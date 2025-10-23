Subaru Impreza GT Turbo (2000) - Op de rollenbank

Wim Janssen was altijd in de automotive branche werkzaam, maar is bovenal rally-liefhebber. Dus kon het niet uitblijven dat hij in een straatversie van een beroemde rally-auto zou terechtkomen. We hebben weer een Subaru Impreza!

Enorme buitenkans

Hoe is Wim aan deze Subaru Impreza gekomen? “Mijn zoon Ard werkte bij een Renault-dealer. Al jarenlang gaan mijn zoon Ard en ik samen naar autorally’s en dat begon al toen Ard jong was. Het was de tijd van de Subaru’s en de Mitsubishi’s. Toen Ard groot was, werkte hij op enig moment bij een Renault-dealer. Daar werd wat ingeruild …”

Je raadt het al, deze Impreza werd dus bij die Renault-dealer ingeruild. Voor een goede prijs en in prima staat. Geen afgetrapt exemplaar. “Zoonlief hing meteen aan de telefoon en sommeerde dat ik meteen moest komen kijken, want hij had sterk het vermoeden dat dit een enorme buitenkans was”, lacht de 70-jarige Wim.

Voor de vorm sputterde Wim dat hij het nog even met moeder de vrouw moest overleggen, maar het kwam er in feite op neer dat vader en zoon samen een kijkje namen en binnen twee minuten overtuigd waren dat dit hem moest worden. “Daarvan heb ik geen dag spijt gehad, want hij voldoet volledig aan de verwachtingen”, aldus Wim, die als voormalig schade-expert van een kilometer afstand ruikt of een auto schade heeft gehad en is overgespoten …

Tuningstwijfels

Met de Subaru Impreza kocht hij een op het oog bescheiden sedan met een lekkere, gretige turbo-motor die onbeschaafd rochelt en boert en winden laat, maar bovenal flinke prestaties op het asfalt legt. “Ik twijfel een beetje of hij getuned is, want ik vind hem zelfs voor een Impreza Turbo erg vlot”, kijkt Wim vooruit. Hij voegt daar nog aan toe dat hij een keer een collega met e Subaru liet rijden. “Die had ook het gevoel dat er wel eens meer aan boord kon zijn dan standaard.” Nou, dat gaan we zo zien.

Behalve rally’s bezoeken doen vader Wim en zoon Ard ook zelf mee aan rally’s. “Toen we de Subaru net hadden gekocht. hebben we meegedaan aan een recreatieve rally door Midden-Europa. Gewoon op de openbare weg, maar wel over de mooiste wegen en bergpassen van Europa. Geweldig leuk om te doen. Ook al rijd je niet op de limiet, je geniet intens van de prestaties en de wegligging van deze auto.” Dat klinkt zonder meer als een leuke hobby als je gereedschap een Subaru Impreza is.

Is de auto ook bewerkelijk om hem in goede conditie te houden? “Wat dat betreft is het een echte Japanner. Vrij zorgeloos. Elk jaar krijgt hij een beurtje met verse olie. Dat laat ik doen bij de Subaru-dealer. Zo houd ik hem fris en fruitig. Ik ben er zuinig op, gebruik hem niet als dagelijkse auto, maar voor speciale gelegenheden. Ik heb er ook nog een BMW 3-serie naast.”

De stoere vierdeurs is dan ook een plaatje om te zien. Maar wat kan hij nog? Rollenbankchef Ghisbert van Ginhoven snoert de Japanner met de nodige voorpret in. “Dit zijn geweldige apparaten en met die turbo is er nog veel meer uit te halen. We hebben hier versies op de rollenbank gehad die ver over de 300 pk deden.”

Riemen vast, iedereen klaar, rammen maar! Wat een prachtig geluid heeft die boxer met turbo toch. Het inhaleert, hoest, proest en buldert. En ja hoor, hij is bij de les. We tikken een mooie 238 pk aan met een maximum koppel van 321 Newtonmeter. Dat is boven de fabrieksspecificaties. Wim is dik tevreden. “Hij leek iets gekieteld, ons gevoel was dus goed, het is ietsje meer, maar ook niet zoveel meer dat hij is aangepakt. Prima zo, ik geniet lekker verder.”