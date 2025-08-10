Skoda Kodiaq versus Superb Combi: twee zielen, één hart

Lange tijd had Skoda geen elektrische auto in het gamma, nu heeft het er twee en over een paar jaar zelfs minimaal vijf. Als volledig elektrisch je te ver gaat, maar je wilt wel alle ruimte, dan kun je voor de plug-in hybride Superb of Kodiaq gaan. Die lijken op papier gelijk, maar ze hebben totaal verschillende karakters.

Skoda is binnen de Volkswagen Group de afdeling voor wie graag veel krijgt voor relatief weinig geld, maar een budgetmerk is het allerminst. Een moderne Skoda is volgeperst met technisch vernuft, dat je ook bij andere merken van het moederbedrijf vindt. Kijk maar eens naar de al dan niet mild-hybride benzinemotoren die je niet alleen in Skoda’s, maar ook in Volkswagens en zelfs Audi’s aantreft. Of kijk maar eens naar het platform en de aandrijflijnen die je onder de volledig elektrische SUV’s van Skoda aantreft.

Tegenwoordig lijkt de aandacht ook in het modellenoffensief van Skoda vooral uit te gaan naar de EV’s. De Enyaq en Enyaq Coupé zijn grondig gefacelift en hebben binnen het merk verkooptechnisch steun gekregen in een kleinere afgeleide daarvan: de Elroq. Volgend jaar verschijnt er een volledig elektrisch alternatief voor de Kamiq. Daarnaast komt er een elektrische SUV met zeven zitplaatsen boven de Enyaq én werken de Tsjechen aan een heus elektrisch equivalent van de Octavia Combi. Lang niet iedereen zit immers op een elektrische auto te wachten. Dat weet Skoda als geen ander. De oplossing luidt: een plug-in hybride aandrijflijn.

Breed gedeeld

Plug-in hybrides zijn niets nieuws voor de Tsjechen. De vorige generatie Octavia was er al met een stekker, evenals de Superb. De Kodiaq was tot voor kort echter nooit met een oplaadbare accu verkrijgbaar. Die plug-in hybride Kodiaq kennen we door en door: hij maakt immers al maanden deel uit van onze duurtestvloot. Hij heeft een 150 pk en 250 Nm sterke 1.5 viercilinder turbomotor, een elektromotor van 115 pk en 330 Nm en brengt een gecombineerd vermogen van 204 pk en 350 Nm op de been. Dit elektromechanische samenspel doet bij veel auto’s van de Volkswagen Group dienst. Van de Golf, de Tiguan en de Passat tot de Skoda Superb. Ze hebben die aandrijflijn allemaal en ‘die andere’ Tsjechische ruimtereus dus ook.

De Superb en Kodiaq zijn van dezelfde leg en zijn dus allebei overladen met een frisse, scherpe designtaal. Die is minder minimalistisch dan de Modern Solid geheten huisstijl die de Elroq introduceerde, maar het tweetal oogt er lekker no-nonsense mee. Stoer, maar zonder de uiterlijke tierelantijnen die een model in de lifestylehoek plaatsen. De Kodiaq en Superb delen hun platform, hebben dezelfde aandrijflijnen, stammen uit dezelfde (design-)periode en zitten ook nog eens met hun prijskaartje dicht op elkaar. Maar ondanks die sterke overeenkomsten verschillen ze enorm van elkaar.

Prijzenswaardig

Niets ten nadele van de Kodiaq, maar de Superb Combi is als een ijsfrisse bries op een hete zomerdag. Het model is, zeker als Combi, een lel van een D-segmenter in een wereld die wordt gedomineerd door SUV’s die veelal als alternatief voor auto’s van een klasse lager fungeren. Dat er nog zoiets als een Superb bestaat is prijzenswaardig. Dit deel van de markt is zo langzamerhand bijna volledig kaal geërodeerd door al dan niet elektrisch aangedreven SUV’s en cross-overs.

Het ‘lage’ van de Superb Combi die naast onze duurtest-Kodiaq aantreedt, speelt een bepalende rol in zijn karakter. Vooropgesteld: hij is net als de 4,76 meter lange Kodiaq vooral een goedmoedige lobbes, maar wel eentje die van beweging houdt. Nog voordat je een kilometer in de Superb Combi hebt afgelegd, voelt hij anders aan. Je zit relatief laag en desgewenst kun je de bestuurdersstoel zo afstellen dat je geen centimeter motorkap meer in je zichtveld hebt. In de Kodiaq zit je niet alleen hoger boven het asfalt, maar ook hoger in de auto.

