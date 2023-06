Subaru Impreza WRX STi - Op de Rollenbank

Christian van Uijttewaal reed zes jaar Subaru, een felblauwe sedan met gouden wielen. Dan weet je wel hoe laat het is. Die auto werd minder, dus Christian ging op zoek naar iets anders, maar hij was simpelweg nog niet klaar met Subaru. Het werd weer een Impreza WRX STi.

Er is een tijd van lol maken en onverstandig doen. Vervolgens komt er een tijd van je verstand gebruiken en je verantwoordelijkheid nemen. Die eerste tijd is vele malen leuker dan die tweede. Die eerste was ook de tijd van de blauwe Impreza WRX Sti. “Een verslavende auto en wat heb ik daarin een plezier gehad”, steekt Christian van Uijttewaal van wal. De nog-net-geen-dertiger uit Culemborg werd er ook wel eens moe van. “Met die blauwe rakker werd je wel bij elk verkeerslicht uitgedaagd. Met deze grijze is dat minder vaak het geval.”

Achterbankleuning deze Impreza WRX STi kan wel omlaag

De blauwe WRX begon wat van zijn glans te verliezen. Christian ging vervolgens op zoek en dacht twee vliegen in één klap te slaan. Hij wilde weer een leuke auto, maar met kleine man Abe op komst liefst iets verstandigers dan een bloedsnelle rally-auto voor op de openbare weg. “Ik zat te denken aan een Seat Leon Cupra ST of een BMW 5-serie Touring”, zegt hij. Je voelt hem al aankomen: hij kwam een grijze, jongere Subaru Impreza WRX Sti Executive tegen. “Ik vroeg als eerste aan de dealer of de achterbankleuning omlaag kon; bij mijn vorige Impreza kon dat niet. Hij antwoordde bevestigend, gaf een demonstratie en ik was verkocht. En de Impreza dus ook!”

Deze generatie van de Impreza was vanaf modeljaar 2010 alleen nog als hatchback verkrijgbaar, niet meer als sedan. Het waarom is een raadsel, want juist die sedanvorm maakte de Japanner zo uniek. Christian heeft niet eens overwogen om een hatchback te kopen. Ook bijzonder: het zware gevoel van koppeling en zesbak. Je moet deze machine echt bedienen, met beleid, concentratie én een beetje kracht. De schakelwegen zijn superkort. Voor dat alles krijg je wel veel terug.

Kleine vindt hard optrekken leuk

Wij kennen de Impreza natuurlijk en de verleidingen als je instapt in zo’n ding. Je dure banden rondom zijn sneller versleten dan je verwacht, de tank is veel eerder leeg dan je hoopt en elke keer als je een postbode ziet opdoemen in de buurt van de voortuin krijg je een klamme rug. Met de bekeuringen valt het volgens Christian mee en met kleine Abe aan boord doet hij het rustig aan. Hoewel … “Ja, hij vindt het gaaf als ik even flink gas geef! Hij is nog geen jaar oud en praat alleen nog onzin, maar als we even hard optrekken, gaat hij meteen lachen.”

Christian rijdt de Subaru alleen privé. Voor zijn werk zit hij in een iets tammere Ford Transit van zijn werkgever GMTO, een aanbieder van trainingen voor de auto­branche, een technische helpdesk en apparatuur voor garages. Zijn rayon beslaat heel Nederland, dus Christian is vaker onderweg met een dieselbus dan met zijn Japanse krachtpatser.

Deze is gechipt

Evengoed staat er nu 86.000 kilometer op de Impreza uit 2012, die sinds augustus 2022 op zijn naam staat. 300 pk zou de Subaru moeten leveren, maar Christian is een liefhebber van veel pk’s en heeft er daarom wat bij laten chippen. De vraag is waarop we nu gaan uitkomen. “Het is een beetje vreemd: deze grijze voelt sneller aan dan mijn vorige, maar in die blauwe werd je als rijder toch iets meer uitgedaagd”, zegt hij. Hij kan met deze grijze ‘Sub’ gerust elke uitdaging aangaan, want rollenbankchef Ghisbert van Ginhoven komt uit op een fraaie 344 pk en 427 Nm. Riemen vast!