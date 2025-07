Is de Skoda Kodiaq een SUV of een MPV?

Met de opmars van de SUV verdween met name de MPV’s razendsnel uit het straatbeeld. Hun rol wordt nu overgepakt door een handvol SUV’s. VW biedt de verlengde Tiguan Allspace en Seat de Tarraco. Kia heeft momenteel de elektrische EV9 als exorbitante uitschieter. Skoda’s alternatief op beide VW-equivalenten heet sinds 201: Kodiaq.

De Kodiaq is als alle Skoda’s pretentieloos. Hij doet niet aan imago, is klasseloos en daarom voor velen aantrekkelijk.

Dat zie je terug in de verkoopaantallen. Skoda verkoopt er zo’n 14.000 van. Hij is er in één carrosserievariant en biedt plaats aan zeven personen als je de derde zitrij erbij bestelt. De ruimte op de tweede zitrij is vorstelijk. Pubers zitten er riant op een fijne bank en ze kijken over de ruggen van hun ouders. Theaterzit heet dat. De achterste rij is geschikt voor maximaal twaalfjarigen, zij klauteren langs de tweede bank naar hun plek in het nest.

Ten opzichte van concerngenoot Tiguan zijn vering en demping comfortabeler afgestemd. Tot aan de facelift in 2021 kon je kiezen tussen diesels en benzinemotoren, de laatste al dan niet met de onmerkbaar in-en uitschakelende cilinders onder de noemer ACT.

Is ook deze Skoda lekker ruim?

Ja. Onze testauto is een ‘gewone’ uitvoering, een Style, met de extra stoelen die je onder de vloer kan wegklappen. En als je de tweede rij omklapt, heb je in een handomdraai een verhuiswagen. Probeer het maar uit. De Kodiaq is een zuivere gebruiksauto, nog meer dan de marktleider Tiguan.

Als je de Kodiaq op je lijstje hebt, doe je er goed aan te controleren of de vorige/eerste bezitter er zuinig op is geweest. Een rondje om de auto kan nooit kwaad. Richt je blik eens op de kunststof panelen onderaan de auto. Zijn die krasvrij? Is het plaatwerk onbeschadigd? Functioneren die handige uitklapbare carrosseriebeschermers zodra je een portier opent? En kijk ook eens rond de eventuele trekhaak of er beschadigingen zijn. Vervolgens open je de achterklep - al of niet automatisch - om te kijken of de bekleding in de bagageruimte (redelijk) krasvrij is. De kofferbakmat rult nogal snel. Ook een teken. Klap ook een achterste zitting om, om te controleren of alle bevestigingsbouten aanwezig zijn. In enkele Kodiaqs ontbraken die. Check ook de werking van de verschuifbare tweede bank.

Eenmaal voorin probeer je alle toetsen en touchfuncties. Vrijwel niemand klaagt over slecht werkende infotainment en navigatie. In sommige gevallen staken de zijruiten hun op- en neergaande beweging. Het schakelaarblok in het portier moet dan vervangd worden. En op forums wordt druk geklaagd over deurgrepen die afbreken van het deurpaneel en die niet los verkrijgbaar zijn. En dat bij een Skoda!

Hoe is het met de techniek?

De Kodiaq kreeg vrijwel hetzelfde motorenpallet als zijn soortgenoten van VW en Seat. Dit exemplaar heeft de 1.5 TSI motor uit de EA 211 familie voorzien van uitschakelbare cilinders. Je merkt er helemaal niets van als het systeem in werking treedt, zowel uit- als inschakelend. Tot op heden bestaan er geen klachten over. Deze generatie motoren doet zijn werk naar behoren. De distributie werkt storingsvrij, de riemen gaan 240.000 kilometer mee. De familie kent evenwel twee onhebbelijkheden: hun waterpomp gaat veel te kort mee. Een blik en reuk onder de motorkap kan dus nooit kwaad. De pomp zit echter wel verstopt, maar de zoete geur van koelvloeistof ruik je snel genoeg. Hem vernieuwen is geen makkelijke klus. De meeste specialisten en dealers hebben er intussen wel veel ervaring mee.

Tweede onhebbelijkheid kan - maar hoeft niet - voor te komen: de loslopende boutjes van de nokkenasversteller.

En verder?

Tot slot nog een paar algemene opmerkingen: alle huidige motoren hebben directe inspuiting, zowel diesel als benzine. Vervuiling door koolstof hoort er bij alle motoren bij. Veel korte trajecten vinden ze minder fijn, ze vervuilen versneld. Bij diesels kunnen de roetfilters verstoppen en er kunnen EGR-problemen opdoemen. Een oranje motorlampje betekent geen groot onheil, maar noopt wel tot een bezoek aan de garage. Sommige gebruikers klagen over olieverbruik tussen beurten. Een motor verbruikt altijd een beetje olie. Het is dus niet abnormaal dat je tussen de beurten door een half litertje moet bijvullen.

Wat zijn aandachtspunten van de Skoda Kodiaq?

Als een Kodiaq met DSG je voorkeur heeft, concentreer je op de schakelmomenten van de bak. Die kan mettertijd minder soepel zijn werk verrichten. Boven zijn er meldingen van ‘schokkend wegrijden’. Dat heeft te maken met de DSG-computer, die de automatische parkeerrem te laat lost. Iets om uit te proberen als je aan je proefrit begint.

Het iets te roestige subfame van de achterwielophanging is nog het meest opvallende minpunt aan deze Kodiaq. Veel valt of staat echter waar hij zijn tijd heeft doorgebracht. Tevens opvallend zijn de niet voorkomende geluiden uit de bewegende delen van de wielophanging: bij de Tiguan en de Golf komen kreunende geluiden veelvuldig voor. Bij de Kodiaq schitteren die door afwezigheid.

Wat bracht de Duitse duurtest?

De duurtest bij onze collega’s in Duitsland doorliep de Kodiaq zonder veel malheur. Hun luxueuze 4x4 met DSG en Columbus-navigatie en infotainment kreeg de handen op elkaar als perfecte ‘lademeister’ en gezinsauto. Een marter kreeg de Kodiaq op de knieën door een turboslang door te knagen en de computer van de verstelbare schokdempers legde het loodje. Een veel voorkomende kwaal kwam ook op hun duurtester voor: de startknop waarvan de contacten ondeugdelijk waren verbonden waardoor de Skoda zich willekeurig liet starten. En toen de auto uit elkaar werd gehaald kwam een lekkende uitlaatspruitstukpakking aan het licht.

Moet ik een Skoda Kodiaq kopen?

Kun je met een gerust hart een Kodiaq aanschaffen? Ja, hoor dat kan. Natuurlijk, de ene Kodiaq is de andere niet. Veel hangt af van de compassie van je voorganger. Dus geef je ogen en oren de kost. En in dit geval ook je handen. Om alle knopjes te testen.