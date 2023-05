Smart ForTwo Electric Drive - 2014 - 141.220 km - Accudegradatietest

Gürkan Kirca is een pionier. Hij heeft de overstap van een auto met verbrandingsmotor naar een volledig elektrische auto bewust gemaakt. De 26-jarige Amsterdammer is inmiddels zelfs een true EV believer. Het is allemaal begonnen met Car2go, een autodeelproject in Amsterdam van Mercedes-Benz waar je per minuut een Smart ForTwo kon huren om in de hoofdstad van A naar B te karren. “Ik zag in de stad allemaal die leuke wit met groene Smarts op straat staan. Maar je moest voor deelname aan Car2go minimaal een jaar je rijbewijs hebben”, steekt Gürkan van wal. Hij trapte als beginnend automobilist af met de auto van zijn ouders, zo gaat dat. Maar op de dag dat hij een jaar zijn rijbewijs bezat, boekte hij één uur gratis rijtegoed in een Car2go Smart. “Ik vond het geweldig en was meteen om. Ik genoot ervan om met die Smart door de stad te knallen. Het is net een kart. Toen nam ik me voor: ik wil ook zo’n Car2go Smart, maar dan voor mezelf.”

Naar Stuttgart voor deze gebruikte ForTwo

Gürkan ging vervolgens op zoek naar een gebruikte Smart. Maar dat was nog niet zo makkelijk. Zeker niet als je een elektrische wenst, mét stoelverwarming. En die geen schade heeft. Hij moest zijn zoektocht staken, want hij vond niets bruikbaars. Maar niet voor lang. “Ik studeerde en kon een semester in het buitenland doen. Toen koos ik voor Stuttgart, de stad die auto ademt. Daar zit het hoofdkwartier van Mercedes-Benz, maar ook van Porsche en Smart. Dat leek me wel wat.” In Duitsland vond Gürkan wat hij zocht. Een gebruikte ForTwo, in wit en groen en met stoelverwarming en een accupakket. “De auto was van 2014 en stond stof te vergaren in een showroom. De eerste eigenaar was een vrouwelijke forens geweest die elke dag 75 kilometer reed. Ik kocht hem met 106.000 km op de teller voor €5.200 plus €65 per maand aan huur van de accu.” Dat was mogelijk, omdat Gürkan op dat moment officieel in Duitsland woonachtig was. Toen hij daar vertrok kon de huurovereenkomst niet mee naar Nederland en moest hij alsnog €2.200 voor het accupakket afrekenen.

Hij regelde transport om de Smart van Stuttgart naar Amsterdam te brengen, maar op het laatste moment ging die operatie niet door. “Dus heb ik hem zelf naar huis gereden. Dat is best een onderneming met een actieradius van nog geen 100 kilometer en zonder snellaadmogelijkheid.”

Van Stuttgart naar huis gereden: geen aanrader!

Gürkan maakte van de nood een deugd en plande een trip met twee overnachtingen om de Smart thuis te krijgen. “Ik raad het echt niemand aan.” Maar hij is niet voor een kleintje vervaard, want hij is al eens met zijn vader in een Renault Zoe naar Turkije gereden.

Met een bescheiden accu en een beperkte actieradius doet elke verloren accu-cel pijn. Dat is hier het geval. Deze Smart zit nu op een rijbereik van een kilometer of 65 … Hoewel Gürkan een groot fan is van het concept Smart en diens dynamische rijgedrag loopt hij inmiddels tegen de grens aan van wat nog bruikbaar is. “Als je Amsterdam woont en werkt is het goed te doen, maar ik ga toch kijken voor iets meer auto en iets meer actieradius. Maar sowieso weer een EV!” Aldus geschiedde. Inmiddels heeft Gürkan een jonge, gebruikte Volkswagen ID3 gekocht met het grootste accupakket en het hoogste uitrustingsniveau. In Duitsland opgeduikeld.