Het is voor Mazda zaak om aan te haken bij de stroomversnelling in de middenklasse. Met de 6e leveren de Japanners een volledig elektrische middenklasser naast de oude, vertrouwde Mazda 6. De nieuwe 6e mag zich bewijzen tegen de Tesla Model 3. In deze dubbeltest mag duurtester Mazda 6e 258 pk 68,8 kWh Takumi zich bewijzen tegen instapper Tesla Model 3 RWD , ofwel de Standard Range.

De Mazda 6e is veel auto om te zien. Zeker het front imponeert en de neus torent hoog boven het korte, aflopende neusje van de Tesla Model 3 uit. Hij is 2 centimeter langer, 5 centimeter hoger; de flinke liftback heeft een nauwelijks langere wielbasis dan de kleinste Tesla, maar groot is hij daadwerkelijk. De liftback-carrosserie in in dit EV-segment inmiddels net zo populair als de traditionele sedanvorm. Volkswagen levert de ID.7 ermee, terwijl de BYD Seal net als de Model 3 een schuin aflopende achterzijde heeft met een kleine bagageklep.

Hiermee hebben we vier concurrenten genoemd. De BMW i4, de Mercedes CLA-klasse in elektrische gedaante en de Polestar 2 kun je ook nog tot de concurrentie rekenen (zie ook deze dubbeltest), maar hun prijzen vallen aanmerkelijk hoger uit. Audi zit met de A6 e-tron nog weer hoger in de boom voor wie op zoek is naar een EV die geen SUV, cross-over of stationwagon is.

6e lijkt op een Mazda

De 6e doet zeker van voren zijn uiterste best om op een Mazda te lijken, met een verlicht logo als beeldvanger. Maar in feite is het helemaal geen Mazda. De auto komt voort uit een samenwerking met de Chinese fabrikant Changan; de 6e rijdt in China dan ook al enige tijd rond. De achterwiel aangedreven Mazda 6e is er in twee varianten, met twee verschillende soorten accupakketten.

Wij hebben in deze test de 258-pk 68,8-kWh Takumi. Oneerbiedig gezegd de instapper, met het kleinste accupakket, wat in theorie een actieradius van 479 kilometer zou moeten opleveren. Er bestaat ook een exemplaar met 80-kWh accu, van het type NMC. In dat geval levert de elektromotor met 245 pk minder vermogen. Deze variant is goed voor een theoretisch rijbereik van 552 kilometer. Helaas kan deze versie slechts met 90 kW snelladen. De kleinere LFP-accu kan met meer snelheid laden, de eerste berichten spraken van 220 kW, maar later dook de waarde van 165 kW op. Bij een trip naar Duitsland haalden we 158 kW aan de snellader. De fabrieksopgave voor het snelladen van de Mazda is iets lager dan wat de Tesla haalt. Die laadt nauwelijks sneller en haalt 170 kW. De Model 3 mag dan al sinds 2019 op de markt zijn, de recente updates maken hem nog steeds zeer up-to-date.

Tesla Model 3 is heel zuinig

Snelladen kan in deze Tesla niet met waardes van boven de 200 kW, maar met zijn overige cijfers imponeert de 3 nog altijd. Vooral op het onderdeel verbruik gooit de Model 3 hoge ogen. De boordcomputer toont in de testweek een extreem lage waarde van 12 kWh/100 kilometer. Aan de paal lezen we 13,9 kWh/100 kilometer af. De Mazda doet het op dat onderdeel beslist niet slecht, maar met 14,3 op de boordcomputer en 16,9 kWh/100 kilometer die er bij het laden ingaan, kan hij niet tippen aan de spaarzaamheid van de Tesla Model 3 Standard Range. Opvallend,we zien de Mazda nooit met 11 kW laden, er gaat aan de gewone paal maximaal 10 kW in, en de 6e geeft dan aan dat hij met 15 Ampere laadt in plaats van 16. Nog een dingetje: hij weigert de stroom van Allego-laadpalen.

