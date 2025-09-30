Skoda Octavia 2.0 TDI – 2015 – 405.904 km - Klokje Rond

Liever een sedan

Met de aanschaf van zijn Skoda Octavia 2.0 TDI in 2018 deed Eric financieel een goede deal. Voor minder dan de helft van de nieuwprijs werd hij de eigenaar van een drie jaar jonge Octavia met een lekker dikke diesel en flink wat opties. In de occasionmarkt van nu krijg je dat niet meer voor elkaar en betaal je soms voor een auto van vijf jaar oud nog steeds de helft van de nieuwprijs, afhankelijk van merk, model en kilometerstand. Het feit dat het geen Octavia Combi is, zal ook van invloed zijn geweest op de prijs.

“Ik ben meer van de sedan, vandaar ook die Jetta als vorige auto. Laatst heb ik uit pure interesse een proefrit gemaakt met een BMW 3-serie Touring. De kofferbak en het interieur zijn aanzienlijk minder ruim dan in mijn Skoda. Maar man, wat reed die auto fantastisch! Als inruilprijs bood de handelaar mij €4.000. Ik denk dat ik dat over een jaar ook nog wel krijg of misschien iets minder, maar veel afschrijving heb ik niet meer. Alle reden om gewoon door te rijden. Bovendien zou ik niet weten wat ik anders moet, als het gaat om ruimte, verbruik en prijs.” Daar heeft Eric een punt, want op dat vlak is Skoda zo ongeveer heer en meester. De enige auto die deze Octavia nog kan overtreffen is een Superb. Maar laten we niet op de zaken vooruit lopen, eerst maar eens afwachten wat keurmeester Joep Schuurman te vertellen heeft.

Roetfilter nog top

Die is net terug van zijn proefrit en parkeert de Skoda naast de deeltjesteller, het nieuwste stukje speelgoed in de werkplaats van Carrec. “Een duur apparaat, maar feitelijk kunnen we niet zonder. Voor een aankoopkeuring van een diesel is de meting van de roetdeeltjes essentieel. Immers, een nieuw roetfilter kan al snel duizenden euro's kosten. Dat is cruciale informatie en kan een auto maken of breken”, horen we van Joep. Inmiddels zit de snuffelaar in de uitlaat van de Octavia en even later laat het meetapparaat een waarde zien die ver beneden het wettelijke maximum ligt. Sterker nog: de hoeveelheid roetdeeltjes die deze diesel uitstoot, is echt minimaal. Eric kijkt opgelucht.

“Ja, dat gaat soms toch door je hoofd, zo’n roetfilter dat de geest geeft. Wat te doen als er een nieuwe in moet? Of wat als je de injectoren moet vervangen? Ik merk dat de motor iets rauwer loopt na een koude start, maar dat is dan ook alles. Rook zie ik er nooit uitkomen en hij verbruikt heel weinig olie. Eerder, toen ik om de 30.000 kilometer een beurt liet doen, kreeg ik na 25.000 kilometer de melding dat er een litertje bij moest. Nu ga ik om de 15.000 kilometer en hoef ik nooit olie bij te vullen.”

Verkeerde bandenkeuze

Joep rijdt de Skoda naar de hal waar onze keuring altijd plaatsvindt en meteen valt op hoe mooi de tien jaar oude auto blinkt. “Hij is vorige week helemaal gepolijst, ik wilde netjes voor de dag komen vandaag. Helaas is er hier en daar nog een kleine schade, daar ontkom je niet aan in de dagelijkse praktijk.” Een blik in het interieur leert ons dat we hier met een behoorlijk complete uitvoering te maken hebben. Zelfs een geluidssysteem van het merk Canton ontbreekt niet, inclusief subwoofer. Ook dat is Skoda: veel waar voor je geld. Joep heeft weinig aan te merken op de techniek en ook aan de onderkant is er geen reden tot zorgen. Nou ja, behalve een kleine olielekkage. Precies op een rubber koelslang, die daardoor is gaan opzwellen.

Opvallend is de semi-onafhankelijke achterwielophanging, waar een vergelijkbare Golf multilink heeft. De lage aanschafprijs moet ergens vandaan komen. De banden van het merk Master Steel vallen niet in de smaak bij Joep en ook Eric is er niet tevreden over. “Ik wist al dat Joep er iets van zou gaan zeggen. De volgende keer toch maar een bekend merk, deze banden slijten best hard en maken nu al herrie. Maar verder ben ik na vandaag heel tevreden en rijd ik lekker door. De volgende distributieriem is bij 570.000 kilometer, dat is mijn doel.”

Eigenaar Skoda Octavia

Naam Eric Louwes

Bouwjaar 1995

Woonplaats Heerenveen

Beroep Werkzaam voor de overheid

Eerste auto Volkswagen Polo uit 1995

Vorige auto Volkswagen Jetta uit 2007

Wat zou je aan je auto willen veranderen? “Alle kleine schades laten herstellen.”

Wat is je langste reis met deze auto? “Naar Toscane.”

Onderhoudshistorie

Een koplampsproeier was kapot in 2018 en is onder garantie vervangen. Bij 170.000 km (2018) zijn de distributieriem en multiriem onder garantie vervangen vanwege gepiep bij een koude start. Tot 300.000 km is de Skoda door de dealer onderhouden en daar kreeg hij om de 30.000 km een beurt. Op de banden en een defecte elektrische waterpomp na waren er geen kosten. Vanaf circa 300.000 km is het onderhoud uitbesteed aan een vriend met een eigen garage.

Maart 2020: trekhaak gemonteerd

Juni 2023: remblokken en schijven

November 2023: grote beurt

Maart 2024: multiriem, distributieriem en schokdempers vervangen

September 2024: kleine beurt

April 2025: grote beurt

Mei 2025: apk, airco service en drukregelaar airco vervangen plus banden

Augustus 2024: koelvloeistofslang vervangen

Wat mankeert er aan de Skoda Octavia?

Positionering van de versnellingspook klopt niet helemaal (kwestie van afstelling)

Er zit een coating op de voorruit die de werking van de ruitenwissers minder goed maakt (kwestie van reinigen)

De ruitensproeier achter werkt niet

De banden maken herrie

De remvloeistof is oud

De aircocondensor is versleten

Er zweet/lekt wat olie waardoor in ieder geval een koelwaterslang is aangetast

De mening van Carrec Technocenter

“Deze Octavia is in prima staat. Wel heb ik het idee dat er zo min mogelijk geld aan wordt uitgegeven, gezien de banden, de remvloeistof en uitspraken over zeer lage kosten. Als deze lijn wordt voortgezet denk ik dat het triest afloopt met de Skoda.”