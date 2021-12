Skoda Enyaq iv 80x - Eerste rijtest

De Enyaq is op dit moment de bestverkopende Skoda in Nederland. Het Tsjechische merk breidt het aanbod langzaam uit. We reden met de iV 80x, die vanwege zijn extra elektromotor een heuse 4x4 is.

Skoda heeft met de Enyaq een ware verkooptopper in huis. De auto staat in de bovenste regionen van de 2021-hitlijsten en verslaat met gemak zijn halfbroers van Volkswagen, de ID.4 en ID.3, die al een paar maanden langer leverbaar zijn. Dat succes is niet zo verwonderlijk, want Skoda zette een ruimere en mooier afgewerkte auto in de markt dan VW zelf. Tot nu toe zijn alleen nog maar de Enyaq iV 60 en iV 80 geleverd, waarbij de getallen losjes verwijzen naar de batterij­capaciteit van 58 respectievelijk 77 kWh. Deze types hebben achterwielaandrijving en binnenkort komt daar een iV 80x bij, met vierwielaandrijving. We maken met dit model kennis tijdens de jurydagen van het Duitse ‘Goldene Lenkrad’. Dat hij in de prijzen zou vallen, kunnen we dan nog niet be­vroeden. Het geeft ons de gelegenheid alvast de vierwielaandrijver te beproeven.

Extra motor

De Enyaq staat op het MEB-platform van de Volkswagen Group, dat wordt gebruikt voor tal van modellen. Naast de Enyaq zijn dat de Volkswagens ID.3 en ID.4, de Audi Q4 e-tron en de Cupra Born. Het is een bouwblokkensysteem, waarbij de batterijgrootte en het aantal motoren kan variëren. De batterijcapaciteit van de Enyaq iV 80x is gelijk aan die van de gewone 80, maar behalve een motor op de achteras heeft hij er ook nog eentje op de voorwielen. Het vermogen gaat daarmee van 204 pk naar 265 pk – en binnenkort komt er nog een 299 pk-variant bij die RS mag heten. Dat is min of meer het Tsjechische equivalent van de zojuist geïntroduceerde Volkswagen ID.4 GTX.

We rijden de vierwielaangedreven Skoda in Sportline-trim, die ten opzichte van andere uitvoeringen onder meer een verlaagd onderstel heeft en bovendien is voorzien van tegen meerprijs verkrijgbare 21-inch

wielen. Deze Enyaq voelt dus sowieso al strakker aan dan de op comfort afgestemde ‘gewone’ versies. De aanwezigheid van die extra krachtbron blijft niet onopgemerkt. De gewone 80 is heus wel vlot, maar de ‘x’ is veel pittiger. Het verschil in vermogen is maar liefst 60 pk. De versnelling is duidelijk enthousiaster en hij reageert feller op het stroompedaal. Bij afremmen merk je vanzelfsprekend dat het een zware auto is; de 80x weegt ongeveer 120 kg meer dan de reguliere 80, waarmee het totaalgewicht net onder de 2.200 kg blijft. Er mag dan wel Sportline op deze auto staan, maar afgetraind is een elektro-SUV uiteraard niet, hoewel hij op het circuit nog verrassend vermakelijk is om mee te rijden. Hij is ook niet zwaar op de hand. Bovendien is hij iets minder onderstuurd dan de versies met achterwielaandrijving.

Efficiënt

Wie gaat stampen met deze Skoda ziet de batterij natuurlijk snel leeglopen, maar in dagelijks verkeer is hij redelijk efficiënt. De 80 gebruikt gemiddeld 16,7 kWh per 100 km, de 80x staat met 17,4 kWh per 100 km ietsje onzuiniger in de WLTP-boeken. Dat heeft gevolgen voor de actieradius, die bij de vierwielaandrijver blijft steken op 496 km, tegenover de gebruikelijke 510 km voor het achterwielaangedreven type. In werkelijkheid liggen die getallen vanzelfsprekend iets lager, afhankelijk van het seizoen en de bestuurder. De Skoda Enyaq 80x heeft een vanafprijs van € 52.790, ofwel € 2.100 extra voor de 60 pk erbij en aandrijving op de voorwielen. We willen niet in iemands portemonnee kijken, maar de investering is zonder meer de moeite van het overwegen waard.