De Tesla Model 3 doet het met een netto 57,5-kWh accupakket en heeft een elektromotor van 283 pk, die de achterwielen aandrijft. Hoe snel auto’s tegenwoordig een update krijgen blijkt maar weer eens, want tijdens onze testrit met deze Standard Range bereikte ons het bericht dat er alweer een accu-upgrade aankomt; de instap-3 gaat naar een accupakket met netto meer dan 60 kWh inhoud.

Richtingaanwijzers op het stuur het grootste minpunt Tesla Model 3

Tesla pakt bij de opdate gelukkig ook het grootste minpunt van de huidige Tesla Model 3 aan: de waardeloze bediening van de richtingaanwijzers. Je bedient ze links op het stuur, wat ertoe leidt dat je op rotondes met je linkerduim maar ergens moet gokken waar de juiste knop zit. Als je dan ook nog een wat beroerde oog-hand oriëntatie hebt, en rechtshandig bent, dan blijkt het een hele uitdaging om tijdig en correct het knipperlicht te bedienen. Met de aangekondigde terugkeer van de hendel, die gelukkig al in de herziene Model Y dienst doet, komt het allemaal goed. Want verder is de bediening van de Model 3 ondanks de vele functies in het scherm zeker niet verkeerd. Zelfs de keuze voor de rijrichting is daar ondergebracht.

Als je voor het eerst instapt en de Tesla nog niet via de app aan je telefoon hebt toegevoegd, dan moet je het sleutelpasje op het laadplateau voor je telefoon leggen, dat is ook even wennen. Maar de bediening van de Tesla-ruitenwissers via het centrale scherm vinden we een stuk beter dan het activeren van de wissers in de Mazda. Dat kan in de 6e via een voorkeuzetoets met een knop op het stuur, maar in principe huist de ruitenwisseractivatie in het centrale scherm. Je moet altijd door de verschillende standen van de wisserinstallatie ploegen om het uit te zetten.

Schermmenu Mazda 6e doorgronden: trek er hele tijd voor uit

Het duurt zonder overdrijven weken eer je de bediening van het onoverzichtelijke schermmenu van de Mazda hebt doorgrond. Functies zitten veelal op andere plekken dan waar je ze verwacht. Zo is er een toets in het centrale scherm voor de rijhulpsystemen, maar de bestuurdersmonitoring zit weer in een separaat menu. Nu zijn de namen voor alle functies nog wat gek vertaald, maar daarvoor komt een update. Zelfs de achterruitverwarming bedien je pas na wat geveeg en geswipe, in het menu voor de klimaatregeling vind je het niet!

De icoontjes zijn bovendien allemaal klein. Je hebt, als je zo pakweg tegen de 50 jaar loopt, gegarandeerd een leesbril nodig om ze allemaal te herkennen. De menustructuur lijkt heel sterk op die van een BYD Seal, zijn gedoodverfde Chinese concurrent, en ook de vormgeving van de symbolen lijkt op die van de BYD. Gelukkig bedien je de rijrichting van de Mazda met een ouderwetse hendel bij het stuur. Het lijkt een ex-Mercedes-stengel, zoals we die wel vaker tegenkomen in Chinese modellen. De reactie op de gemaakte keuze is helaas erg traag. Je moet goed op de rem trappen, en in vergelijking met andere auto’s best lang stil staan om de achteruit in te kunnen leggen.

Ook de respons op het ‘gaspedaal’ is loom voor een EV. Over de prestaties van de Mazda hebben we geen klachten. We krijgen hem in 7,2 seconden vanuit stilstand naar de 100 km/h, wat onder de fabrieksopgave is. Daarmee blijft de 6e evenwel een volle seconde achter bij de traagste Tesla van dit moment.

Besturing staat ver af van wat we van Mazda gewend zijn

Over de besturing van de Mazda zijn we het minst te spreken. Die biedt geen gevoel, is indirect en enorm vaag rond de middenstand. Juist het fantastische stuurgevoel en de scherpe rij-eigenschappen maken ons al 23 jaar (sinds de eerste 6) erg enthousiast over Mazda, maar van beide vind je niets meer terug in deze 6e. Wat als je al jaren Mazda 6 rijdt en uit nieuwsgierigheid eens een blokje omgaat met de elektrische ‘6’, en het is ook nog de eerste elektrische auto waarmee je kennismaakt? Er wacht je een ware deceptie.

