingen voor zowel passagiers als bagage beter voor elkaar.

Zowel de Volvo ES90 als Audi A6 e-tron zijn duur

Audi mag het premiumgevoel dan goed uitdragen, het merk is helaas ook goed met premiumprijzen en de optielijst is een mijnenveld van slechte financiële beslissingen. In beginsel kost de Audi A6 e-tron met deze accu en motor €67.990. Al een flink stevig bedrag en hoewel Audi niet meer zo kaal is als dat het ooit was, is het ook niet baden in luxe. Dus hebben we een upgrade nodig naar de S Edition en om het leuk te maken willen we ook graag snuisterijen als luchtvering, metallic lak, het uitgebreide MMI infotainmentsysteem, elektrische verwarming van stoelen en stuur, dikke beglazing en uitgebreide rijhulpsystemen. Dan baad je als eigenaar in luxe en je accountant in het zweet, want opeens kost de auto €87.905. Dan heb je behalve een hoop luxe ook wel een hoop adaptieve rijhulpen en het goede nieuws is dat die heel aardig werken. Maar het blijft veel geld.

Niet dat je bij Volvo nou voor een dubbeltje op de eerste rang zit. Het compleet uitgeruste testexemplaar op deze pagina’s kost €85.380 en dat is ook bepaald niet mals. Net als bij Audi krijg je dan uiteraard wel een riant uitgeruste auto met alle luxe die je in dit segment mag verwachten en talloze rijhulpsystemen. Helaas is de ES90 dan niet uitgerust met de Lidar die van de EX90/ES90 de veiligste Volvo’s ooit zou maken. Dat stukje technologie bleek te complex om goed werkend te krijgen en is dus definitief niet meer leverbaar. Jammer, maar er is ook goed nieuws. We begonnen dit verhaal als zoektocht naar nieuwe laagtepunten en met twee keer dik 85 mille is dat op je bankrekening hoogstwaarschijnlijk wel gelukt.