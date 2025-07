Dat er bij deelnemers van Klokje Rond kans is op recidive juichen wij van harte toe. Neem Wim Masselink. Tien jaar geleden hadden wij hem en zijn Opel Vectra diesel met vijf ton op de teller te gast. Niet veel later was de Vectra defect en stapte Wim over op Skoda. Dat bleek een goede keuze.

Een ruimere is er niet

Met zijn 100 pk sterke Opel reed Wim Masselink tien jaar, hij is niet van het type ‘autohoppen’. Wat gebeurde er kort na de keuring voor onze rubriek? “Het laatste jaar dat ik ermee reed, vertoonde hij wel vaker wat kuren. De motor stotterde wat en soms viel de trekkracht helemaal weg. Dan zat er niets anders op dan even te stoppen, het contact uit te zetten en vervolgens opnieuw te starten. Niet echt wenselijk op de snelweg, maar gelukkig is dat nooit gebeurd. Tot een paar weken nadat ik bij jullie was voor de opnames. Het aan-uit-trucje werkte niet meer en ik wist dat het over en uit was. Na tien jaar en vijf ton mag dat ook wel, ik had er vrede mee. De brandstof in de tank was meer waard dan de auto.”

Wim wilde graag weer een grote stationwagon met veel ruimte op de achterbank en in de kofferbak. En weer een diesel, gezien het aantal kilometers dat hij jaarlijks rijdt. De keuze viel al snel op de Superb, want ja, een ruimere auto is er niet in die klasse. Wim is er dolblij mee. “Die 140 pk is een verademing na al die jaren in een Opel met 100 pk. Echt een wereld van verschil.” Niet zo lang na de aanschaf heeft hij hem zelfs laten chiptunen naar 170 pk. “Niet omdat het per se nodig was, maar gewoon omdat het kon. Het was niet zo duur en ik had er wel vertrouwen in. Maar eerlijk gezegd merk ik er niet zo heel veel van, want na die Vectra voelde deze Skoda toch al heel snel. In Duitsland heb ik de topsnelheid geprobeerd: bijna 220 km/h op de teller.”

Lage roetuitstoot

Met de keuze voor een Superb deed Wim in beginsel niets fout, al wist hij op dat moment niet dat er een zogeheten sjoemeldiesel onder de kap lag. “Ik moet eerlijk zeggen dat ik mij daarover geen seconde druk heb gemaakt.” Het was destijds uitgebreid in het nieuws en er volgde via de importeur een terugroepactie. “Wat er precies is veranderd, weet ik niet, maar hij is nog steeds lekker zuinig en vlot. En qua reparaties alleen maar de normale dingen. In tien jaar tijd heb ik bijna de aanschafprijs aan onderhoud uitgegeven. Dat was bij de Vectra net zo.”

Nu de Skoda wat op leeftijd begint te komen en de kilometers vorderen, stijgen de kosten, zo bespeurt Wim. Twee jaar geleden was het roetfilter aan de beurt en eerder dit jaar de achterveren. Ondertussen loopt keurmeester Tim de Leeuw met zijn lampje onder de Skoda en richt zijn aandacht op dat roetfliter. “Ik hoorde tijdens het accelereren een fluitend geluid en zie nu waar dat vandaan komt. Er is een lekkage tussen het roetfilter en de turbo. Het is geen origineel filter en er is wat kunst- en vliegwerk verricht bij de montage. Daarom hebben wij er bij Carrec voor gekozen om alleen nog maar originele roetfilters te monteren, gezien enkele slechte ervaringen in het verleden.” Toch is Tim heel benieuwd naar de uitstoot en gaat de TDI even aan de deeltjesteller bij de apk-garage aan de overkant van de straat. De waarde zit ver beneden de norm, dus dat valt alles mee.

Veel snelwegritten

Het is niet zo verwonderlijk dat de Skoda door de jaren heen wat averij heeft opgelopen. Zo is hij tot twee keer toe van achteren aangereden. Als je goed kijkt, kun je dat zien aan de verschillende naden bij de achterklep links en rechts. Verder valt op dat het rechter voorspatbord een paar vouwen heeft. “Een jaar of vijf geleden sprong er een ree voor de auto, ontwijken kon niet meer. De koplamp was stuk en er was wat schade aan het plaatwerk. Dat hebben we zo goed en zo kwaad als dat gaat hersteld.”

De deuk in de dorpel links is Wims eigen schuld. “Ik wilde de Superb opkrikken vanwege een lekke band. Blijkbaar zat die krik niet goed, want de auto viel er vanaf. Domme pech. Laatst moest ik voor het eerst in al die jaren koelvloeistof bijvullen, dus misschien zit er ergens een lek.” Dat lekje heeft Tim al ontdekt; het zou de waterpomp kunnen zijn. De condensor van de airco lijkt ook zijn langste tijd te hebben gehad, niet verwonderlijk na tien jaar.

Dat de turbo, de koppeling en het dubbelmassavliegwiel het al zo lang volhouden, verdient een pluim en zegt ook iets over de rijstijl van Wim. “De meeste ritten zijn op de snelweg, het is 85 kilometer naar mijn werk. Ik wil in elk geval de stand van de Vectra verbeteren, dat moet wel lukken. Daarna mag het wel een maatje kleiner, zoals een Octavia. Maar stiekem denk ik ook aan een pick-up. Met die moderne auto’s vol schermen heb ik niets, doe mij maar lekker analoog. Wat mij betreft rijd ik de Superb helemaal op.”

Eigenaar Skoda Superb

Naam Wim Masselink

Bouwjaar 1968

Woonplaats Woudenberg

Beroep Radio engineer 4G en 5G mobiele netwerken

Eerste auto Ford Taunus

Vorige auto Opel Vectra

Wat zou je aan je auto willen veranderen? “Multimediasysteem.”

Wat is je langste reis met deze auto? “Naar Genua.”

Wat mankeert er aan de Skoda Superb?

Af en toe melding verlichting. Hiervan staan ook storingen opgeslagen.

Lijkt gechipt te zijn. Voelt sneller aan dan standaard.

Trilt tijdens rijden op snelheid en tijdens remmen.

Zodra de turbo op druk komt, is er een fluitend bijgeluid hoorbaar. Dit is afkomstig van een lekkage tussen het roetfilter en de turbo.

Schokdempers voelen wat slap aan.

Logo voorop ontbreekt.

Vuil in de koplamp rechts; hier zit de stofkap niet goed.

Roetfilter is een imitatie-exemplaar met een slechte pasvorm. Valt nog wel binnen de voorgeschreven waarden van de deeltjesmeting.

Koelwaterpeil staat onder minimaal, lekkage bij distributie.

Bodemplaatbevestiging is niet meer origineel.

Handremkabel rechtsachter zit niet goed vast (hersteld).

Kap rechtsachter ontbreekt. Kleine schade aan de dorpel.

Airco-condensor heeft erg veel beschadigingen door steenslag. Airco suist ook.

Wiel linksachter heeft een slag.

Remmen achter worden wat minder.

De mening van Carrec Technocenter