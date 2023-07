Subaru Solterra vs. Audi Q4 e-tron Sportback - Dubbeltest

Subaru en Audi zijn allebei pioniers op het gebied van vierwielaandrijving. Ze vertalen de in de rallysport opgedane ervaringen al jaren op grote schaal naar de openbare weg. In tijden van verbrandingsmotoren was dat bijzonder, maar bij elektrische auto’s is vierwielaandrijving vrij gangbaar. Kunnen de Subaru Solterra en Audi Q4 zich voldoende onderscheiden?

Is de Subaru Solterra onderscheidend genoeg?

Zeg je Subaru, dan zeg je vierwielaandrijving. En boxermotoren, maar dat onderscheidende aspect kunnen de Japanners met de komst van de EV gevoegelijk vergeten. Als het om integrale aandrijving gaat, hoopt Subaru nog een sprankje onderscheid mee te kunnen pikken. Hun eerste EV, de Solterra, is in feite een iets aangepaste Toyota bZ4X, maar onderhuids onderscheidt hij zich wel degelijk. Anders dan de Toyota is de Subaru er louter met twee elektromotoren en dus vierwielaandrijving. Anders dan bij de vierwielaangedreven versies van diezelfde Toyota, doen beide elektromoren constant mee. De Solterra heeft altijd vierwielaandrijving, en zet niet ‘een asje bij’ als er veel kracht wordt gevraagd of weinig grip is.

Heeft de Audi geen Quattro?

Audi wijst eveneens graag op de jarenlange ervaring met vierwielaandrijving, die uiteraard begon met de legendarische Quattro uit de jaren 80. Audi plakt het ‘quattro’ nog altijd graag en vaak op zijn modellen, ook elektrische. De Q4 die op deze pagina’s schittert, hoort daar niet bij. Dat is heel jammer voor de insteek van dit verhaal, maar tevens veelzeggend. Audi is immers heel wat minder vasthoudend als het om vierwielaandrijving gaat, en levert zeker in Nederland toch vooral tweewielaangedreven auto’s af. In het geval van de Q4 hebben we de in ons land populaire ’40’ te pakken. Zijn vermogen past goed bij dat van de Solterra, maar kent louter achterwielaandrijving. De vraag is daarmee niet alleen welke van deze twee auto’s je moet hebben, maar eveneens of vierwielaandrijving enige toegevoegde waarde heeft in ons vlakke land. Wat dat betreft heeft Subaru pech met het feit dat de Solterra zó lang op zich liet wachten, dat het inmiddels weer zomer is. Al in november 2021 kregen we hem te zien en vier maanden later konden we ermee op pad, maar de daadwerkelijke marktintroductie heeft door allerlei tegenslagen veel vertraging opgelopen. Zowel voor Toyota als voor Subaru is de bZ4X/Solterra de eerste serieuze EV, en dat uitte zich in allerlei tegenslagen. Niet getreurd: de Japanse tweeling is er nu.

Solterra voelt sneller

Ten opzichte van de Audi heeft de Solterra in ieder geval één belangrijk voordeel door zijn extra motor, want hij voelt onderweg veel krachtiger aan. Op papier schelen vermogen en koppel niet veel. De Subaru heeft 218 pk, de Audi 204. De Subaru is echter op alle sprintonderdelen flink rapper dan de Audi en dat is te merken. De Solterra gaat er na het indrukken van het stroompedaal direct en fel vandoor. Audi lijkt doelbewust te hebben gekozen voor een wat gematigder afstelling, die het vermogen geleidelijk vrijgeeft. Dat is voor sommigen wellicht comfortabeler, maar betekent tevens dat die felheid ontbreekt die we zo zijn gaan waarderen in EV’s. De mate waarin bij ‘gas los’ wordt afgeremd, kun je bij beide auto’s regelen met ‘schakelflippers’ aan het stuur. Dat werkt prettig, al remmen beide auto’s zelfs in de sterkste stand niet genoeg af om echt zonder rempedaal te worden gereden. Met 64 kWh netto is de vooralsnog enige leverbare accu van de Solterra een stuk kleiner dan die van de Audi, die bijna 77 kWh kan verstouwen. De Subaru blijkt in de praktijk (zie kader) wel wat efficiënter, maar kan de Audi evengoed niet bijbenen als het gaat om de o zo belangrijke actieradius. Aan de snellader wint de Subaru het nipt, al zijn de verschillen op dat vlak niet groot. Met 135 en 150 kW zetten beide voertuigen nette waarden neer, maar koplopers zijn het allerminst.

