Skoda Octavia Combi RS 230 (2015) - Op de Rollenbank

België levert ons altijd prachtige dingen. Bier, stoof, mayonaise, uitgeverijen en een Skoda Octavia Combi RS met 230 pk. Die kwam in februari 2018 ons land in en Tim van der Schaft uit Soesterberg schafte hem vorig jaar maart aan. Hij hoefde er niet lang over na te denken.

Tim van der Schaft heeft HTS Autotechniek in Arnhem gedaan. Je kunt hem gerust bestempelen als bovengemiddeld geïnteresseerd in auto’s. Hij houdt wel van leuke modellen, met pit of met een gespleten persoonlijkheid. Hij ging op zijn gemak op zoek. Subaru vond hij interessant, maar ook een Lexus CT 200h stond op zijn lijstje. Op zijn cv tot dusver staan een Suzuki Swift Sport, een BMW 323ti en … een Skoda Octavia RS uit 2004. Jazeker, dat was de eerste vingeroefening van de Tsjechen om met deze auto de sportieve toer op te gaan. Deze wat hoekige Octavia had een voorname grille en de achterlichten van een Passat. Hij had een 1,8-liter motor met twintig kleppen en 180 pk. Al met al is het niet zo vreemd dat Tim toch weer thuiskwam met een nieuwere RS. In het dagelijkse leven werkt hij ook met auto’s, maar dan van die grote met heel veel stoelen; hij werkt bij de importeur van Evobus.

Skoda Octavia RS heeft twee gezichten

Hoe zit dat met die gespleten persoonlijkheid, Tim? “Hij heeft twee gezichten. Het is feitelijk een brave en zeer praktische ­gezins- en zakenauto. Trap het gaspedaal in en hij verandert in een snelle rijders­auto.” Tim doet er alles mee, zoals stadsverkeer, woon-werkverkeer en vakantie naar Kroatië. Hij haalt desondanks een gemiddeld verbruik van 1 op 12. Op lange afstanden gaat het zelfs richting de 1 op 14.

Stage 2 gechiptuned

Deze Octavia is onder handen genomen. Hij is ‘stage 2’ gechiptuned. “Dat maakt het nog een slagje leuker, want hij voelt nu nog sneller aan. Hij is in België naar de pk-winkel geweest. maar hoeveel vermogen hij exact heeft, weet ik niet”, aldus Tim. Zoals gezegd haalt hij niet de hele tijd alles uit de kast. “Het is gewoon lekker om die boost aan power aan boord te hebben. Ik vind het heel tof dat die 230 in tegenstelling tot de 220 een goed geluid voortbrengt. De versie met 220 pk is te stil naar mijn zin. Deze 230 geeft wat meer beleving.”

Deze Octavia RS heeft wel een sper

In 2015 stapte AutoWeek in een duurtest-Skoda Octavia Combi RS met 220 pk en reed daar 21.000 km mee. Het gemiddeld verbruik bedroeg toen 1 op 12 (net als Tim nu), géén olieverbruik, gave prestaties met een top van 242 echte kilometers per uur en een sprinttijd van 0 naar 100 van 6,6 seconden. Dat was zelfs sneller dan de fabriek destijds opgaf. Onze conclusies waren: lekker gretig, lekker praktisch, maar jammer dat er geen sperdifferentieel op zit. O ja, we vonden hem niet echt goedkoop met een aanschafprijs van 40 mille. Onze Tim nam die 230 nou juist vanwege het geluid. ­Bovendien heeft de 230 wél een ­mechanisch sperdifferentieel.

Opnieuw rollenbankmeting Octavia RS met 300 pk

We gaan deze Skoda van Tim laten brullen om te kijken waar hij staat. Een 230 hebben we niet eerder gehad, wel redelijk recent een RS 220. Ook die was onder handen genomen en die kwam tot een fraaie 317 pk. Daaraan kunnen we vandaag niet tippen, maar van 230 pk naar een mooie, ronde 300 pk is natuurlijk prima. Het koppel is met maar liefst 420 Nm ronduit indrukwekkend. Tim is tevreden. “Ik heb hieraan een lekker rijdende, sterke en praktische allrounder. Dit is ­uitstekend, wat mij betreft.”