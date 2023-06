Seat Leon Cupra 280 - Op de Rollenbank

Remon Volk is nog jong. Maar hij rijdt al een heel volwassen auto. De Seat Leon Cupra 280 is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Maar dat doen we evengoed toch en we zetten hem op de rollenbank. Hij voelt behoorlijk snel aan, maar klopt dat gevoel?

‘Wel leuk hoor, zo’n sportieve auto”, steekt Remon van wal. “Maar minder leuk is de premie die je moet betalen als je je auto als 21-jarige all risk wilt verzekeren.” Dat bedrag loog er inderdaad niet om. Remon moest aanvankelijk de lieve som van € 260 aftikken. Per maand. “Sommige maatschappijen wilden me niet eens als klant hebben”, vertelt hij enigszins beteuterd. Zo’n maandbedrag was zelfs Remon te gortig en hij ging serieus shoppen. Uiteindelijk kwam hij terecht bij een maatschappij waar hij een premie van € 160 betaalt. “Dat is nog altijd veel geld, maar wel all risk. Als je autoliefhebber bent, dan mag het wel wat kosten vind ik.”

Leon Cupra getuned: zou 385 pk moeten hebben

Deze Seat verscheen in 2015 nieuw op de weg. Vier jaar later, in 2019 volgde invoer in Nederland. Nieuw kostte de Leon in deze uitvoering met automaat iets meer dan € 41.000. Met een topsnelheid van 250 km/h kun je lekker opschieten. “Toch vind ik hem niet overdreven uitgedost of heel agressief overkomen”, meent Remon. “Die kleur vind ik prima. Toen ik op zoek was kwam ik bij één en hetzelfde bedrijf twee auto’s tegen. Een zwarte uit 2016, die was verlaagd. En deze. Ik heb geen spijt dat ik voor dit exemplaar ben gegaan.” Cupra is tegenwoordig een zelfstandig merk, in 2015 was het nog de aanduiding voor de heetste Leon die je kon krijgen. Met maar liefst 280 pk in dit geval, en dat voor een C-segmenter. De auto is ‘Stage 1’ getuned en dat komt erop neer dat er 385 pk aan boord moeten zijn. En 501 Nm.

Huizenjacht prioriteit

Remon rijdt de Leon Cupra vanaf 2019, maar de laatste tijd maakt hij veel minder kilometers dan in het begin. “Ik heb nu voor mijn werk een VW Caddy van de zaak dus alle zakelijke kilometers doe ik daarmee. In het weekend pak ik de Cupra om mijn vriendin op te zoeken.” Dat gaat eveneens veranderen want Remon en zijn vriendin zijn op zoek naar een huis om te gaan samenwonen. “Ik doe de auto natuurlijk niet weg, maar veel investeren doe ik nu even niet. De huizenjacht heeft prioriteit.”

Rollenbankchef Ghisbert van Ginhoven is wel blij met de motor in deze Seat. “Er is wel wat mee te doen en het is niet ingewikkeld om er meer uit te halen.” En dat is hier dan ook weer gelukt. De Spaanse hardloper komt tot een fraaie 382 pk. Iets onder de voorspelde waarde, maar sowieso meer dan genoeg om met opgeheven hoofd de arena weer te verlaten.