De Skoda Citigo maakte in 2012 zijn debuut als Tsjechisch familielid van de Volkswagen Up en Seat Mii. De Citigo onderscheidt zich met een vleugje nuchterheid. Inmiddels is hij niet meer weg te denken uit het straatbeeld én vind je hem volop op de occasionmarkt. Waarom zou je voor de kleine Skoda kiezen?

Waarom zou je kiezen voor dit model?

De Citigo is het schoolvoorbeeld van ‘groot denken in klein formaat’. Je rijdt gemiddeld 1 op 20, dus tanken voelt eerder als een bijzaak dan als een noodzakelijk kwaad. Ondanks zijn bescheiden buitenkant verrast hij met zijn keurige bagageruimte van 251 liter. Tel daarbij op dat deze Skoda stevig op zijn wielen staat en op de snelweg net zo zeker voelt als een iets grotere auto. De Citigo laat zien dat praktische eenvoud, degelijkheid en comfort in een compacte verpakking prima samengaan.

Over deze auto

Wij kropen achter het stuur van een 1-liter driecilinder met 60 pk, de motor waarmee de meeste Citigo’s het asfalt betreden. Deze variant, met vijf deuren, maakt ook het leven achterin net iets makkelijker. Als je niet zo vaak passagiers op de achterbank hebt, kun je ook nog kiezen voor de driedeurs Citigo. Het interieur doet vooral doelmatig en verzorgd aan. Verwacht geen overdaad, maar juist fijne eenvoud en een degelijke afwerking. Wat betreft uitrusting kun je je vingers aflikken, zeker voor deze klasse: airco, elektrisch bedienbare ramen en cruisecontrol tref je regelmatig aan in het Citigo-aanbod. Iets meer luxe? Navigatie en stoelverwarming leverde Skoda destijds eveneens, maar duiken vooral op bij de duurdere uitvoeringen. Dat maakt de zoektocht naar de perfecte gebruikte Citigo voor jou alleen maar leuker: kies wat bij je past.

Belangrijke aandachtspunten

De Citigo kent zo zijn nukken. Roest aan de tankvulopening is een bekende kwaal, vooral omdat er geen binnenscherm in de wielkuip zit. Een beetje liefde in de wasstraat – lees: de wielkasten goed uitspuiten – doet wonderen om die vervelende plekjes te voorkomen. Daarnaast speelt waterlekkage soms op, vooral als de paravan verstopt raakt. Dan kun je last krijgen van natte voeten. En hoor je bij een proefrit een klotsend geluid? Vaak is dan een verstopte waterafvoer de boosdoener. Even de ovale drukkertjes uit de dorpel halen, en het water vindt zijn weg weer naar buiten. Vergeet tot slot niet te checken hoe soepel de versnellingsbak werkt; het inschakelen van de eerste versnelling of de achteruit gaat in sommige Citigo’s nogal stroef.

Aanbod en prijzen

De Citigo is als occasion beter verkrijgbaar dan je misschien denkt. Omdat hij het in populariteit moet afleggen tegen de Volkswagen Up en de Seat Mii, zijn de prijzen vaak net iets vriendelijker. Een fris exemplaar heb je al te pakken voor minder dan €5.000. De 60-pk uitvoering springt er uit in het aanbod, maar ook de wat pittigere 75-pk-variant is voorhanden, mits je even zoekt.

