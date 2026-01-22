Michel Berghuis uit Dronten vond een plug-in hybride een mooie aandrijflijn, tussen benzine en elektrisch in. Hij stekkert al ruim tweeënhalf jaar tevreden in een Race Blue gespoten Skoda Octavia Combi iV RS. Dat hij er twee jaar op moest wachten, kon hij van tevoren ook niet weten.

Geduld is een schone zaak

Michel legde in zijn Skoda Octavia zijn eerste elektrische kilometers af. Zijn vorige auto was een Mercedes-Benz CLA Shooting Brake uit 2018. Je zou kunnen zeggen dat een Octavia ten opzichte daarvan een stap achteruit is. Maar niet als dat de rappe RS plug-in hybride is met een systeemvermogen van 245 pk.

Maar leg eens uit Michel, hoe kan het dat je maar liefst twee jaar op die blauwe rakker moest wachten? “Ik had hem in eerste instantie besteld in de kleur Steal Grey, maar de bestelling was te laat doorgekomen en dus werd het Race Blue.” Dat was in de coronatijd, toen onder meer chiptekorten de auto-industrie parten speelden. “Vervolgens ontstond er brand in de fabriek waar ze de deurpanelen voor deze Octavia maken. Hierna begon de oorlog in Oekraïne en konden de kabelbomen niet worden geleverd. En daar kwam weer een materiaaltekort bovenop voor de productie van de accu.”

Om niet twee jaar zonder auto te zitten, mocht hij alvast warm rijden in twee milder gemotoriseerde Octavia’s, een 1.0 TSI en een 1.5 TSI. Maar volgens Michel rijdt de RS comfortabeler dan de twee TSI’s. “Ik rijd er al 92.500 kilometer met veel plezier in, vooral zakelijk. Je ziet ‘m ook niet vaak in Race Blue.” Het mag dan wel een RS zijn, uiterlijk vertoon staat boven sportief rijgedrag bij de Drontenaar. “Ik ben wel een doorrijder, maar geen racer.” Om de beloofde gecombineerde actieradius van 1.200 tot 1.300 kilometer te halen, moet je wel fanatiek stekkeren. Zeker als je wekelijks 800 kilometer aflegt.

Dat stekkeren doet Michel dan ook, altijd aan openbare laadpalen of op zijn werk. “Als die bezet zijn, gaat ‘ie thuis in de garage aan de 32V-stekker. Doordeweeks helemaal vol en in het weekend tot 80 procent.” Erg snel gaat dat alleen niet; aan de paal kan het met maximaal 3,7 kW en snelladen is per definitie niet mogelijk. Van helemaal leeg naar 100 procent duurt zo’n drieënhalf uur. Dat gaat bij een elektrische auto sneller. Michel ziet volledig elektrisch rijden ook wel zitten. “Maar het bereik moet zeker 600 kilometer zijn en hij moet voldoende ruimte bieden.”

Voorzichtig ingeschat

Toen de allround IT’er voor het eerst in zijn plug-in stapte, bedroeg de volledig elektrische actieradius nog 60 kilometer in de zomer en 45 in de winter. Dat is nu zo’n tien kilometer minder. Maar als het een beetje meezit, wordt de 76 kilometer lange rit naar het werk half op stroom afgelegd. “Het stekkeren valt me alles mee”, aldus Michel. “Ik had verwacht dat ik me eraan zou storen, maar gaandeweg raak je eraan gewend. Je staat alsnog elke anderhalve week aan de pomp, maar dat is minder dan bij een brandstofauto.” Hij verwacht dat er nog zo’n 80 procent capaciteit over is.

“We zien bij plug-in hybrides heel wisselende resultaten”, zegt Marcel van Renselaar van Aviloo. “Als je het maximale uit de accu wilt halen, rijd je korte afstanden volledig elektrisch en grotere afstanden op de verbrandingsmotor.” Die 80 procent blijkt voorzichtig ingeschat door Michel, want op het certificaat staat toch echt 91 procent. Volgens Marcel een heel nette score. Dat levert een tevreden stekkeraar op, die als zijn leasecontract in de loop van dit jaar afloopt, zin heeft om in een volledig elektrische Zeekr 001 te stappen. Die komt aardig in de buurt van die gewenste 600 kilometer. We zien je over een paar jaar graag terug, Michel!

Resultaat Skoda Octavia Combi iV RS

Had (netto) 9,5 kWh

Heeft 8,63 kWh

State of health 91 %

De plug-in hybride Octavia is er sinds 2020, vroege exemplaren die nu als occasion te koop staan hebben bijna allemaal behoorlijk wat kilometers op de teller.