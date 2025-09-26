Sunbeam Minx Estate (1967) - Klokje rond klassiek

Shantia Farshidzad is in Iran geboren en groeide op met de Sunbeam Minx, die daar als Paykan werd geassembleerd en verkocht. Begin jaren 80 ontvluchtte het gezin Farshidzad hun vaderland. Met de aanschaf en de restauratie van een Minx gaat Shantia een beetje terug naar zijn wortels. Of beter gezegd: back to the Rootes.

Niet makkelijk te vinden

Meer dan eens kiest iemand vanuit sentimentele redenen voor een bepaald merk of type klassieker en dat is bij Shantia niet anders. Combineer dat met autoliefde en de lang gekoesterde wens om ooit een auto tot op de laatste schroef uit elkaar te halen en daarna tot nieuwstaat te restaureren en je hebt de basis voor dit verhaal. “Als kind vond ik auto’s al heel erg interessant. Ik groeide op met Paykan, feitelijk de VW van Iran. De filosofie was, dat iedereen zo’n auto moest kunnen rijden. Mijn vader had de vierdeurs sedan, ik ging uiteindelijk op zoek naar een Minx Estate. Het vinden van zo’n auto bleek minder makkelijk dan ik had gedacht. In Engeland kom je wel wat exemplaren tegen, maar die zijn rechts gestuurd. Ik ben lid geworden van de Rootes Club Nederland, waar je al snel een leuk netwerk opbouwt. Via het forum van AutoWeek kwam ik in contact met Theo Haverkamp, die al zo ongeveer zijn hele leven met de auto’s van Rootes bezig is. Van hem kreeg ik te horen dat er een vierdeurs Minx Station Wagon te koop zou komen. Geïmporteerd uit België en al voorzien van een Nederlands kenteken. Ik kon op dat moment wel een gat in de lucht springen, zo blij was ik.”

In zakjes en bakjes

In 2021 vond Shantia de auto van zijn dromen. In vrij goede staat, compleet, in de kleur geel en voor een acceptabele prijs. Van iemand uit zijn eigen geboorteland. Ook dat had niemand van tevoren kunnen bedenken. Daarmee begon het avontuur. “De bedoeling was om de auto samen met mijn vader op te knappen, maar dat pakte in de praktijk helaas anders uit omdat zijn gezondheid achteruit ging. Daarbij werkte ik soms zestig uur per week, onze kinderen waren nog jong en ik had de klus een beetje onderschat.”

Toen is Shantia op zoek gegaan naar monteurs en garagisten die hem konden helpen, zonder dat hij zelf helemaal buitenspel kwam te staan. “Die garage vond ik, Toncar in Berkel en Rodenrijs. Daar kreeg ik de ruimte en de gelegenheid om veel van het werk zelf te doen, met de hulp en de expertise van ervaren vakmensen, de perfecte combinatie. Totdat corona roet in het eten gooide, waardoor het project weer stil kwam te staan.” Pas in 2023 ging het werk weer op volle toeren verder. Shantia haalde de Minx stukje bij beetje uit elkaar. “Overal maakte ik foto’s van, alle onderdelen gingen in zakjes, bakjes en kratjes, voorzien van een etiket. Serieus laswerk was er op twee plekken, dat viel alles mee. Verder was het vooral schuren. Heel veel schuren.”

Zo blauw als een Porsche

Tijdens het ontmantelen kwam Shantia meer dan eens een onderdeel tegen dat vervangen moest worden. Door de jaren heen had hij al het een en ander bij elkaar gesprokkeld en als hij het zelf niet in voorraad had, ging er een berichtje naar Rootes-genoot Theo, die altijd met raad en daad klaar stond. Hoe zat het met de techniek? “Bij nadere inspectie van de motor bleek het gelukkig de 1.7 te zijn en niet de 1.5. Maar hij had wel revisie nodig. Daar had ik aanvankelijk iemand voor gevonden, maar toen ik een half jaar later met hem in contact probeerde te komen, hoorde ik dat hij was overleden. Gelukkig wilde Dymo Track in Cruquius de klus aannemen.” De versnellingsbak van de Sunbeam heeft Shantia vervangen door een andere waar een overdrive op past. “De motor draait nu ongeveer drieduizend toeren bij 100 km/h, dat is goed te doen.”