De lagere zit sluit naadloos aan bij het dynamischere karakter van de Superb Combi. Dat karakter wordt niet bepaald door de prestaties in rechte lijn. Hij bereikt in 8,1 seconden vanuit stilstand de 100 km/h en is daarmee slechts verwaarloosbaar rapper dan de Kodiaq (8,4 s). De Kodiaq voelt zeker niet als een natte zwabber, maar de Superb Combi betrekt je simpelweg meer bij het rijden.

Dat komt in deze test vooral tot uiting door de lijvigheid van zijn broer. De Superb Combi is met zijn wagenlengte van 4,9 meter weliswaar 14 centimeter langer dan de Kodiaq, maar weegt wel mooi een kleine 60 kilo minder. Ongeacht de gekozen rijmodus, volgt de Combi je stuurbewegingen gewilliger. Daarbij uiteraard geholpen door de lagere bandwang, maar vooral doordat er zich nou eenmaal minder gewicht hoeft te zetten.

Dat gewicht ligt bij de Superb Combi ook nog eens veel dichter boven het asfalt. De Kodiaq torent immers bijna 18 centimeter boven de Superb Combi uit. Écht sportief is de Combi ook niet, maar hij is minder afstandelijk en bovenal directer dan de Kodiaq. Jaag de Super Combi fanatiek de bocht in en je merkt dat het gewicht de achteras bespeelt. Net als bij de Kodiaq moeten de voorwielen van de Superb Combi zo nu en dan hun meerdere erkennen in het asfalt, met onderstuur en bij wegrijden soms spinnend rubber tot gevolg. De Kodiaq geeft je nog wat meer dan de Superb Combi het King of the Road-gevoel, waarbij je met riant zicht rondom boven de gemiddelde medeweggebruiker uittorent. Alles heeft zijn prijs.

Zuinig zat

Over de prijs gesproken: die is niet bepalend of je een Kodiaq boven een Superb Combi verkiest of vice versa. Bij gelijke motorisering en uitvoering is het prijsverschil met € 1.000 – in het voordeel van de Superb Combi – relatief verwaarloosbaar en vallen ze voor de fiscus in dezelfde gewichtsklasse. Tijdens onze test benaderen we met de hoger in het Skoda-gamma gepositioneerde Superb de opgegeven elektrische actieradius bijna. Met veel snelwegkilometers persen we 133 kilometer uit de 19,7-kWh accu. Met de Kodiaq nemen we genoegen met een bereik van 114 kilometers. Minder dan de opgegeven 123 kilometer, maar één keer minder vaak snel optrekken en het verschil is al aanzienlijk kleiner.

Wat benzineverbruik betreft zitten de twee eveneens dicht op elkaar. Wel is de Superb met leeggereden accu en dus als HEV functionerende aandrijflijn minder dorstig. We noteren een verbruik van 5,6 l/100 km, terwijl de Kodiaq in deze vergelijking op een gemiddeld verbruik van 6,2 l/100 kilometer uitkomt. Een hogere auto betekent logischerwijs ook meer luchtweerstand.

De been- en hoofdruimte achterin is in beide Tsjechen simpelweg uitmuntend. Wie hier iets tekort komt, heeft onmenselijke proporties. Verschillen zien we wel verder achterin. De bagageruimte van de Kodiaq slokt 754 liter op, terwijl de Kodiaq Combi op 510 liter blijft steken. Daar komt bij dat je je dreumes achter in de Kodiaq dankzij diens hogere koets eenvoudiger in een kinderzitje kunt plaatsen, om maar eens wat te noemen.

De kosten bepalen hier geen winnaar. Je voorkeur voor een dynamischer aanvoelende auto, of het hebben van (kleine) kinderen, des te meer. Het gemak van de Kodiaq is groter, de prijs daarvoor betaal je in rijplezier.

We waarderen het als je wilt bijdragen door het bijhouden van de AutoWeek Verbruiksmonitor of door een gebruikersreview te schrijven waarin je jouw ervaringen met de auto deelt. Daarmee help je potentiële kopers echt vooruit!