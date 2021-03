Subaru Outback vs. Volvo V60 Cross Country - Dubbeltest

Tot een paar jaar geleden was het ophogen en stoer aankleden van bestaande modellen een ware hype. De trend is door de opkomst van de ‘echte’ SUV overgewaaid, maar uitvinders Subaru en Volvo blijven volhouden. Is er ook in 2021 nog een reden om voor een Outback of Cross Country te kiezen?

X-road, Conquest, Freetrack, Scout en natuurlijk Cross: het is een greep uit een eindeloze rij stoere namen die grofweg tussen 2000 en 2015 op allerlei auto’s werden geplakt. Van een Hyundai Getz tot een Renault Scénic en van een Fiat Stilo tot een een Seat Altea, in vrijwel elk segment was wel zo’n extra stoer model te vinden. Naarmate de tijd vorderde, werd de toegevoegde waarde van dergelijke modellen wel minder, totdat het in veruit de meeste gevallen bij uiterlijk vertoon bleef. Ook Volvo heeft zich weleens tot een Cross Country met voorwielaandrijving (XC70) laten verleiden, maar dat is inmiddels rechtgezet. Het huidige Cross Country-aanbod heeft net als voorheen flink wat bodemspeling, vierwielaandrijving en stoere spatbordverbreders.

Verschillen met vroeger zijn er natuurlijk ook. Zo is de oorspronkelijke V70 vervangen door een kleinere V60 en een grotere V90. Met de V70 Cross Country was Volvo er in 1997 vroeg bij, maar Subaru was al in 1994 de échte trendsetter. Net als toen is de huidige Outback gebaseerd op de Legacy, al bestaat dat model in Europa niet meer en is er buiten de Outback zelfs helemaal geen station- wagon meer van de Legacy verkrijgbaar. In 2020 is in de VS een geheel nieuwe Legacy en dus ook een nieuwe Outback voorgesteld, maar in Europa moeten we het voorlopig nog met de editie uit 2015 doen. Vierwielaandrijving is uiteraard altijd present bij het topmodel van Subaru, waar integrale aandrijving tot het DNA van het merk behoort.