Maar eerst moest Shantia de kleur nog bepalen. “Het blauw van de Sunbeam Alpine vind ik erg mooi en bij mij werd het Gulf Blue van Porsche. Daar moest een interieur in een contrasterende kleur bij komen, vandaar het rode leer. De voorstoelen zijn van een Volvo Amazon, voor meer comfort en veiligheid. Zo heb ik allerlei aanpassingen gedaan, om het mijn vrouw en kinderen ook een beetje naar het zin te maken. Het was een zeer pittig traject, maar de voldoening is enorm en ik beleef weer een stukje van mijn jeugd als ik de sleutel omdraai.”

Geschiedenis: Badge engineering ten top

Het merk Sunbeam maakte deel uit van de bekende Rootes Group, waar ook de merken Hillman, Humber, Singer, Commer, Karrier en Talbot onder vielen. De Sunbeam die je hier ziet, is er ook als Hillman Hunter, Singer Vogue, Humber Sceptre en Chrysler Hunter. Dit model valt onder de Rootes Arrow-serie en die is van 1966 tot en met 1979 gebouwd. Vanaf 1967 exporteerde Rootes de Hunter in onderdelen naar Iran, waar deze vervolgens werd geassembleerd en daar onder de merknaam Paykan op de markt kwam. Bij Rootes zelfs liep het allemaal niet zo lekker en in 1967 nam Chrysler de boel over. Uiteindelijk gingen de merken op in Peugeot en verdwenen daarna stilletjes van de kaart.

Eigenaar Sunbeam Minx

Naam Shantia Farshidzad

Bouwjaar 1971

Beroep adviseur data-analyse/marketing

Eerste auto Ford Escort MK2 1978

Droomauto alle Rootes gezinsauto’s eind jaren 60 tot eind jaren 70

Onderhoudshistorie

Zoals je ziet, is deze Sunbeam volledig gerestaureerd, geen schroefje bleef onberoerd. De highlights:

Opnieuw gespoten in de kleur Gulf Blue

Voorstoelen met hoofdsteunen van Volvo Amazon

Interieur in rood leer

Extra klokjes op het dashboard

Complete remsysteem vernieuwd

Motor gereviseerd inclusief andere nokkenas en twee Stromberg carburateurs

Andere type versnellingsbak met overdrive

Nieuwe schokdempers

Alle raamrubbers vervangen

Bredere banden op Rostyle-wielen

Mistlampen en extra verlichting

Oliekoeler

Voorbereiding voor achterwisser

Technische gegevens Sunbeam Minx

Motor 4-cil. in lijn, 1.725 cc, in lengte voorin

Max. vermogen 51 kW/69 pk bij 4.900 tpm

Max. koppel 135 Nm bij 2.700 tpm

Aandrijving achter, handgeschakelde vierbak

Wielophanging v/a onafh., schroefveren, stab./starre as, bladveren

Remmen v/a schijven/trommels

Afmetingen (l x b x h) 4,33 x 1,61 x 1,42 m

Wielbasis 2,50 m

Gewicht 995 kg

Topsnelheid 140 km/h

0 - 100 km/h 15,4 s

Verbruik gem. 11,3 l/100 km

Nieuwprijs in 1967 ca. 8.000 gulden (€ 3.630)

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

De mening van Carrec Technocenter

Dennis: “Van het merk Sunbeam had ik tot vandaag alleen maar gehoord, ik had er nog nooit mee gereden of er, voor zover ik weet, een gezien. Dat is vandaag veranderd en wat heb ik een mooie auto gezien. De restauratie is recent voltooid en dat zie je aan alles. De auto rijdt goed, loopt netjes, al moet er aan de afstelling nog wat gebeuren. Er zijn wat subtiele wijzigingen aangebracht maar je moet goed kijken en de auto een beetje kennen wil je die ontdekken. Ik heb er verder niet veel over te zeggen anders dan chapeau voor een geslaagde restauratie!”