Q4 heeft moeite met hoge gewicht

Net als zijn platformgenoten binnen de Volkswagen Group heeft de Audi een opmerkelijk kleine draaicirkel. Dat maakt hem in de stad heel fijn handelbaar en doet hem compacter lijken dan hij eigenlijk is. Dat het hier gaat om een SUV van meer dan 2.000 kg, kan Ingolstadt niet verbloemen. De Audi Q4 is vrij stevig afgeveerd en heeft moeite met dat hoge gewicht in combinatie met de relatief hoge en smalle koets. Drempels en andere oneffenheden slecht hij op een wat hobbelige en daarmee oncomfortabele manier. Het sportonderstel van de door ons gereden ’S edition’ helpt daarbij niet, maar uit eerdere tests weten we dat een reguliere Q4 hiervan eveneens last heeft.

De Solterra is op dit gebied veel beter in balans. Volgens Subaru is de onderstelafstemming anders dan bij Toyota, maar daarbij zijn goede keuzes gemaakt. De auto is redelijk stevig, maar nooit oncomfortabel en heeft een goede wegligging. De besturing is prettig, vrij direct en met meer gevoel dan de wat afstandelijke besturing van de Audi.

Waar vind je de meeste ruimte?

De Audi heeft wel de beste papieren als het om zitcomfort en ruimte gaat. Achterin is er in beide auto’s meer dan genoeg beenruimte, maar houdt de hoofdruimte niet over. Bij de Audi komt dat deels doordat we de Sportback hebben, dus een Q4 met een sterk aflopende daklijn. Er is ook een reguliere variant, die voor minder geld iets meer ruimte biedt. De Subaru heeft op de achterbank nog een truc achter de hand in de vorm van een verstelbare rugleuning, wat vooral op langere ritten voor meer comfort kan zorgen. Dat de Audi slim gebruikmaakt van zijn lengte, blijkt vooral als we de achterklep openen. Met 520 liter kan hier in theorie zo’n 70 liter méér in dan in de langere Subaru en dat is knap, al biedt de Japanner een groter vloeroppervlak.

Voor in de Solterra zitten we best, maar de zeer uitgebreide verstelbaarheid van stuur en stoelen levert in de Audi een nog prettiger zithouding op. Bij de Subaru is het vooral wennen aan het feit dat het digitale instrumentarium niet achter, maar boven het stuur zit. Min of meer zoals bij Peugeot, zij het wat beter uitgevoerd. Het scherm zit hier daadwerkelijk op het hoogste punt, maar evengoed moet het stuur wat lager dan je wellicht zou wensen. Het is jammer dat beide auto’s de zogenoemde frunk voor wat extra bagageruimte onder de ‘motorkap’ ontberen. Het creëren van een extra opbergvak zou zeker in deze hoge auto’s geen probleem moeten zijn. Bij de Subaru neemt de techniek voorin kennelijk zoveel ruimte in beslag, dat zelfs een dashboardkastje niet mogelijk is. Jammer, want zo blijft er maar bar weinig opbergruimte over voor attributen die beter buiten het zicht kunnen blijven. De Subaru heeft wel een ‘zwevende’ middenconsole met extra opbergruimte onderin, en forse deurvakken. De Audi krijgt van zijn makers de handigste flessenhouders mee die we kennen, lekker hoog en dus direct onder handbereik. Uiteraard heeft de Q4 wél gewoon een dashboardkastje.

