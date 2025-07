Skoda Enyaq iV 80 - 2020 - 73.206 km - Accudegradatietest

Rob Vervoort was in 2021 toe aan een nieuwe auto van de zaak, waarbij zijn oog viel op de Skoda Enyaq. Duurzaamheid, een gunstige bijtelling en ruimte voor zijn kinderen waren doorslaggevende factoren. Hoe is de accu er na meer dan vier jaar aan toe?

Duurzaam

Rob Vervoort uit Den Bosch rijdt voor zijn werk relatief veel kilometers, waarmee een auto van de zaak geen overbodige luxe is. “Vanaf het moment dat ik begon met werken, heb ik al een leaseauto. Daarbij ben ik altijd gedreven door bijtelling, dus ik heb van alles gereden. Er zit niet echt een rode draad in, wel heb ik nooit meer dan één auto van hetzelfde merk gehad.” In het verleden passeerden onder andere een Ford Focus op diesel, een Volkswagen Passat GTE en een Honda Civic Hybrid de revue. Vijf jaar geleden begon Rob voor zichzelf als interim-manager en consultant in de publieke sector.

In 2021 was het tijd voor een nieuwe auto van de zaak, voor Rob stond toen al vast dat hij de stap wilde maken naar elektrisch rijden. “Ik vind dat als je de middelen hebt, je iets moet doen met duurzaamheid. We wonen bijvoorbeeld al in een nieuwbouwwoning met zonnepanelen en een warmtepomp.” Naast het duurzaamheidsaspect en de bijtelling speelde er nog een ander aspect mee; de auto moest ruimte bieden aan twee jonge kinderen. Uiteindelijk viel de keuze op een demo-model van de Skoda Enyaq met zo’n 4.000 kilometer op de teller. Rob kocht de EV bij een bedrijf in Friesland, dat dit model importeerde vanuit Tsjechië. “Het waren modellen van de eerste lichting uit 2020, waardoor ze in Nederland nog onder een gunstige bijtelling vielen.”

Kleine ongemakken

Na 73.206 kilometer heeft Rob nog geen serieuze problemen gehad, wel schrok hij van de slijtage van de achterbanden. “Toen ik de auto net had gekocht, werkte ik in Tilburg. Ik reed dan binnendoor over een weg met veel stoplichten en elke keer wilde ik als eerste weg zijn. Mijn banden waren toen na 8.000 kilometer op. Op die manier werd het een dure hobby, dus sindsdien doe ik iets rustiger aan.” In het begin laadde Rob op tot 100 procent, maar inmiddels is hij zuiniger op zijn accu. “Op aanraden van de fabrikant kies ik er bewust voor om tot 80 procent op te laden, daar is de bijbehorende app tegenwoordig ook op ingesteld. Verder kom ik bijna nooit onder de 20 procent en gebruik ik alleen een snellader op vakantie.”

Volgens Rob heeft zijn Skoda vanaf de aanschaf geen bereik ingeleverd, maar haalt hij nooit de opgegeven WLTP-actieradius van 544 kilometer en hebben de buitentemperaturen veel invloed. “Als ik in de zomer oplaad tot 80 procent, dan kan ik volgens de Enyaq 350 tot 360 kilometer rijden. In de winter kom ik uit op 280 tot 290 kilometer. Ik heb nooit eerder elektrisch gereden, maar ik vind het best een groot verschil.”

Naar tevredenheid

Marcel van Renselaar van Aviloo heeft het verlossende woord over de staat van de accu. “De Skoda Enyaq scoort in de test 94 procent, een keurige uitslag voor een vier jaar oude EV met deze kilometerstand. In de praktijk houdt het bereik op bij iets meer dan driehonderd kilometer, bij deze auto is dat netjes.” Marcel heeft nog een compliment over het laadgedrag van Rob: “Zo langzaam mogelijk opladen tot 80 procent is het allerslimste om te doen, daarmee rek je de levensduur van de accu. Een kanttekening daarbij is overigens wel dat er bij langzaam laden meer sprake is van laadverlies.” Rob is in ieder geval tevreden met het resultaat: “Volgens mij verlies je 1 tot 2 procent per jaar, dus 94 procent is ongeveer wat ik ervan verwachtte. Eind dit jaar loopt de Enyaq uit de bijtelling, dus moet ik kijken of ik ermee verder wil. Ik weet nu wel wat ik heb, dus dat is een extra argument om de auto te behouden.”

Resultaat Skoda Enyaq

Had 74 kWh

Heeft 69,66 kWh

State of health 94%