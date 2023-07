Verandering van spijs doet eten. Herjan Pellikaan doet het in extremis. Door een switch te maken van een grote Amerikaanse pick-up naar deze Smart ForTwo. “Ik had een Silverado met een 7,4-liter V8 op lpg en later een Ford Ranchero met een 5,0-liter motor”, legt hij uit. “Die had ik omdat ik nogal eens een scooter moest ophalen of wegbrengen. Die repareerde ik in mijn vrije tijd en dan is zo’n pick-up gemakkelijk voor het vervoer.” Maar dingen veranderen en zo ook de voorkeur en omstandigheden van Herjan. Die scooters geloofde hij op een gegeven moment wel en hij was ook klaar met de eeuwige defecten aan zijn oude Amerikanen. “Dus ging ik op zoek naar een leuk, apart en betaalbaar alternatief. Want ik ging veel minder kilometers maken.” Een kleine, zuinige auto was de missie. Maar wel een tikkeltje apart. Zo ging Herjan voor een Smart.

Van oud vrouwtje geweest

In Groningen trof Herjan, die in Arkel woont (vlakbij Gorinchem), deze auto. “Niet naast de deur, maar helemaal naar mijn zin. Hij was van een particulier op leeftijd. Die mensen hadden twee auto’s en daarvan was er nog maar één nodig, dus de Smart ging eruit. Ik vertrouwde het volledig. Ik heb een proefrit gemaakt en klaar. Koop gesloten!” Herjan rekende € 7.000 af en was helemaal content, want deze ForTwo uit 2016 is nogal zeldzaam. “De meeste gebruikte Smarts hebben een 70-pk motor en die halfautomaat aan boord. Prima, maar deze heeft 90 pk en een handbak. Met name dat vermogen vind ik fijn, want hij weegt maar 800 kilo.” Dat maakt de Smart redelijk vlot, want een sprinttijd van 10 tellen en een beetje vanuit stilstand naar 100 km/h is heel behoorlijk. De top valt met 155 km/h wel een beetje tegen.

Lekker zuinig, zo'n Smart

Herjan heeft nog niet zoveel ervaring met de ForTwo. Hij kocht hem met 115.000 km op de klok en nu staat de auto op 119.000. Maar de pret is er niet minder om. “Hij rijdt als een gewone B-segment auto, maar als je over je schouder kijkt, zie je dat het vrij snel ophoudt. Ik ben er kort na de aankoop mee naar Parijs gereden. Ik was blij met die 90 pk, want je hebt dan wat over.” Wat Herjan ook doet en hoe hard hij het gaspedaal ook intrapt, het verbruik van de driecilinder wordt nooit hoger dan 1 op 20. “Bij constant 100 km/h op de snelweg haal je met gemak 1 op 25.” Evengoed moet er ooit benzine in. Dat was in Parijs rond Pasen nog een groot probleem. “Er was geen brandstof te krijgen, alle pompen waren dicht. Van elf tot drie uur heb ik rondgereden in de stad op zoek naar een pomp. Ik vond er één, daar moest ik een uur in de rij staan. Maar gelukkig kon ik daarna naar huis rijden.”

ForTwo scoort boven verwachting

De Smart werkt de rollenbanktest feilloos af. Chef Ghisbert van Ginhoven moet even een zekering demonteren, omdat de Smart te kort is voor twee rollen. Maar dan klimt de auto naar een zeer gezonde 98 pk en 151 Nm. Missie geslaagd!