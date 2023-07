Suzuki Vitara (2018-heden) - Occasion aankoopadvies

Suzuki stond altijd een beetje in de schaduw van de echt grote Japanse automerken. Maar stiekem is de value for money van Suzuki’s meestal best in orde. We zoomen vandaag in op de jongste generatie van de Vitara, een auto die al lang bestaat maar nog steeds meedoet. Is dit een interessante outsider op occasiongebied?

Welke motoren zijn er voor de Suzuki Vitara?

Suzuki verraste in 2018 met deze vernieuwde Vitara met daarbij een 1.4 mild hybrid versie. Een 1,4-liter motor met turbo en intercooler - hij heet Boosterjet - maar ook voorzien van een bescheiden elektrische ondersteuning, natuurlijk om de uitstootcijfers omlaag te krijgen. Het is geen bullebak, het is geen zuinigheidswonder, maar het is wel gewoon een lekkere motor. De andere relevante motorisering is een 1.0 Boosterjet turbomotor. Praktijkervaringen bevestigen wat je zelf ook wel kunt bedenken, de 1.4 is net even wat fijner. En zelfs een must voor als je iets wilt trekken met de auto, waar wij in Nederland nogal gek op zijn. Tot 1500 kilo mag hij trekken! Dus voor een gebruikte Vitara is dit dé motor.

Heeft de Suzuki Vitara vierwielaandrijving?

Best een stoere kar, maar de vierwielaandrijving is niet standaard. Ook dit is gewoon een voorwielaandrijver en dat is prima is voor 99% van het dagelijkse gebruik dat Vitara rijders met hun auto doen. Keep it simple. Het scheelt geld, brandstof, onderhoud, dus prima.

Hoe zuinig is een Suzuki Vitara 1.4 Smart Hybrid?

Een lekkere motor zeiden we. Nou, een lekkere motor is smeuïg en heeft kracht te bieden over het hele toerenbereik. We hebben 129 pk en 235 Nm aan boord, terwijl de 1-liter blijft steken op 112 pk en 160 Nm. Daarbij heeft de Vitara een praktijkverbruik van 1 op 14 wat best netjes is voor dit koetswerk. Het gewicht werkt daaraan mee want de Suzuki weegt 1200 kilo, Dus al is de 1-liter voldoende voor Nederland, met een 1.4 heb je logischerwijs altijd wat over en dat rijdt lekker.

En hoe is de transmissie?

Maar dan die automaat. Ga maar eens winkelen. Een SUV van dit formaat en deze prijs met een automaat. Die zijn zeldzaam. Daarom hebben we ook voor de automaat gekozen. Maar… niet heel supergeraffineerd. Dat ook weer niet. En dat vinden we dan weer typisch Suzuki. Het merk haalt niet die verfijning, op geen enkel gebied, van Honda of Toyota of Mazda. Dat mag, want hij zit over het algemeen ook wat scherper met zijn prijs. Ze letten op de centen bij Suzuki zonder hun klanten echt teleur te stellen, zoiets.

Hoe ruim is de Suzuki Vitara?

Een beetje tegenvallend bij deze generatie Vitara is de beschikbare ruimte. Er zijn ruimere auto’s op de markt. Het lijkt erop dat deze Vitara echt iets is voor empty nesters, kinderen de deur uit. Op de achterbank gaat het nog wel, maar de kofferruimte is onder de maat.

Wat is de uitrusting van de Suzuki Vitara?

Aan het infotainmentsysteem zie je dat de Vitara al een tijdje meeloopt, want de laatste facelift was in 2018. En een paar jaar is in autoland al een eeuwigheid. Kijk maar naar de plaatsing en de grootte van het infotainment. Maar wel weer: adaptieve cruisecontrol met geheugen.

Hoe rijdt de Suzuki Vitara?

Wat meteen opvalt bij het rijden: meer geluid binnenin. We hadden het er net al over dat Suzuki net een beetje onder de grote Japanse namen opereert. Dit is een van de kenmerken daarvan, het is wat dunner, wat minder geïsoleerd, net een slagje goedkoper. Maar Suzuki slaat keihard terug met de beroemde Japanse kwaliteit. Want al staat het merk in perceptie niet op een Japans podium, met de betrouwbaarheid van de techniek is het helemaal voor elkaar.

Zijn er problemen bekend?

Suzuki maakt de Japanse reputatie van betrouwbaarheid waar. Geen echte aandachtspunten bekend naast reguliere onderhoudsdingen. Dus kijk verder dan een wat minder gelikt interieur of een hoorbare motorroffel, dit is goed spul.

Wij zouden het zo aandurven met een gebruikte Vitara. In de betrouwbaarheid en levensduur kun je gerust alle vertrouwen hebben. Maar verwacht geen premium SUV. Suzuki opereert iets lager in de markt en dat merk je, zonder dat het erg is. Een kwaliteitsproduct zonder kapsones, dat is het. En met deze motor en automaat én uitrusting heb je een fraai pakket.

Plus- en minpunten

+ Leuk ruig ontwerp

+ Technisch betrouwbaar

- Niet heel ruim

- Iets minder raffinement