De afstelling van het onderstel kan eveneens beter. Drempels neemt de Mazda best aardig, maar er zit geen greintje dynamiek in. In snelle bochten merk je dat het zwaartepunt erg hoog ligt. Je zit dan ook hoog in de auto. De instaphoogte is 670 mm en dat kun je vergelijken met die van SUV’s.

Tesla Model 3 heerlijk enthousiaste rijders-EV

Liefhebbers van een lage zit en een zithouding die bij een sedan past komen in de Tesla Model 3 helemaal aan hun trekken. De Amerikaan stuurt nog altijd goed en het onderstel is stevig, maar wel wat vergevingsgezinder dan voor de facelift. Een heerlijk enthousiaste rijders-EV, deze Model 3. Hij helt niet over, volgt stuurbewegingen geweldig op en is vlot genoeg. De Long Range en de Performance zijn verbluffend snel, maar met een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h in 6,2 seconden (een tiende langzamer dan de fabrieksopgave) verlangen we geen moment naar snellere prestaties.

Tesla Model 3

Mazda 6e erg ruim

De Model 3 legt het in deze dubbeltest af op het onderdeel ruimte. Hij heeft een lange wielbasis en de ruimte aan boord is prima, maar de Mazda gooit hier hogere ogen. In beide auto’s zit je door de accupakketten in de bodem met hoog opgetrokken knieën. De Mazda 6e biedt ook een praktisch voordeel. Zijn vijfde deur levert een erg handige toegang tot de bagageruimte op, al is die ruimte ten opzichte van de Model 3 enigszins beperkt. Die biedt een formidabele 682 liter, waarvan de toegang een stuk krapper is door de kleinere achterklep.

Tesla Model 3

Tesla kil vanbinnen, Mazda mooier en iets gezelliger

Over de sfeer in een Tesla is al veel gezegd en geschreven. Het gaat er nogal kil en strak aan toe. Wel zien we mooiere materialen sinds de facelift. Het interieur van de Mazda 6e is iets mooier en de aankleding wat gezelliger. Maar helaas kan het in de verste verte niet tippen aan de bijna premium uitstraling die we al jaren in Mazda’s aantreffen. De pogingen om in het menu van de klimaatregeling wat schermweergaves in Mazda-stijl te implementeren kunnen het binnenste van de 6e niet naar een hoger niveau tillen. Maar iets meer aankleding zoals in de Mazda zouden we in de Tesla Model 3 zeker verwelkomen.

Regeneratie Mazda matig, bij Tesla missen we instelbaarheid ervan

Tot slot is het bij een EV belangrijk hoe je de auto energie kunt laten regenereren. Bij de Tesla Model 3 kun je de mate van regeneratie niet aanpassen. De Model 3 slaat vrij fanatiek de vrijkomende energie bij het loslaten van het rechterpedaal op. In plaats van één stand zouden twee regeneratiestanden erbij best prettig zijn. De Mazda 6e biedt meerdere standen maar er zit heel weinig verschil tussen de instellingen en zelfs in de zwaarste recuperatiemodus vertraagt de auto amper bij het opheffen van de aandrijfkrachten.

De Tesla Model 3 Standard Range is er vanaf net geen €40.000, er bestaat nog een Model 3 met één elektromotor maar dan met meer vermogen en een groter accupakket. Die RWD Long Range begint bij €45.990. Van de geteste Mazda 6e is er een rijker aangeklede versie, de Takumi Plus, voor €46.940. Ook de versies met de grotere accu blijven onder de €50.000.

Voor alle metingen en de ingevulde scorekaart met punten voor de diverse testonderdelen moet je de PDF downloaden. Dat kan als je een ingelogde gebruiker bent.

Heb je zelf een Mazda 6e, schrijf dan vooral een review, inmiddels hebben diverse Mazda 6e-rijders dat al gedaan. Van de Tesla Model 3 hebben we er al 188!