Typisch Toyota

Het interieur van de Solterra is in veel opzichten typisch Toyota; het komt immers uit de bZ4X. Het zit oerdegelijk in elkaar, maar is bepaald niet bijzonder fraai of weelderig. Net als aan de buitenkant zijn er vrij veel grote, platte vlakken te vinden, wat riekt naar kostenbesparing. Het komt al met al wat eenvoudig over. Positieve keerzijde is dat er met de bediening maar bar weinig mis is. De meeste functies hebben heldere, fysieke knoppen en het snelle infotainmentsysteem heeft een logische indeling, al is het niet zo uitgebreid. Android Auto werkt alleen met een kabel, nota bene via een inmiddels wat ouderwetse usb-a-aansluiting. Typisch Subaru is de bemoeizucht van de overvloedig aanwezige veiligheidssystemen, vooral door gepiep. De bestuurdersmonitor doet dat, zodra je opzij kijkt en dat is ronduit irritant. Uitschakelen kan, maar dan nog blijft het piepen als het meent geen zicht op de bestuurder te hebben. De Solterra start je, net als een auto met een verbrandingsmotor, gewoon met de startknop. Bij het uitschakelen gaat meteen alles uit, wat vervelend is als je nog even wat wilt bekijken of een raam wilt sluiten.

Bij Audi gaat starten en uitschakelen volautomatisch, wat laat zien dat de Duitsers wat meer buiten de normale kaders dachten bij deze EV. Het Q4-binnenste is met meer zorg vormgegeven dan dat van de Solterra en biedt mooiere materialen en een betere afwerking. Wie ‘premium’ maar een holle term vindt, ziet hier het verschil. De Audi heeft verder draadloze telefoonkoppeling en een infotainmentsysteem dat wat uitgebreider is, maar allerminst de wereldtop op dit gebied. Het is wel veel fijner dan wat Volkswagen gebruikt in auto’s op ditzelfde platform, zoals de ID.4 en ID.5. Ten opzichte van die modellen heeft de Audi meer fysieke knoppen en dat maakt hem veel prettiger in de omgang.

Het digitale instrumentarium is een verademing. Het laat zich lekker uitgebreid naar wens indelen en kan veel informatie in één overzicht tonen. Tenminste, als je de juiste versie te pakken hebt. Dat geldt helaas voor meer dingen bij Audi.

Het verschil in prijs is wel erg groot

Dat de Q4 wat duurder is dan de Solterra, is conform verwachting, maar het verschil is erg groot en opties drijven de prijs van de Audi op naar een niveau dat eigenlijk nauwelijks te verantwoorden is. Kaal kost de Q4 Sportback 40, dus met de grote accu, € 63.105. Bij Audi moet je vervolgens voor vrijwel alles bijbetalen, terwijl bepaalde opties als gevolg van chiptekorten zelfs (tijdelijk) helemaal niet leverbaar zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor elektrische stoelverstelling en een panoramadak, die er op dit prijsniveau toch wel bij horen. De testauto ontbeert een lekker dik audiosysteem, terwijl leer en ‘keyless entry’ eveneens schitteren door afwezigheid. Evengoed kost hij bijna 74 mille.

Bij Subaru is het allemaal een stuk makkelijker te doorgronden. De Solterra is er in drie smaken, waarvan de dikste – met een tweekleurige koets, 20-inch wielen en een vast panoramadak – net onder het niveau van de basis-Audi uitkomt. Mét vierwielaandrijving, dus. Wij reden de Solterra in de naamloze instapversie, die al heel aardig in de spullen zit en met € 56.395 veel voordeliger is dan de Audi.

In de video gaan we dieper op de zaken in en in de gratis te downloaden pdf vind je alle gegegevens, metingen en het hele verhaal.